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Trámites para exportar mariposas de Panamá a Turquía a finales de octubre están en su fase final

En 2022 unas 80 mariposas viajaron hacia uno de los mariposarios más grandes de Europa, el Konya Tropical Butterfly Garden, ubicado en tierras turcas

Una caja transparente envuelta con cinta amarilla que lleva la bandera de Panamá y cuatro mariposas monarca alrededor.
Una caja transparente sellada con cinta de Panamá simboliza la exportación comercial rodeada por mariposas monarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Chiguirí Arriba, un poblado a las afueras de la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, están a la mitad de los trámites para exportar a finales de octubre próximo mariposas hacia Turquía.

Ya en 2022 unas 80 mariposas viajaron hacia el Konya Tropical Butterfly Garden, uno de los mariposarios más grandes de Europa, localizado en tierras turcas, según reportes de prensa.

Este comercio se desarrolla dentro de un marco normativo complejo, marcado por requisitos fitosanitarios estrictos en los países importadores, por regulaciones nacionales sobre el movimiento de organismos vivos y por estándares internacionales de comercio de vida silvestre que buscan minimizar riesgos de plagas invasoras y garantizar la trazabilidad de los ejemplares.

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El Konya Tropical Butterfly Garden, cuenta con una colección de 20,000 plantas de más de 100 especies diferentes, donde los visitantes pueden observar más de 5,000 mariposas en su propio hábitat natural, en su mayoría procedentes de Asia, África y Centroamérica.

Según expertos, en Panamá existen entre 9,000 y 16,000 especies de mariposas diurnas y nocturnas, un 10% de la población global.

En el contexto regional se han desarrollado modelos de exportación de pupas de mariposa desde hace décadas. (Freepik)
En el contexto regional se han desarrollado modelos de exportación de pupas de mariposa desde hace décadas. (Freepik)

Las mariposas se han convertido en uno de los grupos más visibles y simbólicos de la fauna panameña, hasta el punto de que algunas narrativas culturales han sugerido que el nombre “Panamá” podría estar asociado a la idea de una “abundancia de mariposas”, especialmente en temporadas de vuelo masivo como agosto.

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Ahora, Jaime Navarro, nervio y motor de la iniciativa exportadora, dice que el buen manejo que ha dado a sus finanzas le ha permitido establecer precios competitivos en el mercado de las mariposas.

Sin ser biólogo, afirma que ha logrado aprender a distinguir especies, sexo, edades, características, amenazas, plantas hospederas, flores y frutas que más les agradan a estos insectos de vistosos colores.

Dueño del zoocriadero de mariposas “Alas de esperanza”, Navarro confirmó a Radio Mi Favorita que recibió a personal del mariposario turco, quienes mostraron su interés en exportar mariposas panameñas.

En un diálogo con Mi Favorita, detalló que por un intercambio de conocimientos con científicos y el Mariposario del Cerro La Vieja, ubicado también en Chiguirí Arriba, se propuso a los pobladores capacitarse en la crianza de mariposas como forma de emprendimiento sostenible.

Mariposas panameñas funcionan como embajadoras de la biodiversidad del país. (IStock)
Mariposas panameñas funcionan como embajadoras de la biodiversidad del país. (IStock)

Dirigido por biólogos y emprendedores panameños, en Cerro La Vieja se reproducen y se exhiben unas 40 de las especies más vistosas del país, incluyendo la Gran Mariposa Morpho Azul y la Mariposa Búho.

Navarro explicó que en principio, muchos se interesaron por tener un emprendimiento con las mariposas, pero al tener una limitada instrucción, cometían errores y pocas mariposas nacían, aspecto que los desanimó, y provocó que solo él se interesara en buscar información de manera empírica.

Hasta el momento ha logrado reproducir 25 especies de mariposas, entre las que se encuentran las especies monarca, pavo real, caligo, que incluye varias especies conocidas como “mariposas búho”, parche negro y Actias luna, entre otras.

El emprendedor aclaró a la estación radial que en estos momentos solo se dedica a criarlas para su venta, ya que no es un mariposario.

La transición hacia un enfoque de biocomercio, en el que las mariposas se conciben simultáneamente como objeto de estudio, símbolo turístico y producto exportable marca, según fuentes ambientales consultadas, una fase nueva en la relación entre ciencia, comunidades y mercados, y requiere reexaminar la forma en que se gestiona y utiliza la biodiversidad.

ARCHIVO - Narrativas culturales han sugerido que el nombre “Panamá” podría estar asociado a la idea de una “abundancia de mariposas”.(AP Foto/Nic Coury, Archivo)
ARCHIVO - Narrativas culturales han sugerido que el nombre “Panamá” podría estar asociado a la idea de una “abundancia de mariposas”.(AP Foto/Nic Coury, Archivo)

En este sentido indicaron que el caso panameño no puede separarse del contexto regional, donde países como Costa Rica han desarrollado modelos de exportación de pupas de mariposa desde hace décadas, combinando investigación, producción y conservación.

Manifiestan que las mariposas panameñas funcionan como embajadoras de la biodiversidad del país, extendiendo su presencia a ciudades europeas, norteamericanas y asiáticas mediante exhibiciones permanentes o temporales que permiten al público observar la eclosión de pupas y el vuelo de los adultos.

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