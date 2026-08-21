Enfermedad, audiencia pendiente y posible orden de captura: las claves del caso Alba Consuelo Flores en Honduras

El caso hospitales móviles ha producido condenas y procesos contra varios exfuncionarios de Invest-H y del Gobierno. (FOTO: Infobae)

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La exsecretaria de Salud de Honduras Alba Consuelo Flores no compareció este jueves a la audiencia de declaración de imputado programada dentro del caso de los hospitales móviles, uno de los mayores escándalos de compras públicas registrados durante la pandemia de COVID-19.

Su defensa informó al tribunal que la exfuncionaria se encontraba enferma, pero ahora deberá presentar documentación médica que justifique formalmente su ausencia antes de que el juez determine una nueva fecha.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, explicó que la audiencia estaba fijada para las 8:30 de la mañana y que, por el momento, no existe una nueva convocatoria.

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Una incomparecencia por razones médicas no implica automáticamente una sanción.

El juez debe valorar si la excusa está debidamente respaldada y si realmente existió una imposibilidad para asistir.

En el caso de Flores, su defensa deberá entregar la constancia correspondiente y posteriormente solicitar una nueva comparecencia voluntaria.

Si la enfermedad queda acreditada, el tribunal podrá reprogramar la audiencia. Si la justificación no resulta suficiente, el juez deberá decidir qué medidas procesales corresponden.

Castillo señaló además que, si existiera una orden de captura vigente, esta no podría simplemente quedar suspendida mientras la exfuncionaria no se presente ante las autoridades.

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¿De qué se acusa a Alba Consuelo Flores?

Flores fue incluida por el Ministerio Público en el denominado Hospitales Móviles II, una ampliación de las investigaciones relacionadas con la compra de siete unidades hospitalarias durante la emergencia sanitaria.

El Ministerio Público la ha señalado por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación de los deberes de los funcionarios.

La operación involucró un desembolso de USD 47,5 millones, equivalentes a alrededor de L1.174 millones, para la adquisición de siete hospitales móviles en 2020.

La Fiscalía sostiene que el proceso presentó graves irregularidades y que el Estado terminó pagando mucho más de lo que valían las unidades adquiridas.

Alba Consuelo Flores no compareció a la audiencia programada dentro del caso de los hospitales móviles. (FOTO: La Prensa)

Un caso con condenas, prófugos y varios procesos abiertos

Por la primera etapa del caso ya fueron condenados Marco Bográn, exdirector de Invest-H, y Alex Moraes, exadministrador de esa institución.

En la segunda fase también aparecen otros exfuncionarios, entre ellos la exministra de Finanzas Rocío Tábora y la exviceministra Roxana Rodríguez.

Además, el empresario Axel López, señalado como proveedor de los hospitales móviles, continúa siendo requerido por las autoridades hondureñas mediante orden de captura internacional.

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La situación de Flores arrastra antecedentes desde 2023, cuando fue girada una orden de captura contra ella y otros exfuncionarios relacionados con la operación.

¿Por qué su declaración de imputado importa?

La audiencia de declaración de imputado es una etapa clave porque permite que el tribunal formalice la comparecencia de la acusada, conozca los señalamientos y determine las medidas cautelares correspondientes.

Por ello, la ausencia de este jueves no cierra ni suspende definitivamente el proceso. Lo que ocurre ahora es un compás de espera: la defensa deberá demostrar que la exfuncionaria realmente se encontraba imposibilitada para acudir y el juez resolverá posteriormente cuándo deberá presentarse.

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El tribunal todavía no ha fijado una nueva fecha para la declaración de imputado. (FOTO: Hondudiario)

El caso de los hospitales móviles sigue siendo especialmente sensible porque involucró recursos destinados a enfrentar una emergencia sanitaria en el momento más crítico de la pandemia.

Seis años después de aquella compra, los tribunales continúan intentando determinar responsabilidades individuales por una operación que costó más de mil millones de lempiras y que se convirtió en uno de los principales símbolos de las denuncias de corrupción durante la crisis del COVID-19.