El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

El aumento de premios del US Open será de 20% respecto de 2025 y acumula una suba de 44% desde 2024 (Europa Press).

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El US Open ofrecerá USD 5,5 millones a cada campeón de individuales en la edición de 2026, la cifra más alta en la historia de los torneos de Grand Slam, dentro de una bolsa total de USD 108 millones que también constituye un récord para el tenis.

La organización del evento deportivo precisó que los campeones del cuadro masculino y femenino cobrarán USD 5,5 millones, por encima de los USD 5 millones que recibieron hace un año Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka por sus títulos en Flushing Meadows. El subcampeón obtendrá USD 2,8 millones.

El premio para los semifinalistas será de USD 1,45 millones y los cuartofinalistas obtendrán USD 780.000. A su vez, quienes alcancen los octavos de final embolsarán USD 480.000, los jugadores que lleguen a la tercera ronda percibirán USD 290.000 y los que avancen hasta la segunda ronda sumarán USD 190.000.

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Los jugadores que pierdan en la primera ronda recibirán USD 140.000, el mayor monto pagado en la historia del tenis a quienes ingresan al cuadro principal y quedan eliminados en su estreno.

De acuerdo con The Guardian, el aumento general de los premios será de 20% respecto de 2025 y acumula un alza de 44% desde 2024.

La bolsa total del US Open alcanzará USD 108 millones en Nueva York, una cifra récord para el tenis (REUTERS/Aaron Doster-Imagn Images).

Los jugadores avalaron la suba de premios y suspendieron las protestas

Las principales figuras del circuito recibieron de forma favorable el incremento de premios y resolvieron no continuar con las protestas durante el torneo de Flushing Meadows, después del boicot mediático que había afectado la antesala de Roland Garros y Wimbledon este año.

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Un portavoz de los jugadores declaró: “Estos pasos representan un progreso importante en las conversaciones que se han mantenido entre los jugadores y el US Open durante los últimos 18 meses”.

Luego agregó: “Este es un aumento sustancial en los premios. Si bien aún no está vinculado a una fórmula de reparto de ingresos acordada, los jugadores siguen comprometidos con ese principio y continuarán trabajando con cada uno de los Grand Slams para lograr ese objetivo”.

Por su parte, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) destinará USD 2 millones a un nuevo programa de apoyo para jugadores, orientado a beneficios y a complementar los fondos de pensión ya existentes.

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Al mismo tiempo, los cuatro Grand Slams acordaron crear un Consejo Consultivo de Jugadores.

Respecto a ello, el mismo portavoz celebró: “Los jugadores recibieron con gran satisfacción la decisión de los cuatro Grand Slams de crear un Consejo Asesor de Jugadores, un hito importante, ya que refleja una respuesta real a una de las peticiones que los jugadores plantearon a los Grand Slams hace dieciocho meses”.

“El anuncio representa un paso adelante significativo para que los jugadores tengan una voz más directa y constante en las decisiones que les afectan”, concluyó.

El subcampeón del US Open obtendrá USD 2,8 millones, mientras que semifinalistas y cuartofinalistas recibirán USD 1,45 millones y USD 780.000 (REUTERS/Aaron Doster-Imagn Images).

Cuándo comienza el US Open

El último Grand Slam del año se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York. Estas son las principales fechas del calendario de cuadros individuales:

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Rondas clasificatorias: del 18 al 21 de agosto.

Dobles Mixtos : del 24 al 26 de agosto.

Cuadro principal (individuales): comienza el 30 de agosto.

Cuartos de final individuales masculinos y femeninos : 8 y 9 de septiembre.

Semifinales individuales femeninas : 10 de septiembre.

Semifinales individuales masculinas: 11 de septiembre.

Final individual femenina: 12 de septiembre.

Final individual masculina: 13 de septiembre.