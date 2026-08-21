“Eran gritos desesperados”: la revelación de un testigo sobre el día en el que desapareció Loan Peña

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024

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Este jueves, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró Abundio Escobar, quien ya durante la investigación había asegurado que la tarde del 13 de junio de 2024 escuchó los gritos de un niño. Durante la audiencia, ratificó ese relato y aportó nuevos detalles sobre lo que ocurrió en las horas posteriores. Además, Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, pidió volver a declarar ante el Tribunal.

Si bien en un principio se esperaba que Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, se presentara ante el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, su declaración debió ser reprogramada debido a que las partes se opusieron a que participara mediante videoconferencia.

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Por lo tanto, el único testigo que declaró durante la jornada fue Escobar. El hombre ya había prestado testimonio el 21 de junio de 2024, cuando contó que el día de la desaparición de Loan escuchó “tres gritos de un nene” provenientes de un campo cercano.

Durante la audiencia de este jueves, relató que aquel 13 de junio, alrededor de las 11.30, vio pasar la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez en dirección a la casa de Catalina Peña, la abuela del niño. Siempre según su testimonio, el vehículo volvió a pasar cerca de las 14, esta vez en dirección a la localidad de 9 de Julio.

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Carlos Pérez y Victoria Caillava en el juicio por la desaparición de Loan

“A la tarde, entre las 17 y las 17.15, escuché el sonido de un chico. Eran gritos desesperados. Salí de mi casa y me puse a ver si venía alguien”, aseguró Escobar, según informó el medio local El Litoral. Y agregó: “Fueron tres gritos como ahogados, como si le taparan la boca a una persona”.

Durante la investigación ubicó inicialmente esos gritos entre las 18 y las 19. Ante el Tribunal corrigió ese horario y sostuvo que ocurrieron antes: “Los gritos fueron antes, era de día todavía”.

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Tras escucharlos, el testigo dio aviso a Bomberos Voluntarios y a un policía identificado como Catalino “Hueso” Robledo. Según relató, ambos llegaron a la zona alrededor de las 18.40.

Esa misma tarde, cerca de las 19.30, Escobar aseguró haber visto a Antonio Benítez, uno de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Según su relato, el hombre estaba sin remera y descendió de una camioneta en la que viajaban varias personas para sumarse a la búsqueda. “Abrió una tranquera y corrió hacia el campo”, recordó.

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El hombre también contó que esa noche se acercó hasta la casa de Catalina Peña para saber si sus compañeros del hospital, que habían concurrido al lugar para brindar asistencia, necesitaban ayuda. Según afirmó, en ese momento no vio allí ni a Caillava ni a Pérez.

"No conocía a ninguno de los nueve imputados. Tampoco a la familia de Loan ni al gobernador", declaró Soria

En la parte final de su declaración, Escobar —quien trabaja como chofer de ambulancia en el hospital de 9 de Julio y vive en la zona rural donde desapareció el niño— señaló que al día siguiente salió a recorrer el campo a caballo, aunque la búsqueda no arrojó resultados.

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Por otro lado, durante la audiencia, Nicolás “El Americano” Soria, acusado de integrar la denominada “banda del hotel” y de entorpecer la investigación, pidió volver a declarar ante el TOF. Frente a la solicitud, el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, respondió que el planteo quedaría a consideración para otra oportunidad.

La semana pasada, Soria negó las acusaciones en su contra y aseguró que jamás había tenido contacto previo con los otros imputados de la “banda del hotel”. “No conocía a ninguno de los nueve imputados. Tampoco a la familia de Loan ni al gobernador. A nadie. Es más, nunca había estado en Corrientes”, sostuvo.

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También afirmó que viajó a 9 de Julio con la intención de colaborar en la búsqueda del niño. “Decidí ayudar por mi cuenta. Llegué a 9 de Julio el 1° de julio en mi auto. Solo”, declaró.

Tras aquella audiencia, habló con los medios y aseguró sentirse aliviado por haber dado su versión. “La verdad es que me siento muy liberado porque conté toda la verdad. Siempre hablé con la verdad y voy a seguir declarando con la verdad”, expresó. Y concluyó: “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún ilícito”.

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El juicio continuará la próxima semana. Para el martes 25 de agosto está previsto que declaren los periodistas Paula Bernini y Cristian Balbo, quienes cubrieron el caso desde los primeros días.