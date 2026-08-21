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Costa Rica firma alianza con Google para llevar inteligencia artificial a educación, salud y seguridad

El Gobierno anunció un acuerdo de colaboración con la multinacional tecnológica para impulsar la transformación digital del Estado y ampliar el uso de inteligencia artificial en distintos servicios públicos

El Gobierno de Laura Fernández anunció una alianza con Google para impulsar el uso de inteligencia artificial en servicios públicos de Costa Rica. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Gobierno de Laura Fernández anunció una alianza con Google para impulsar el uso de inteligencia artificial en servicios públicos de Costa Rica. (Imagen ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de Laura Fernández Delgado anunció la firma de un acuerdo de colaboración con Google con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial (IA) en áreas como educación, salud y seguridad, como parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la nueva administración.

La alianza fue presentada durante la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno, en una actividad en la que participaron Ana Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas de Google; Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; la presidenta Laura Fernández Delgado, como testigo de honor, y el segundo vicepresidente de la República, Douglas Soto, también en calidad de testigo.

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El Ejecutivo presentó el convenio como una de sus principales alianzas con el sector tecnológico y aseguró que busca colocar la tecnología al servicio de la población mediante el fortalecimiento de la colaboración entre el Estado costarricense y una de las principales compañías tecnológicas del mundo.

“Vamos a poner la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del pueblo de Costa Rica”, se anunció durante la presentación del acuerdo.

La iniciativa, según lo explicado durante el acto, pretende facilitar el uso de soluciones tecnológicas en diferentes sectores del aparato público.

Google apunta a educación y salud

Durante su intervención, Ana Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas de Google, destacó el enfoque del Gobierno en la transformación digital y aseguró que la empresa colaborará en diferentes áreas.

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“La gran visión que tiene doña Laura en relación a toda la transformación digital del país. A través de la tecnología y con Google vamos a poder proveer todos estos servicios en las diferentes áreas que ya mencionó doña Laura, como educación, salud”, manifestó Recalde.

La representante de la compañía aseguró además que la participación de Google estará dirigida a respaldar procesos que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

“Es un placer y cuenten con nosotros en toda esta innovación y en este proceso de transformación”, añadió.

El acuerdo se produce en momentos en los que distintas administraciones públicas alrededor del mundo han comenzado a incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial en procesos administrativos y servicios dirigidos a los ciudadanos.

En el caso de Costa Rica, Fernández aseguró que su administración pretende acelerar esa transformación y sostuvo que se trata de un compromiso incluido desde la campaña electoral.

Ana Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas de Google, (izquierda) aseguró que la compañía colaborará con el país en su proceso de transformación digital. Crédito: Captura Presidencia de La República
Ana Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas de Google, (izquierda) aseguró que la compañía colaborará con el país en su proceso de transformación digital. Crédito: Captura Presidencia de La República

Fernández: “La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente”

La presidenta dedicó una intervención posterior a explicar el significado que su Gobierno otorga a la alianza.

Fernández afirmó que desde el inicio de su administración se trabaja en una estrategia para intensificar el uso de herramientas digitales dentro del Estado.

“Desde el día número uno, en cumplimiento de mi promesa, de lo que está en mi plan de gobierno, de hacer una apuesta decidida por la transformación digital y el uso intensivo de la inteligencia artificial en la mejora de la calidad de los servicios públicos que reciben los costarricenses”, sostuvo.

Según la mandataria, las conversaciones con Google han sido coordinadas bajo el liderazgo del segundo vicepresidente, Douglas Soto, y de la ministra del Micitt, Paula Bogantes.

Ese trabajo, afirmó Fernández, desembocó en la alianza presentada oficialmente durante el acto de los primeros cien días.

La presidenta indicó que la intención es ampliar las posibilidades de utilización de inteligencia artificial en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

“Hemos logrado firmar lo que ustedes acaban de ver, que consiste en una alianza para que nuestro país pueda utilizar la inteligencia artificial en mejor medida en la educación, en la salud, en la seguridad y en otras ramas del desarrollo nacional”, manifestó Fernández.

Mujer patóloga en laboratorio digital observando tejido tumoral cerebral en una pantalla curva. La imagen muestra una muestra histológica y un cerebro 3D con un tumor resaltado por IA.
La alianza contempla impulsar el uso de inteligencia artificial en áreas como educación, salud y seguridad, según explicó el Ejecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformación digital como apuesta de Gobierno

La administración Fernández ha colocado la digitalización del Estado entre los asuntos que pretende impulsar durante su gestión, y el acuerdo con Google fue presentado como uno de los primeros pasos de esa estrategia.

Sin embargo, durante el anuncio no se precisó cuáles tecnologías de Google serán utilizadas, qué plataformas podrían incorporarse a las instituciones públicas, cuántos funcionarios recibirán capacitación o si el acuerdo contempla algún desembolso económico por parte del Estado.

Tampoco se especificó un cronograma para el inicio de los proyectos derivados del convenio.

El mensaje político del Ejecutivo se concentró, en cambio, en la necesidad de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías ante la velocidad con la que está evolucionando la inteligencia artificial.

Fernández sostuvo que Costa Rica no debería considerar estas herramientas como una posibilidad distante, sino como tecnologías que ya están transformando actividades económicas, productivas y gubernamentales.

“La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y Costa Rica no se puede quedar atrás”, afirmó.

La mandataria cerró su intervención defendiendo la decisión de establecer una alianza con una compañía que describió como referente mundial del sector.

“Lo estamos haciendo con los mejores, con una de las empresas líderes mundiales en esta materia, con Google”, concluyó.

El acuerdo se incorpora así a las alianzas anunciadas por el Ejecutivo durante la presentación de sus primeros 100 días, con la expectativa de utilizar la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas para modernizar servicios públicos y respaldar áreas consideradas prioritarias para el país.

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