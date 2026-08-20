Economía
Agregar Infobae enGoogle

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 20 de agosto de 2026

La fecha alcanza a varias prestaciones según la terminación del documento, con valores reajustados por movilidad e inflación y un bono extraordinario para haberes previsionales mínimos

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES organiza un esquema escalonado que distribuye pagos durante todo agosto según la terminación del DNI
Guardar

En el octavo mes del año, millones de argentinos consultan a diario el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para conocer cuándo les corresponde cobrar sus prestaciones. Hoy, miércoles 20 de agosto de 2026, el organismo abona una serie de beneficios sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El mecanismo de pago definido por la ANSES responde a un esquema escalonado, que distribuye durante todo el mes las jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros planes sociales, asegurando que cada grupo reciba el monto actualizado según la normativa vigente.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 20 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 7. Este grupo recibe el monto actualizado por movilidad, más el bono extraordinario dispuesto por el organismo previsional.

El calendario del 20 de agosto de 2026 alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones y becas con acreditaciones diferenciadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario del 20 de agosto de 2026 alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones y becas con acreditaciones diferenciadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 pueden retirar el pago correspondiente al mes de agosto. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

PUBLICIDAD

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 acceden hoy al cobro. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
Las jubilaciones y pensiones mínimas se actualizan por movilidad e incorporan un bono extraordinario para los haberes más bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.

Progresar

La Beca Progresar, correspondiente al mes de julio, también forma parte del calendario de pagos de ANSES y se distribuye según la terminación del DNI de los beneficiarios. El pago se realiza en fechas escalonadas: hoy, 20 de agosto, reciben el monto quienes tienen documentos finalizados en 8 y 9.

Fachadas ANSES
La Asignación por Embarazo se acredita a beneficiarias dentro del cronograma mensual definido por el organismo

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Las asignaciones familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas permanecen disponibles para todas las terminaciones de documento en una ventana de cobro definida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas NoticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita

La gestión puede iniciarse en Atención Virtual del sitio oficial y también de manera presencial con turno previo, y requiere acreditar identidad y el motivo de la desvinculación

Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita

Convocaron a una reunión para actualizar el salario mínimo, vital y móvil y las prestaciones por desempleo

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, la sesión se realizará el próximo viernes 28 de agosto vía plataforma virtual

Convocaron a una reunión para actualizar el salario mínimo, vital y móvil y las prestaciones por desempleo

El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no lograron acoplarse al mejor clima global

El Tesoro norteamericano aumentará la recompra de bonos y eso le puso un techo a la suba de las tasas de largo plazo. La noticia tuvo un impacto muy positivo en mercados emergentes, pero Argentina quedo al margen

El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no lograron acoplarse al mejor clima global

Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre la marcha de la economía: qué anticipan los analistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el dato de actividad económica de junio. Los privados proyectaron un repunte que no alcanzó para compensar la caída del segundo trimestre

Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre la marcha de la economía: qué anticipan los analistas

Acuerdo Argentina-México para importación de autos: qué podría destrabar las negociaciones para reactivar la llegada de 0 km

Desde mediados de marzo ya no entran vehículos con arancel cero. Lo padecen fabricantes e importadores, que administran stock postergando lanzamientos. Hay una puerta abierta de solución

Acuerdo Argentina-México para importación de autos: qué podría destrabar las negociaciones para reactivar la llegada de 0 km

DEPORTES

Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030

Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030

“No quiero que mi legado quede reducido a títulos o estadísticas”, la reflexión de Novak Djokovic sobre su futuro

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

TELESHOW

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

El Turco García dejó en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano y las redes fueron lapidarias: “No tenés cara”

Darío Barassi reveló el reclamo de su esposa por falta de actividad sexual: “Me dan calambres teniendo relaciones”

Lali Espósito volvió a la carga contra Marcelo Polino: “Me hace quedar como una ‘estrellita’ y yo no soy así”

Guillermo Andino cantó en Es mi sueño y el Puma Rodríguez se rindió a sus pies: “Para mí eres cantante”

INFOBAE AMÉRICA

El liderazgo importa

El liderazgo importa

Pacto de la Meca: giro copernicano

Los soldados de Ucrania justifican su labor humana en medio de la revolucionaria guerra de los drones

Las perforaciones en el Mar del Norte ponen a prueba el compromiso climático del Reino Unido

Corea del Sur estimó que el régimen norcoreano tendría entre 80 y 120 armas nucleares tras los comentarios de Trump