Continúa la estabilidad climática en el AMBA: el tiempo para el resto del país

El SMN señaló que continuará la estabilidad climática en los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el descenso de temperaturas y la ausencia de precipitaciones, con máximas que oscilan entre los 13°C y los 18°C. El organismo nacional precisó que las condiciones se mantendrán estables hasta el miércoles 26 de agosto, sin lluvias previstas en el corto plazo.

De acuerdo con el parte oficial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores registra para este jueves una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 8°C, bajo cielos cubiertos y con vientos del sector norte a velocidades de 13 a 22 km/h. Durante la noche se reportaron ráfagas entre 42 y 50 km/h, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

PUBLICIDAD

Para el viernes se espera un descenso, con máxima de 13°C y mínima de 7°C, predominando la nubosidad variable y viento leve del sur. El SMN detalló que el sábado 22 será la jornada más fría del período, con mínima de 4°C y máxima de 13°C, bajo cielo mayormente despejado y vientos suaves.

El organismo nacional adelantó que el domingo y el lunes persistirán las bajas temperaturas en la región, con máximas de 13°C y 14°C respectivamente, y mínimas de 5°C y 6°C. Las condiciones seguirán sin cambios notorios en cuanto a precipitaciones, manteniéndose el ambiente seco y estable.

PUBLICIDAD

Un gráfico detalla el pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo temperaturas, probabilidad de precipitación y datos de viento por día.

Para martes 25 y miércoles 26, el SMN prevé una recuperación gradual de las temperaturas, con máximas de 16°C y 18°C respectivamente. El miércoles se observa un leve aumento de la nubosidad, sin que se pronostiquen lluvias para el cierre del período analizado.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, el viento predominante provendrá del sector norte y noroeste durante gran parte de la semana, con velocidades promedio de 13 a 22 km/h. El parte destaca la ausencia de alertas meteorológicas y la continuidad de condiciones típicas del final del invierno en el área central del país.

PUBLICIDAD

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0% y 10% para esta mañana y nula en los días restantes del pronóstico extendido, lo que refuerza el escenario de estabilidad atmosférica durante la última semana de agosto.

En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el noreste y el AMBA, por lo que se recomienda extremar precauciones a la hora de conducir. En tanto, en el sur rige un frente ventoso que se mantendrá hasta la tarde, mientras el resto de la provincia tendrá un cielo entre algo a parcialmente nublado.

PUBLICIDAD

Desde mañana, la Costa Atlántica experimentará un proceso de inestabilidad que continuará hasta el sábado, con chaparrones desde Bahía Blanca hasta Punta Indio. En tanto, el firmamento tendrá nubosidad parcial en casi todo el territorio bonaerense, con mayor presencia del sol en el sector norte.

Las alertas en el resto del país

Las alertas amarillas por lluvias al norte, fuertes vientos en Buenos Aires y nevadas al sur

El SMN indicó que el Litoral argentino tendrá fuertes lluvias. Por este fenómeno, el organismo señaló que rige una alerta amarilla para Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Esta clasificación está orientada a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por fuertes vientos, la provincia de Buenos Aires y el noreste de Río Negro cuentan con una alerta amarilla. Por lo cual se solicita mantenerse a resguardo, retirar cualquier objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución al conducir. A su vez, por nevadas, la zona costera de Tierra del Fuego tiene una alerta amarilla. Ante este escenario, las acciones oficiales son:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Las Islas Malvinas están bajo alerta amarilla por frío extremo

Por último, las Islas Malvinas están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Para este panorama, el SMN recomienda:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.