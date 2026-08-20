Corea del Norte disparó unos 10 misiles de corto alcance hacia el mar de Japón

Un lanzacohetes disparando un proyectil durante unas pruebas en Corea del Norte. KCNA vía REUTERS

Guardar

Corea del Norte lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, según indicó el jueves el ejército surcoreano, al día siguiente de que Corea del Norte restara importancia a una decisión de Estados Unidos de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur en un aparente intento por restablecer la diplomacia .

El Estado Mayor Conjunto dijo que los lanzamientos ocurrieron desde la región de la capital norcoreana alrededor de las 5 de la tarde del jueves, hora local, y los proyectiles salieron hacia las aguas orientales norcoreanas.

Corea del Sur ha reforzado su vigilancia y coordina estrechamente con Estados Unidos y Japón la información sobre los lanzamientos, añadió el ejército.

El consejo de seguridad nacional presidencial de Corea del Sur celebró una reunión de emergencia para abordar la situación. Tras la reunión, el consejo emitió un comunicado instando a Corea del Norte a detener los lanzamientos de misiles balísticos, que están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

PUBLICIDAD

La oficina de la primera ministra japonesa había indicado anteriormente que detectó el presunto lanzamiento de un presunto misil balístico hacia el mar, pero no dio más detalles.

El miércoles, las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos dijeron que estaban reduciendo sus ejercicios Ulchi Escudo de Libertad de 11 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó previamente al Pentágono “reducir sustancialmente” los ejercicios, justo antes de que comenzaran el lunes. Trump citó lo que dijo era una buena relación con Kim y la negativa de Corea del Sur a apoyarle en la guerra en Irán.

PUBLICIDAD

Un televisor en Tokio (Japón) que muestra al líder norcoreano Kim Jong-un e informa sobre el lanzamiento de un misil. EFE/FRANCK ROBICHON

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, restó importancia a la iniciativa de Trump más tarde el miércoles. Dijo que ni siquiera merecía comentario.

“El carácter provocador y agresivo de las maniobras no cambiará aunque se reduzcan su duración y tamaño”, dijo. “Si Estados Unidos calcula que puede presentar su medida reciente como una de la llamada buena fe, no obtendrán la respuesta deseada”.

También citó una serie de otras maniobras militares realizados por Estados Unidos y Corea del Sur a principios de este año y los esfuerzos de Corea del Sur para introducir submarinos de propulsión nuclear.

PUBLICIDAD

El presidente Donald J. Trump (izq.) con el líder norcoreano Kim Jong-un. EFE/EPA/YONHAP

Aun así, Kim Yo Jong evitó la reacción norcoreana habitual de emplear retórica incendiaria y dijo que las relaciones personales entre su hermano y Trump “siguen siendo excelentes”. Eso indica que Corea del Norte querría esperar a que Trump haga concesiones mayores antes de volver a las conversaciones.

Negó la afirmación de Trump de que Kim Jong Un había respondido a su solicitud de una conversación.

Cuando los reporteros le preguntaron el miércoles si se reuniría con Kim Jong Un este año, Trump dijo que “sí, lo haré”. No respondió a una pregunta sobre si está intercambiando cartas con Kim, pero dijo que se lleva bien con él.

PUBLICIDAD

(Con información de AP)