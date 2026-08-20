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La silenciosa decisión que tomaron Icardi y la China Suárez con su casa en Turquía: el grande de Sudamérica donde suena el futbolista

El delantero argentino viene de quedar libre de Galatasaray, pero todavía no definió su futuro

El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
Icardi y la China Suárez, durante la última celebración con el Galatasaray
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Mauro Icardi sigue sin equipo y con el mercado europeo a punto de cerrar. El último club con el que negoció a fondo fue la Lazio, pero no hubo acuerdo: el elenco romano ofreció alrededor de 2,5 millones de euros anuales, mientras el delantero argentino fijó su piso en 5 millones. Una distancia que se hace aún más pronunciada si se recuerda que en el Galatasaray llegó a cobrar cerca de 10 millones de euros netos por temporada.

El periodista Fabrizio Romano, referente global en el mercado de transferencias, fue contundente: “La diferencia entre las partes en las condiciones económicas es muy grande” y la iniciativa del club romano “quedó sin resultados”. En el medio, el delantero senegalés Bamba Dieng, el elegido ante el freno en la operación Icardi, viajó a la capital italana este jueves para las pruebas médicas previas a su incorporación como agente libre, pero no resultaron satisfactorias. En consecuencia, acordó su pase al Estrella Roja de Belgrado. ¿Y le abre de nuevo las puertas a Icardi?

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El ex Inter y PSG, libre desde el 30 de junio, mantiene el estado físico de forma independiente mientras aguarda una oferta que se ajuste a sus condiciones. Su salida del Galatasaray —club con el que acumuló 77 goles, 25 asistencias y cuatro títulos de la Süper Lig en 134 partidos— no fue amigable: según el portal turco Fanatik, el propio jugador confesó a su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. Al momento de dejar el club, no publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales.

Ese silencio se extendió a su último movimiento. Según informó el periodista turco Yakup Çınar, el rosarino vació completamente la mansión que compartía junto a María Eugenia Suárez en Estambul y sus pertenencias se enviaron a Italia.

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“Icardi está seriamente dolido y enojado, por eso no hace publicaciones. Mientras esta directiva continúe, tampoco creo que sus relaciones con Galatasaray mejoren”, añadió el comunicador, que arriesgó que la operación con la Lazio se puede reflotar.

Italia es uno de los destinos preferidos para Icardi. Su gran objetivo es jugar la próxima Champions League, pero el nombre del delantero de 33 años circuló por varios clubes sin que ninguna negociación prosperara. Rechazó una propuesta del Olympiacos de Grecia —eliminado de la Champions ante el NEC de Países Bajos—, fue ofrecido al Besiktas sin resultado, y el Como —que sí disputará la próxima edición de la Orejona y donde actúa el argentino Nico Paz— apareció en su órbita sin concreción. Romano apuntó que Icardi “evalúa ofertas muy jugosas entre Sudamérica y México”, aunque no descartó “nuevos escenarios italianos”.

En las últimas horas, medios brasileños dieron cuenta de que fue ofrecido al Vasco da Gama, club que ya había mostrado interés por el artillero formado en Vecindario y en la Masía del Barcelona. No obstante, la duda en Río de Janeiro es el valor del contrato, más allá de que su firma no implicaría una erogación por su ficha.

En sus últimos movimientos de mercado, el Vasco incorporó a los argentinos Santiago Sosa y Facundo Colidio, provenientes de Racing y River Plate. El elenco carioca está en una situación delicada en el Brasileirao: con 22 puntos, está anteúltimo en la tabla de posiciones y estaría descendiendo. No obstante, lo separan apenas dos unidades de la salvación. Además, disputa Copa Sudamericana.

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