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El Salvador inicia diálogo tripartito sobre jornadas laborales de 11 horas y 3 días de descanso

El acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior del Trabajo y el ministro Rolando Castro dijo que no hay una propuesta definida

(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
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El Consejo Superior del Trabajo (CST), presidido por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, acordó por unanimidad la creación de una comisión técnica que elaborará un cronograma para analizar y dialogar sobre la modernización del tiempo de trabajo. La iniciativa, presentada durante una sesión celebrada este jueves, convoca a representantes de los sectores trabajador, empleador, Gobierno y otros actores vinculados al mundo laboral.

De acuerdo con información oficial, el pleno del CST fijó como prioridad la elaboración de una ruta de trabajo que permita profundizar en el análisis de la modernización del tiempo de trabajo y construir propuestas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral. Este proceso se encuentra en una etapa inicial, centrada en el intercambio de ideas y la apertura al debate entre los distintos sectores participantes.

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El ministro Rolando Castro subrayó la importancia del diálogo tripartito para la construcción de consensos en torno a la temática. “Hay una construcción de una ruta de trabajo donde se va a discutir, se va a debatir ampliamente y, si por un punto y coma no nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer otra reunión y hasta que nos pongamos de acuerdo”, señaló el funcionario, quien afirmó que el proceso apenas inicia y todavía no existe una propuesta concreta sobre la modernización del tiempo de trabajo.

La comisión técnica sesionará cada semana y convocará a integrantes del sector empresarial, organizaciones de trabajadores, academia, organismos internacionales y otras instituciones relacionadas con el ámbito laboral, con el objetivo de aportar diferentes perspectivas para enriquecer el debate. Según los lineamientos presentados, cualquier conclusión que implique reformas al Código de Trabajo o a la Constitución de la República deberá seguir los procedimientos legales vigentes y ser sometida a la consideración de la Asamblea Legislativa.

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(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Alcance de la discusión

Durante la sesión, Castro aclaró que la discusión en curso no contempla la reducción de la jornada laboral ni pone en riesgo los derechos adquiridos de los trabajadores. El titular de Trabajo sostuvo que el enfoque de la modernización apunta a analizar mecanismos para mejorar las condiciones laborales y atraer más inversión extranjera, tomando en consideración las transformaciones y retos del mercado laboral actual.

“El tema está en debate y deben de retomarlo ustedes como eso, un debate. Todavía es demasiado prematuro adelantar cuál es la propuesta más buena posible, cuál es la mejor propuesta. No, todavía es muy prematuro”, explicó Castro ante representantes de los sectores involucrados. Entre las modalidades discutidas en la sesión, mencionó la posibilidad de “trabajar once horas al día y tener cuatro días de trabajo y tres de descanso” o la implementación de turnos rotativos, aunque recalcó que “ahorita lo que hay son lluvias de ideas, no hay nada concreto”.

Crearon una comisión técnica para modernizar el tiempo de trabajo y definir un cronograma de diálogo (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
Crearon una comisión técnica para modernizar el tiempo de trabajo y definir un cronograma de diálogo (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

El ministro también puntualizó que la industria, en particular la textil y maquila, figura entre los sectores prioritarios en el análisis, debido al impacto de la inversión empresarial. “Un sector prioritario es el sector industria. Poco prioritario, comercio. Más prioritario, industria”, remarcó durante el encuentro. El funcionario reiteró que el proceso de modernización sigue abierto a nuevas propuestas y que cualquier avance será comunicado oportunamente.

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