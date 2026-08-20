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Tras la relajación del cepo se dispararon los giros de dividendos de las empresas al exterior: USD 3.400 millones este año

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que “están cómodos” con el stock que queda para el resto del año. Por qué no fueron un problema para el tipo de cambio y de qué va a depender que no cambie esta situación

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que en lo que va del año se giraron USD 3.400 millones en dividendos. (Foto: EFE/Lenin Nolly)
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que en lo que va del año se giraron USD 3.400 millones en dividendos. (Foto: EFE/Lenin Nolly)
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En lo que va del año, las empresas giraron dividendos por USD 3.400 millones, lo que resulta ser un buen dato para el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, dado que implica un alivio por las presiones que se pueden generar con el dólar en los próximos meses. En un contexto en donde el mercado tiene sospechas de que el Gobierno quiere impedir que el dólar supere los 1.500 pesos.

El propio Bausili confirmó que las multinacionales distribuyeron ya USD 3.400 millones en dividendos, alcanzando niveles comparables a los de 2016, cuando el cepo cambiario concluyó tras el periodo 2011-2015. Según el titular del BCRA, este dato constituye un elemento clave para entender la dinámica cambiaria reciente y las futuras presiones sobre el dólar.

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Este año, el BCRA estableció una norma que habilitó la distribución de utilidades de ejercicios fiscales a partir de 2025. Y si bien generó criticas al ser considerada restrictiva, Bausili, explicó que el diseño de la medida respondió a la observación de que, cuando se habilita el acceso, las compañías tienden a distribuir una proporción mayor de sus utilidades.

Con el giro de USD 3.400 millones, Bausili reconoció que se sienten “bastante cómodos” dado que el el stock o gran parte del stock de utilidades retenidas ya fue distribuido. “En todo caso, si todavía queda parece un patrón más normal en lo que queda de este año y el año que viene”, señaló.

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Menores presiones

Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, la reducción del stock de utilidades retenidas también puede aliviar la presión sobre el dólar durante el resto del año. “En principio, te ayudaría que no tengas stock para demandar utilidades, te reduce un factor de demanda para lo que resta de este año, pero el dato del próximo año va a seguir siendo igual o mayor; habrá que ver”, planteó. Según su mirada, las empresas que tuvieron mucha actividad en el pasado probablemente giraron el 100% de las utilidades acumuladas, utilizando capital que permanecía guardado de años previos. “Usualmente no se envía toda la utilidad al exterior, se envía una parte y otra parte se reinvierte”, añadió.

Los analistas coinciden con Bausili de que la reducción del stock de utilidades generara2 menores presiones sobre el dólar. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)
Los analistas coinciden con Bausili de que la reducción del stock de utilidades generara2 menores presiones sobre el dólar. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

Es que la demanda de dólares por parte de empresas que giran utilidades incide directamente en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). “En lo que va del año, prácticamente no se sintió en el MULC porque tuviste un mejor superávit comercial y una fuerte entrada de emisiones de deuda, eso prácticamente quedó desaparecido y es una buena noticia”, señaló el economista Martín Polo.

Quien consideró que el BCRA buscará que la distribución de dividendos sea gradual para evitar un shock sobre el mercado cambiario. “No creo que en un año se puedan ir USD 10.000 millones por utilidades, el BCRA va a tratar de suavizar que esa distribución de dividendos sea lo más gradual posible para que no afecte al mercado cambiario”, indicó. Polo remarcó que, hasta el momento, el superávit comercial y el ingreso neto por obligaciones negociables compensaron la demanda de dólares por este concepto.

Para los analistas consultados por Infobae, la reducción del stock de utilidades retenidas alivió uno de los factores de demanda de dólares en el corto plazo. De todos modos, todavía está por verse que puede pasar el próximo año. Menescaldi planteó que el flujo de utilidades giradas puede mantenerse igual o incluso crecer, según los resultados empresariales. Pero también puede cambiar las condiciones respecto al resultado de la balanza comercial y la colocación de deuda corporativa en el exterior.

Evitar dólar a 1.500

La confesión de Bausili respecto a que se sienten “cómodos” con que la gran mayoría de utilidades giraron en lo que va a del año, se produce en un contexto en donde los analistas sospechan de que el Gobierno tiene como objetivo que el dólar mayorista no supere los $1.500. Las cuales se generaron por cambios operatoria habitual del mercado y caída de depósitos en moneda extranjera del Tesoro a fines de julio.

El 29 de julio, la manera en que se operó el dólar mayorista resultó extraña. Se generó una línea recta que impidió que el precio se asiente encima de los $1.500. Lo que para los analistas de mercado sugirió que una entidad pública se encargó de vender todos los dólares que sean necesario para impedir una suba de la divisa.

Argentina's Economy Minister Luis Caputo and Central Bank's President Santiago Bausili arrive for a press conference following a staff-level agreement with the International Monetary Fund (IMF) on the latest review of the country's $44 billion debt program, at the Economy Ministry building in Buenos Aires, Argentina, January 10, 2024. REUTERS/Matias Baglietto
En el mercado sospechan que el equipo económico está dispuesto a vender dólares para evitar que el tipo de cambio supero los $1.500. (Foto: Reuters/Matias Baglietto)

Ese mismo día, el balance diario del Banco Central reflejó una baja de USD 145 millones en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro, que descendieron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones en apenas un día. Esta variación coincidió con una jornada en la que el dólar mayorista estuvo a punto de superar los $1.500. Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no respondieron sobre las causas de esta baja, lo que consolidó la percepción de una intervención para frenar la escalada del billete.

La sospecha de la intervención del Tesoro en el mercado se generó el mismo día en que el BCRA rompió la racha de compra de reservas internacionales. Hasta el lunes 28 de julio, el BCRA llevaba 135 jornadas de compra consecutivas y el día después a la declaración de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre que siga comprando se frenó.

Es en ese marco que las declaraciones de Bausili cobran relevancia. En el equipo económico están preocupados por las presiones que se pueden generar en los próximos meses sobre el dólar, al parecer el giro de dividendos por parte de las empresas es un variable que esta controlada. Pero aún resta más de un año para las elecciones presidenciales en donde la demanda por cobertura de las personas aumentará como en cada proceso.

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