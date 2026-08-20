La policía guatemalteca capturó a un presunto integrante del Barrio 18 por el secuestro y muerte de dos jóvenes

La Policía Nacional Civil detuvo este jueves al presunto responsable: un integrante del Barrio 18 de 24 años conocido como alias Chino, aprehendido por orden judicial. Imagen de referencia - crédito VisualesIA

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Dos jóvenes de 18 y 19 años secuestrados en unas canchas de fútbol del sur de Ciudad de Guatemala aparecieron dos días después envueltos en bolsas plásticas en la vía pública.

La Policía Nacional Civil detuvo este jueves al presunto responsable: un integrante del Barrio 18 de 24 años conocido como alias Chino, aprehendido por orden judicial.

El portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que los cuerpos, con señales de violencia, fueron hallados el martes en Cerro Gordo, al sur de la capital, tras una alerta de vecinos que movilizó a los Bomberos Voluntarios. Los familiares identificaron a las víctimas, que habían sido reportadas como desaparecidas desde el lunes.

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Un patrón que se duplicó en un año

El caso no es aislado. Las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de 2026, más del doble de los 39 registrados durante todo 2025.

Julio fue el mes con más casos de este ciclo: 27 de esos hallazgos se concentraron en ese mes, según datos recopilados por el medio guatemalteco Soy502. El 8 de julio, en un lapso de 24 horas, siete personas aparecieron abandonadas en bolsas en tres puntos distintos de la ciudad.

Dos jóvenes de 18 y 19 años secuestrados en unas canchas de fútbol del sur de Ciudad de Guatemala aparecieron dos días después envueltos en bolsas plásticas en la vía pública. . (Foto cortesía Bomberos Municipales)

El criminólogo y exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, explicó la lógica detrás del fenómeno: “Aquí ya estamos hablando de que es el resultado de una alianza criminal estratégica entre estructuras vinculadas al narcomenudeo y las pandillas que dominan ciertos territorios. Se generan venganzas entre ellos y dejan los cuerpos envueltos en nailon o sábanas en lugares visibles como advertencias”.

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El director de la PNC, David Boteo, añadió que las investigaciones asocian estas muertes a disputas territoriales entre pandillas, luchas de poder internas y casos en los que la víctima habría retenido dinero de extorsiones o venta de droga.

Homicidios a la baja, pero violencia sin freno

Guatemala registró 1,437 asesinatos entre enero y junio de 2026, un 10% menos que los 1,600 del mismo período del año anterior. A esa cifra se suman 312 muertes violentas en julio, un promedio de 10 por día, con el departamento de Guatemala concentrando el 40% de los casos.

La reducción en el total de homicidios no ha frenado el aumento del crimen organizado más visible. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció que las muertes en bolsas ocurren en espacios privados, lo que limita la capacidad de intervención policial antes de que los cuerpos sean abandonados en la calle.

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La guerra entre pandillas comenzó en 2024, cuando la Mara Salvatrucha rompió su alianza con Los Caradura y empezó a quitarle territorio en la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta del Estado y sus resultados parciales

Frente al avance del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), el Ministerio de Gobernación informó que en lo que va del año la PNC desarticuló 31 estructuras criminales y detuvo a 735 presuntos pandilleros: 420 vinculados al Barrio 18 y 315 a la MS, según un comunicado oficial de la agencia estatal AGN del 16 de agosto.

Los operativos también permitieron incautar 2,671 armas de fuego ilegales y desmantelar 324 cámaras de videovigilancia instaladas clandestinamente por las pandillas en postes y fachadas de zonas residenciales para monitorear los movimientos policiales.

El analista David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacional (CIEN), señaló a Soy502 que el fenómeno responde a “enfrentamientos entre pandillas, temas de narcotráfico, reacomodos dentro de las mismas estructuras criminales y posibles ajustes de cuentas”.

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