Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta tras pasar dos noches en observación

Alejandro Stoessel recibió el alta del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro tras ingresar por un dolor agudo en el pecho

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Alejandro Stoessel recibió el alta del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro este jueves 20 de agosto, menos de 48 horas después de ingresar con un dolor agudo en el pecho. La confirmación llegó primero a través de fuentes de la institución que consultó Teleshow y Yanina Latorre lo difundió públicamente en su cuenta de Twitter/X: “Le dieron el alta al papá de Tini. Ya se está yendo a su casa”, escribió la conductora de SQP (América TV).

El alta se produjo tras dos noches de observación y estudios de rutina que descartaron complicaciones de gravedad. El episodio había comenzado el martes a la tarde. Stoessel se encontraba en Cariló durante el fin de semana y, antes de regresar a Buenos Aires, comenzó a sentirse mal. A las 17 de ese día ingresó a la Trinidad con un cuadro de dolor torácico. El panelista Pepe Ochoa fue el primero en dar detalles al aire, en LAM, el ciclo de Ángel de Brito por América TV: “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo de pecho”, precisó.

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La salud de Alejandro Stoessel no motivó un parte médico oficial por un pedido expreso del propio productor

Desde el entorno del productor aclararon de inmediato que la situación no revestía gravedad. “No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, está consciente”, sostuvo Ochoa en el mismo programa, y agregó que el productor se mantuvo en contacto permanente con sus allegados. “Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, señalaron desde el ciclo, lo que disipó las primeras alarmas entre quienes seguían el caso.

El contexto previo, sin embargo, explica por qué cualquier señal de alerta en la salud de Stoessel genera atención inmediata. El productor ya había tenido que ausentarse de un viaje reciente por un problema de salud. “Había un temita de salud, que él no se sentía del todo seguro para viajar, por eso es que no viajó”, precisaron desde el programa, en referencia al Mundial. Ese antecedente cercano instaló la precaución como criterio ante el mínimo síntoma.

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El entorno de Alejandro Stoessel aseguró que el papá de Tini estuvo consciente y en contacto con sus allegados durante la internación

El historial médico de Stoessel tiene un capítulo especialmente grave que data de 2022. En marzo de ese año, al regresar de Bolivia junto a su hija, fue internado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por un cuadro abdominal agudo. La situación escaló con rapidez: debió ser operado de emergencia y, por complicaciones posteriores, los médicos lo sometieron a tres cirugías adicionales en apenas ocho días. Pasó varias semanas en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y soporte hematológico. Tini suspendió sus presentaciones para acompañarlo durante todo ese período.

La recuperación fue lenta. Stoessel recibió el alta a fines de marzo de aquel año, y tres meses después, el 13 de junio, volvió a internarse en el mismo sanatorio para una cirugía programada vinculada a las secuelas del episodio abdominal. Esta segunda intervención fue planificada y no tuvo el carácter de urgencia de la primera. Ese período marcó profundamente a Tini Stoessel, quien le dedicó la canción “Pa”, incluida en Un mechón de pelo, su quinto álbum de estudio.

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Con el alta de este jueves 20 de agosto, el productor retoma su rutina fuera del ámbito hospitalario. Los estudios realizados durante las dos noches de observación permitieron a los médicos descartar la necesidad de una intervención quirúrgica o de traslado a cuidados intensivos. El episodio no dejó secuelas inmediatas, pero sí reactivó la atención pública sobre la salud del productor. Desde su entorno confirmaron que Stoessel retoma su actividad sin restricciones médicas de urgencia, a la espera de los resultados finales de los estudios que los especialistas del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro completaron durante la internación.