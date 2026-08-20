El Salvador y Estados Unidos impulsan la tercera fase de conservación en el Parque Arqueológico Cihuatán

El Parque Arqueológico Cihuatán iniciará su tercera fase de conservación con una subvención de $224,586 del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Iniciará la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán, ubicado en el kilómetro 36 y medio de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Aguilares, departamento de San Salvador.

La Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR), el Ministerio de Cultura y la Embajada de Estados Unidos anunciaron que la nueva subvención otorgada por el Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural asciende a $224,586 y eleva la inversión total estadounidense en el sitio a $524,586.

La tercera fase contempla la ampliación del sendero del parque, la instalación de 17 nuevos paneles informativos y la elaboración de la primera guía bilingüe en español e inglés sobre un sitio arqueológico salvadoreño, disponible en formato impreso y de acceso gratuito en línea.

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La nueva inversión eleva a $524,586 el apoyo de Estados Unidos al Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, señaló que el programa permitirá que cuatro estructuras arqueológicas sean protegidas de la erosión y documentadas de manera precisa.

Fellows sostuvo que la finalidad es proteger la historia y las narrativas que conectan a los salvadoreños con su pasado, garantizando que el patrimonio cultural permanezca accesible para las generaciones futuras.

Fellows destacó que el apoyo al patrimonio cultural forma parte de la asociación más amplia entre Estados Unidos y El Salvador.

Remarcó que ambos países comparten un aprecio profundo por la historia, la cultura y la conservación de sitios que contribuyen a la identidad nacional.

Además, mencionó que proyectos de este tipo pueden potenciar el desarrollo económico y el turismo, y que la nueva guía bilingüe facilitará el acceso al conocimiento sobre el sitio para públicos diversos.

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La tercera fase en Cihuatán ampliará el sendero del parque, instalará 17 paneles informativos y sumará una guía bilingüe en español e inglés. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El arqueólogo Paul Amaroli, representante de FUNDAR, describió Cihuatán como una antigua ciudad que hace mil años albergaba decenas de miles de habitantes.

Señaló que el parque, con más de cuatrocientas manzanas de extensión, es considerado el más grande de El Salvador y constituye un testimonio de la riqueza y complejidad de las civilizaciones originarias del país.

Amaroli precisó que la conservación en esta etapa se concentrará en consolidar y estabilizar estructuras ya estudiadas: las plataformas P-6, P-8, Q-14 y secciones del palacio real Q-1.

El proyecto prevé la aplicación de métodos avanzados de documentación, como fotografía, modelado 3D y dibujos técnicos, para crear un registro que facilite futuras investigaciones. Amaroli resaltó que este esfuerzo comenzó hace más de una década con el respaldo del Fondo del Embajador para la Preservación Cultural.

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La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó que el proyecto protegerá de la erosión y documentará con precisión cuatro estructuras arqueológicas de Cihuatán. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Alianzas institucionales y compromiso compartido

El ministro de Cultura de El Salvador, Raúl Castillo, indicó que la conservación permite que la población salvadoreña y los visitantes extranjeros accedan a la historia nacional. Señaló que Cihuatán es una ciudad con organización política, agrícola y ceremonial, y afirmó que los trabajos de restauración y preservación tienen como objetivo ofrecer una visión precisa de las formas de vida de las civilizaciones que habitaron la zona.

FUNDAR detalló que la conservación en Cihuatán se concentrará en las plataformas P-6, P-8 y Q-14, además de secciones del palacio real Q-1. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Castillo comunicó que, durante el último periodo vacacional, se observó un incremento del 40 % en la afluencia de visitantes a los espacios del Ministerio de Cultura, incluidos los parques arqueológicos. Explicó que el Ministerio continúa con el mantenimiento de estos sitios y que la colaboración con aliados estratégicos como Estados Unidos contribuye a la conservación y difusión del patrimonio.

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Cihuatán: valor histórico y continuidad del apoyo internacional

El Parque Arqueológico Cihuatán es reconocido por su extensión y antigüedad. La intervención actual se enmarca en una serie de apoyos estadounidenses iniciados en 2013, cuando la primera fase recibió $100,000 para la conservación de la pirámide central.

En 2016, la segunda fase permitió invertir $200,000 en la restauración de dos juegos de pelota y tres plataformas. La nueva inversión financiará trabajos de conservación entre 2026 y 2028.

El proyecto de conservación en el Parque Arqueológico Cihuatán incorporará fotografía, modelado 3D y dibujos técnicos para futuras investigaciones arqueológicas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Desde 2001, el Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural ha destinado $998,766 a 13 proyectos en El Salvador, entre los que se incluyen sitios arqueológicos, edificios históricos, colecciones, arte rupestre y patrimonio documental.

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El Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural ha apoyado la conservación de la Casa Barrientos en Izalco, la restauración de la Catedral de Santa Ana, la protección del arte rupestre de la Gruta del Espíritu Santo y la preservación de colecciones y esculturas históricas, entre otros proyectos. La relación de FUNDAR con Cihuatán comenzó en 1999 y ha permitido desarrollar investigación arqueológica, conservación, educación pública y promoción turística.

El Ministerio de Cultura señaló que Cihuatán permite acercar la historia nacional a la población y reportó un aumento del 40 % en visitantes a sus espacios durante el último periodo vacacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El proyecto será implementado por FUNDAR en coordinación con el Ministerio de Cultura, que coadministra el parque. Las acciones buscan facilitar el acceso y la comprensión de la historia de Cihuatán tanto a visitantes nacionales como internacionales.

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