Por qué los precios de los activos argentinos volvieron al nivel preelectoral de 2025

Ahora falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, pero la sensación de los agentes del mercado retornó al pesimismo para los activos domésticos (Foto: Reuters)

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Pasó un año del sobresalto financiero de 2025, cuando el dólar subió con fuerza y desafió el techo de las bandas cambiarias del BCRA.

En aquel período, entre las elecciones provinciales bonaerenses del 7 de septiembre y las legislativas del 26 de octubre sucedió una oleada de ventas de activos bursátiles, con el desplome de cotizaciones y el ascenso del riesgo país. Entonces, el indicador de JP Morgan llegó a superar los 1.400 puntos básicos (pb) para Argentina.

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Ahora falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, pero la sensación de los agentes del mercado retornó al pesimismo para los activos domésticos y se extendió una visión generalizada del posible “cierre del gap” de los precios de acciones y bonos, que perdieron inercia y en muchos casos regresaron a las valuaciones previas a los comicios de 2025.

En el caso del índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, medido en dólares, descendió en septiembre a la zona de los 1.100 puntos (p)y justo en la rueda previa a los comicios -el 25 de octubre- alcanzaba los 1.336 p. Después de subir a los 2.200 p en junio de 2026, retrocedió ahora a la zona de los 1.700 p, tendencia que lleva a los analistas a preguntarse si los ADR descontarán la brecha para regresar a aquel piso reciente.

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La elevada ponderación de YPF en el panel líder altera la baja de las acciones domésticas. Este papel, con ganancia de 50% en 2026, compensó en parte las caídas de otras compañías. Por ejemplo, Grupo Galicia, que cotizó en Wall Street a USD 35,43 el 24 de octubre de 2025, tocó los USD 36,70 esta semana. Y Edenor, en USD 19,38 en octubre del año pasado volvió a USD 20,23 el 28 de septiembre último.

La incertidumbre global, sumada a los desafíos en el frente local, podría mantener un escenario de elevada volatilidad para los activos (Bardin)

En cuanto al índice de riesgo país, este alcanzaba los 1.081 puntos básicos (pb) el 24 de octubre del año asado, justo antes de las legislativas. Entonces la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos -la base de comparación del indicador- se ubicaba en 4% anual (400 puntos básicos). Ahora, el Treasury a diez años rinde 5,40%, unos 140 pb extra, reflejo de condiciones financieras internacionales mucho más exigentes.

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La caída reciente responde a un conjunto de factores externos, como el aumento del índice de riesgo país impulsado por una combinación nociva de tasas de rendimiento de los bonos internacionales elevadas, incertidumbre macroeconómica local y tensiones geopolíticas globales.

Además, mientras en la plaza local se discute sobre un eventual atraso cambiario, en el exterior se observa un contexto de firmeza para el dólar y se anticipa un nuevo aumento en la tasa de interés por parte de la Fed (Reserva Federal estadounidense), un combo que perjudica la liquidez en los papeles de países emergentes.

En el exterior se observa un contexto de firmeza para el dólar y se anticipa un nuevo aumento en la tasa de interés por parte de la Fed (Foto: Reuters)

Contexto financiero y shock externo

Sube el índice de riesgo país: el indicador de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con sus pares emergentes, llegó a superar el lunes 28 los 640 pb por primera vez en el año, una señal de encarecimiento del costo de financiamiento externo para el financiamiento del Gobierno.

Tasas internacionales altas: los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos -por encima del 5% por primera vez desde 2007- presionan al alza el costo de oportunidad para los inversores globales.

Menor acumulación de reservas: en el plano local, crecieron las dudas en el mercado sobre la capacidad del Banco Central de la República Argentina para hacerse de las divisas necesarias de cara a los próximos vencimientos, que exigirán más de USD 21.000 millones en concepto de capital e intereses de deuda soberana en el año electoral.

Factores internos y el impacto “macro”

Desaceleración de la actividad: Indicadores recientes reflejan señales de recesión o estancamiento en sectores clave de la economía real.

Mayor castigo a títulos largos: Los bonos soberanos de mayor plazo (como el AL35 o AE38) lideraron las bajas por mayor percepción de riesgo en cuanto a esa duration , ante los temores de cambios drásticos en la política económica en los años venideros.

Efecto contagio en acciones: al caer los bonos soberanos, las acciones líderes -especialmente del sector financiero y energético- sufren correcciones más pronunciadas por su mayor volatilidad.

“La suba reciente del índice de riesgo país y la presión observada sobre la curva de deuda soberana responden a una interacción de factores donde el frente internacional actúa como el principal disparador, combinándose en el plano doméstico con datos de actividad económica más débiles y un menor ritmo de compras netas de reservas”, afirmó Eric Ritondale, economista Jefe de Puente.

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Jerónimo Bardin, Head Sales Trader de Inversiones Retail en Balanz, describió un movimiento de precios marcado “por una combinación de debilidad local y deterioro del contexto externo. El EMAE de julio cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% interanual, mientras que la suba de las tasas de los Treasuries volvió a presionar sobre la deuda emergente. En ese marco, los soberanos argentinos sufrieron una corrección de casi 5% en promedio. La mayor caída de los títulos de mayor plazo muestra el impacto de las tasas internacionales más altas, aunque el ajuste argentino también incorporó factores propios, entre ellos la debilidad de la actividad”.

“Quizás pueda sorprender el timing, pero era esperable que en algún momento el mercado se ponga vendedor con Argentina, considerando lo incierto que es aún el panorama electoral y los números del EMAE no ayudan a calmar las ansiedades”, indicó un informe de la Consultora 1816.

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La capacidad del mercado para absorber una mayor exposición a instrumentos con vencimiento en 2028 se está convirtiendo en una limitación (Adcap)

“El Global 35 ya rinde 11% en el exterior, nivel más alto desde la elección 2025. La floja performance reciente se explica tanto por el movimiento de los Treasuries -a Bessent le está yendo mal con su trade de tasa- como por la suba del riesgo país. El futuro es incierto, pero ahora ya cuesta imaginar que Argentina salga al mercado internacional preelección. Los Bonares también están flojos: el AO29 rinde 11,8% contra MEP (y 13,4% contra cable), dificultando el financiamiento local contra dólares. El Programa Financiero 2027 que presentó Caputo a principios de julio ya generaba bastante presión sobre las reservas y ahora luce probable que esa presión sea incluso más alta”, añadió 1816.

El Programa Financiero 2027 que presentó Caputo a principios de julio ya generaba bastante presión sobre las reservas

“Hacia adelante, consideramos que la persistencia de la incertidumbre global en torno a la política de tasas de la Fed y los conflictos geopolíticos, sumada a los desafíos en el frente local, podría mantener un escenario de elevada volatilidad para los activos argentinos. En este contexto, continuamos destacando al sector de Oil & Gas, cuyos sólidos fundamentos operativos y perspectivas de crecimiento lo posicionan como una de las alternativas más atractivas para atravesar un entorno más desafiante”, estimó Ammiel Pardo, economista Senior de Aldazábal y Compañía.

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“Los bonos soberanos hard dollar continúan débiles y poco margen para nuevas emisiones de Bonares a los rendimientos actuales. Los bonos en pesos continúan respaldados por la estabilidad de las tasas, un tipo de cambio contenido y cambios regulatorios del BCRA”, reportó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“La acumulación de reservas del BCRA se está desacelerando, mientras que el Tesoro necesita extender duración de vencimientos, pero la capacidad del mercado para absorber una mayor exposición a instrumentos con vencimiento en 2028 se está convirtiendo en una limitación”, acotó.

Hacia adelante, consideramos que la persistencia de la incertidumbre global en torno a la política de tasas de la Fed y los conflictos geopolíticos, sumada a los desafíos en el frente local, podría mantener un escenario de elevada volatilidad (Pardo)

“Los activos domésticos atraviesan una etapa de debilidad y, cada vez con mayor frecuencia, les cuesta acompañar los momentos de mayor apetito global por riesgo, aun cuando Wall Street se mantiene cerca de sus máximos. Esto responde a que los inversores parecen preferir transitar el prolongado camino electoral con una postura defensiva”, resaltó el economista Gustavo Ber.

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Ber agregó que ellos “reconocen valuaciones atractivas en bonos y acciones, pero aún no se deciden a sumar posiciones en sus carteras. La inquietud se concentra en el escenario electoral, ante un clima de polarización que amplifica los posibles resultados del comicio, con la memoria aún fresca de episodios que dejaron huella por sus niveles históricos de volatilidad”.

Los analistas advierten por la actividad débil

“En la economía se confirma el clima recesivo: nuevos indicadores ilustran sobre la coyuntura con una caída en el consumo y una medición de la pobreza alcista que confirmó las sensaciones negativas”, sintetizó VatNet Financial Research.

“Las previsiones de ingresos del Presupuesto de 2027 parecen excesivamente optimistas", resalta un reporte de research Mariva

“Las previsiones de ingresos del Presupuesto de 2027 parecen excesivamente optimistas. El Gobierno anticipa un fuerte aumento de la recaudación de los principales impuestos -incluidos los aranceles comerciales-, a pesar de que continúa reduciendo sus tipos impositivos. Por el contrario, nosotros prevemos una disminución neta de los ingresos fiscales para el próximo año”, comentó un reporte de Research Mariva.

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“La actividad económica sigue mostrando debilidad y crece el debate entre los inversores respecto de la necesidad de medidas de estímulo”, comentó el agente de liquidación y compensación Facimex. “Creemos que lo mejor que puede hacer el equipo económico es consolidar la estabilidad lograda para tratar de estimular la inversión. Y, para eso, lo más importante que viene haciendo el Gobierno es crear anticuerpos que permitan blindar al programa de eventuales presiones en 2027”, apuntó.

La actividad económica sigue mostrando debilidad y crece el debate entre los inversores respecto de la necesidad de medidas de estímulo (Facimex)

“La pobreza volvió a crecer en el primer semestre de 2026, después de tres semestres consecutivos de caída. Alcanzó al 32,3% de las personas, unas 15 millones, y sumó cerca de 1,9 millones de nuevos pobres respecto del semestre anterior”, resaltó un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Acotó un informe de la entidad que “esta vez, el deterioro no estuvo impulsado principalmente por la inflación, sino por ingresos que quedaron rezagados frente a las canastas y un mercado laboral con menos empleo formal y mayor peso de la informalidad y el trabajo por cuenta propia”, como complejo dato macroeconómico.