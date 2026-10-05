Economía

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

La semana pasada la entidad que conduce Santiago Bausili se llevó USD 369 millones del mercado, casi lo mismo que había comprado en todo septiembre. El número que calculó Economía para afrontar el clima electoral

En la semana que finalizó la revisión del FMI, el Banco Central aceleró el rimo de compra de reservas internacionales. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)
En la semana que finalizó la revisión del FMI, el Banco Central aceleró el rimo de compra de reservas internacionales. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de adquisición de divisas durante la última semana, posterior al cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo. La entidad sumó compras durante las cinco ruedas y el movimiento se interpretó como una señal sobre el contenido de las conversaciones entre el organismo y el equipo económico.

La delegación del FMI permaneció más de una semana en el país. La misión terminó el martes pasado y, hasta ese momento, el organismo no confirmó si aprobó la revisión. Esa definición resulta necesaria para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones previsto en el acuerdo vigente.

PUBLICIDAD

Pero hubo una señala: tras la finalización de la visita de los técnicos del organismo internacional, el BCRA aumentó su presencia compradora en el mercado de cambios. El lunes adquirió USD 11 millones. El martes, la cifra llegó a USD 70 millones. El miércoles, las compras alcanzaron USD 160 millones, el monto diario más alto de esa semana.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 369 millones durante la última semana. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 369 millones durante la última semana. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

El jueves, la entidad compró USD 93 millones. El viernes incorporó otros USD 35 millones. La semana cerró con USD 369 millones, un resultado que reflejó una aceleración de las adquisiciones de moneda extranjera por parte de la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili.

PUBLICIDAD

Aceleración de compras

La secuencia de compras se produjo luego del tramo final de la revisión técnica. El FMI analizó el cumplimiento de las metas incluidas en el programa, pero todavía no comunicó una decisión sobre el desembolso de USD 1.000 millones. En ese escenario, el ritmo de compra de divisas parece haber tomado relevancia dentro de la estrategia oficial de fortalecimiento de las reservas internacionales.

La acumulación de septiembre registró una menor velocidad frente a los meses anteriores. Durante ese mes, el BCRA compró USD 473 millones, el menor volumen mensual de 2026 (una diferencia de apenas USD 104 millones contra la última semana). El dato contrastó con el resultado de agosto, cuando la entidad adquirió USD 768 millones.

Y más con el de julio, cuando las compras llegaron a USD 2.162 millones. En junio, el BCRA incorporó USD 1.418 millones. En mayo, la cifra fue de USD 2.596 millones, mientras que en abril ascendió a USD 2.769 millones. La comparación mensual mostró que septiembre quedó por debajo de cada uno de esos registros.

El detalle de los primeros meses del año también exhibió niveles superiores al resultado de septiembre. En marzo, el BCRA compró USD 1.671 millones. En febrero, acumuló USD 1.557 millones. En enero, las adquisiciones sumaron USD 1.158 millones. En los nueve meses transcurridos, la dinámica tuvo variaciones ligadas a la oferta disponible en el mercado de cambios.

La explicación oficial sobre el resultado de septiembre apuntó a la dinámica del mercado cambiario y al factor estacional. La menor liquidación de exportaciones del sector agropecuario limitó la disponibilidad de dólares, según esa lectura. La reducción de la oferta coincidió con un período de menor ingreso de moneda extranjera por ventas externas.

Regla de intervención

Fuentes del BCRA sostuvieron que la entidad intervendrá solo cuando exista una oferta excedente de divisas. También afirmaron que las operaciones no buscarán incidir sobre el valor de la moneda. Esa definición ubicó las compras de reservas dentro de las condiciones de oferta del mercado, sin una intervención destinada a modificar la cotización cambiaria.

Para los últimos meses del año, el Gobierno espera una recuperación de los ingresos en moneda extranjera. Esa previsión se apoya en la cosecha de trigo y en las exportaciones relacionadas con el sector energético. El aporte de Vaca Muerta forma parte de esa expectativa, al igual que el desempeño de la minería.

Las compras de la semana posterior a la misión del FMI se insertaron en ese escenario. La entidad registró una mayor incorporación de dólares frente al volumen mensual de septiembre, que quedó en USD 473 millones. Los montos diarios informados entre lunes y viernes mostraron una concentración de operaciones en la mitad de la semana, con USD 160 millones el miércoles.

La proyección oficial

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la compra de reservas y a la capacidad de respuesta del BCRA ante un eventual escenario de tensión cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales. El funcionario vinculó esa posibilidad con las elecciones del próximo año y con una corrida cambiaria como la que ocurrió en 2025.

infografia

Durante el evento CFO Summit, Caputo sostuvo que el BCRA acumuló USD 14.350 millones hasta septiembre. El ministro presentó además un gráfico con una proyección de compras de reservas por USD 19.438 millones para diciembre. Esa cifra superó las dos previsiones que la cartera económica tomó al inicio del año.

Uno de esos escenarios contempló una meta implícita de USD 10.000 millones en relación con el FMI. El otro estableció una proyección más optimista de USD 17.000 millones. La estimación expuesta por Caputo para diciembre se ubicó por encima de ambos niveles y quedó asociada a la posibilidad de que el Banco Central llegue con mayores recursos a las elecciones.

El ministro afirmó que el BCRA podría llegar a ese período con compras superiores a USD 20.000 millones. La referencia se centró en el margen de acción de la autoridad monetaria frente a una eventual corrida cambiaria. El antecedente mencionado por Caputo fue el de 2025, cuando se registró un episodio de presión sobre el mercado de cambios.

“Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó Caputo durante el evento.

El foco de la revisión

A la revisión con el FMI, el Gobierno llegó con un resultado favorable en la meta de reservas internacionales netas. El equipo económico sobrecumplió el objetivo previsto para el primer semestre de 2026, que estableció un nivel de -8.600 millones de dólares.

reunión Luis Caputo - Kristalina Georgieva - FMI - Washington
El equipo económico sobrecumplió la meta de reservas internacionales que pactó con el FMI para el primer semestre del año, pero no con la de superávit fiscal.

La situación fue distinta en la meta de superávit fiscal primario. El Gobierno incumplió ese objetivo, aunque por un margen reducido. Las dos metas recibieron recortes y ese cambio modificó las exigencias incluidas en el programa. También surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se contabilizan las reservas internacionales.

La confirmación del organismo sobre la tercera revisión todavía no llegó. Esa decisión definirá si se destraba el desembolso de USD 1.000 millones. Mientras tanto, el Banco Central sostuvo compras de divisas durante cinco jornadas consecutivas y el Gobierno aumentó su proyección de acumulación hasta diciembre, lo que puede entenderse como una señal de por dónde pasaron las conversaciones con los técnicos del FMI.

La expectativa oficial para los meses finales del año quedó ligada a un mayor ingreso de dólares por la cosecha de trigo, las exportaciones de energía, el aporte de Vaca Muerta y la actividad minera. Esos sectores integran la previsión del Gobierno sobre la disponibilidad de moneda extranjera y sobre la continuidad de las compras de reservas internacionales.

Temas Relacionados

Luis CaputoSantiago BausiliBanco CentralFondo Monetario InternacionalReservas internacionalesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

En una entrevista con un portal financiero este domingo Scott Bessent reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei, a cuya victoria electoral en las elecciones de 2005 atribuyó un efecto benéfico sobre América Latina

El secretario del Tesoro de EE.UU. afirmó que en caso de ser necesario volvería a apoyar financieramente a la Argentina

Una prestigiosa revista financiera de Estados Unidos advirtió que la economía argentina se debilita, aunque sus bonos aún son atractivos

El semanario Barron’s consideró que todavía hay oportunidades para los inversores en la deuda del país por sus elevados rendimientos y la posible continuidad del programa económico, pese al estancamiento, la inflación y el desgaste político de Javier Milei

Una prestigiosa revista financiera de Estados Unidos advirtió que la economía argentina se debilita, aunque sus bonos aún son atractivos

Aguantar, sin invertir: sólo dos de cada diez pymes planea realizar inversiones en los próximos seis meses

Según un relevamiento empresario, solo 19,2% de las empresas consultadas prevé invertir en el próximo semestre. Un 46,7% informó caída de sus ventas en volumen y el 61,6% considera que la situación económica del país empeorará

Aguantar, sin invertir: sólo dos de cada diez pymes planea realizar inversiones en los próximos seis meses

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Un informe mide cuánto aportan las políticas públicas al campo en cada país del bloque. El historial de cada economía y el impacto en producción

La libreta de calificaciones del apoyo al agro en el Mercosur: Brasil 9, Uruguay 6, Paraguay 3, Argentina -15

Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% anual en septiembre: qué diferencia registró el consumo online

CAME informó una suba mínima contra igual mes año pasado, pero una caída del 1,2% respecto de agosto y del 2,1% en el acumulado de 9 meses. Las ventas por internet son otra historia. Qué pasó por rubro y cuáles son las expectativas

Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% anual en septiembre: qué diferencia registró el consumo online

DEPORTES

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

Se terminó la novela de Marcos Rojo: la propuesta que convenció a Racing para que el defensor retorne a Estudiantes

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado

Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca

Familia de pastor que protestó contra la dictadura en Cuba denuncia que sigue incomunicado en la prisión