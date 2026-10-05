Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

En la semana que finalizó la revisión del FMI, el Banco Central aceleró el rimo de compra de reservas internacionales. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de adquisición de divisas durante la última semana, posterior al cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo. La entidad sumó compras durante las cinco ruedas y el movimiento se interpretó como una señal sobre el contenido de las conversaciones entre el organismo y el equipo económico.

La delegación del FMI permaneció más de una semana en el país. La misión terminó el martes pasado y, hasta ese momento, el organismo no confirmó si aprobó la revisión. Esa definición resulta necesaria para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones previsto en el acuerdo vigente.

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Pero hubo una señala: tras la finalización de la visita de los técnicos del organismo internacional, el BCRA aumentó su presencia compradora en el mercado de cambios. El lunes adquirió USD 11 millones. El martes, la cifra llegó a USD 70 millones. El miércoles, las compras alcanzaron USD 160 millones, el monto diario más alto de esa semana.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 369 millones durante la última semana. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

El jueves, la entidad compró USD 93 millones. El viernes incorporó otros USD 35 millones. La semana cerró con USD 369 millones, un resultado que reflejó una aceleración de las adquisiciones de moneda extranjera por parte de la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili.

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Aceleración de compras

La secuencia de compras se produjo luego del tramo final de la revisión técnica. El FMI analizó el cumplimiento de las metas incluidas en el programa, pero todavía no comunicó una decisión sobre el desembolso de USD 1.000 millones. En ese escenario, el ritmo de compra de divisas parece haber tomado relevancia dentro de la estrategia oficial de fortalecimiento de las reservas internacionales.

La acumulación de septiembre registró una menor velocidad frente a los meses anteriores. Durante ese mes, el BCRA compró USD 473 millones, el menor volumen mensual de 2026 (una diferencia de apenas USD 104 millones contra la última semana). El dato contrastó con el resultado de agosto, cuando la entidad adquirió USD 768 millones.

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Y más con el de julio, cuando las compras llegaron a USD 2.162 millones. En junio, el BCRA incorporó USD 1.418 millones. En mayo, la cifra fue de USD 2.596 millones, mientras que en abril ascendió a USD 2.769 millones. La comparación mensual mostró que septiembre quedó por debajo de cada uno de esos registros.

El detalle de los primeros meses del año también exhibió niveles superiores al resultado de septiembre. En marzo, el BCRA compró USD 1.671 millones. En febrero, acumuló USD 1.557 millones. En enero, las adquisiciones sumaron USD 1.158 millones. En los nueve meses transcurridos, la dinámica tuvo variaciones ligadas a la oferta disponible en el mercado de cambios.

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La explicación oficial sobre el resultado de septiembre apuntó a la dinámica del mercado cambiario y al factor estacional. La menor liquidación de exportaciones del sector agropecuario limitó la disponibilidad de dólares, según esa lectura. La reducción de la oferta coincidió con un período de menor ingreso de moneda extranjera por ventas externas.

Regla de intervención

Fuentes del BCRA sostuvieron que la entidad intervendrá solo cuando exista una oferta excedente de divisas. También afirmaron que las operaciones no buscarán incidir sobre el valor de la moneda. Esa definición ubicó las compras de reservas dentro de las condiciones de oferta del mercado, sin una intervención destinada a modificar la cotización cambiaria.

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Para los últimos meses del año, el Gobierno espera una recuperación de los ingresos en moneda extranjera. Esa previsión se apoya en la cosecha de trigo y en las exportaciones relacionadas con el sector energético. El aporte de Vaca Muerta forma parte de esa expectativa, al igual que el desempeño de la minería.

Las compras de la semana posterior a la misión del FMI se insertaron en ese escenario. La entidad registró una mayor incorporación de dólares frente al volumen mensual de septiembre, que quedó en USD 473 millones. Los montos diarios informados entre lunes y viernes mostraron una concentración de operaciones en la mitad de la semana, con USD 160 millones el miércoles.

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La proyección oficial

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la compra de reservas y a la capacidad de respuesta del BCRA ante un eventual escenario de tensión cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales. El funcionario vinculó esa posibilidad con las elecciones del próximo año y con una corrida cambiaria como la que ocurrió en 2025.

Durante el evento CFO Summit, Caputo sostuvo que el BCRA acumuló USD 14.350 millones hasta septiembre. El ministro presentó además un gráfico con una proyección de compras de reservas por USD 19.438 millones para diciembre. Esa cifra superó las dos previsiones que la cartera económica tomó al inicio del año.

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Uno de esos escenarios contempló una meta implícita de USD 10.000 millones en relación con el FMI. El otro estableció una proyección más optimista de USD 17.000 millones. La estimación expuesta por Caputo para diciembre se ubicó por encima de ambos niveles y quedó asociada a la posibilidad de que el Banco Central llegue con mayores recursos a las elecciones.

El ministro afirmó que el BCRA podría llegar a ese período con compras superiores a USD 20.000 millones. La referencia se centró en el margen de acción de la autoridad monetaria frente a una eventual corrida cambiaria. El antecedente mencionado por Caputo fue el de 2025, cuando se registró un episodio de presión sobre el mercado de cambios.

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“Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó Caputo durante el evento.

El foco de la revisión

A la revisión con el FMI, el Gobierno llegó con un resultado favorable en la meta de reservas internacionales netas. El equipo económico sobrecumplió el objetivo previsto para el primer semestre de 2026, que estableció un nivel de -8.600 millones de dólares.

El equipo económico sobrecumplió la meta de reservas internacionales que pactó con el FMI para el primer semestre del año, pero no con la de superávit fiscal.

La situación fue distinta en la meta de superávit fiscal primario. El Gobierno incumplió ese objetivo, aunque por un margen reducido. Las dos metas recibieron recortes y ese cambio modificó las exigencias incluidas en el programa. También surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se contabilizan las reservas internacionales.

La confirmación del organismo sobre la tercera revisión todavía no llegó. Esa decisión definirá si se destraba el desembolso de USD 1.000 millones. Mientras tanto, el Banco Central sostuvo compras de divisas durante cinco jornadas consecutivas y el Gobierno aumentó su proyección de acumulación hasta diciembre, lo que puede entenderse como una señal de por dónde pasaron las conversaciones con los técnicos del FMI.

La expectativa oficial para los meses finales del año quedó ligada a un mayor ingreso de dólares por la cosecha de trigo, las exportaciones de energía, el aporte de Vaca Muerta y la actividad minera. Esos sectores integran la previsión del Gobierno sobre la disponibilidad de moneda extranjera y sobre la continuidad de las compras de reservas internacionales.