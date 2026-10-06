Irán intensifica los ataques a buques en Ormuz mientras aumentan los flujos de petróleo y gas

El tránsito energético por el estrecho de Ormuz influye directamente en los precios globales del crudo y la presión inflacionaria. (REUTERS/Stringer)

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Irán ha aumentado el ritmo de los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz en los últimos días, justo cuando los envíos de petróleo a través del principal punto de tránsito de energía a nivel mundial se acercan a los niveles previos a la guerra.

La organización UK Maritime Trade Operations ha reportado nueve ataques en la vía marítima en lo que va de mes, la mitad del total registrado durante todo septiembre en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico combinados. La cifra del mes pasado se vio impulsada por cuatro ataques en los dos últimos días, lo que subraya la reciente aceleración de los incidentes.

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Los buques en Ormuz han sido blanco de ataques durante gran parte del conflicto con Irán, aunque con distinta intensidad. Ataques graves anteriores provocaron reducciones momentáneas en los envíos, que a menudo se compensaron con mayores volúmenes en los días posteriores.

Responsables de seguridad marítima y ejecutivos del sector naviero han señalado que aún no está claro si esta última escalada provocará una caída de los envíos a través de Ormuz. El impacto en los flujos de gas por vía marítima, que también aumentaron ligeramente en las últimas semanas, sigue siendo incierto.

La mayoría de los petroleros navega cerca de Omán con sus sistemas de localización desconectados para evitar rastreos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El volumen de energía que transita por Ormuz es crucial para la evolución de los precios del petróleo y el gas, especialmente de cara a los meses de invierno en el hemisferio norte. Las recientes subidas de precios han avivado la preocupación de que una presión inflacionaria sostenida pueda provocar un aumento de los tipos de interés en las principales economías.

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En un intento por distender el mercado, varios países consumidores anunciaron la semana pasada planes para liberar millones de barriles de sus reservas de emergencia, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, estudia formas de contener los precios internos del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato.

Cualquier reducción en los flujos a través de Ormuz no haría más que agravar esos riesgos.

‘Miedo e incertidumbre’

“Irán parece buscar un mayor control sobre el estrecho de Ormuz mediante uno de sus instrumentos de coerción más consolidados: el miedo y la incertidumbre”, escribió en una nota Dimitris Maniatis, director ejecutivo de la firma de gestión de riesgos Marisks. “Irán no necesita detener todos los buques; le basta con que el sector marítimo crea que cualquiera de ellos podría ser el siguiente”.

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La mayoría de los petroleros que transitan por Ormuz lo hacen a través de un corredor cercano a la costa de Omán. Por lo general, han navegado con sus señales digitales desconectadas, obligando a operadores y analistas a examinar minuciosamente imágenes satelitales y datos de navegación para intentar determinar con exactitud el volumen de suministro en tránsito.

Los envíos de petróleo desde Oriente Medio alcanzaron el 80 por ciento de sus niveles previos a la guerra. (EP)

El flujo de petróleo a través de esta vía marítima ha aumentado de forma constante desde el inicio del verano y, la semana pasada, algunos bancos de Wall Street señalaron que los envíos se acercaban a los niveles previos a la guerra. Esta semana, importantes operadores de materias primas afirmaron en el Energy Intelligence Forum de Londres que estiman que los flujos desde Oriente Medio se sitúan en torno al 80% de los niveles registrados antes del conflicto. Este hecho ha contribuido a que el precio del crudo Brent vuelva a situarse por debajo de los 100 dólares por barril.

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Los envíos de gas natural licuado (GNL) han sido más limitados desde el comienzo de la guerra, aunque también experimentaron un aumento gradual antes de los últimos ataques. Este incremento fue más lento que el del petróleo, debido a que el GNL se transporta en una flota mucho más reducida de buques altamente especializados, diseñados para mantener el combustible en estado criogénico.

Los ataques más recientes también han provocado un nuevo repunte en las tarifas de flete. El lunes, el coste de transportar petróleo desde el interior del golfo Pérsico hasta China alcanzó la cifra récord de 1,3 millones de dólares diarios, según datos de la Baltic Exchange de Londres. Dicho indicador, que el año pasado se situó en una media cercana a los 60.000 dólares diarios, se ha disparado a medida que disminuía el número de armadores dispuestos a atravesar el estrecho de Ormuz.

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