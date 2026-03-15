La espectacular largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de China de F1: pasó del puesto 12 al 6° tras la primera vuelta

*La espectacular largada de Colapinto en el GP de China

Franco Colapinto volvió a dar la nota en otra largada de la Fórmula 1. Como sucedió en el Gran Premio de Australia con su increíble maniobra que evitó un choque, y también en la Sprint de China, el piloto argentino pasó del puesto 12 de la grilla al 6° lugar gracias a una salida perfecta en el circuito de Shanghai. Al final, terminó en el décimo puesto y sumó su primer punto con Alpine.

Luego del impacto que generó los abandonos de los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que largaban desde la tercera fila (puestos 5 y 6), Colapinto se aprovechó de la mala salida de Verstappen y también logró sobrepasar a Hulkenberg, Bearman y Hadjar para ubicarse detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly y ponerse en el sexto lugar. Justamente, la lucha entre el francés de Red Bull y el británico de Haas lo benefició, ya que un despiste entre ambos le permitió ganar dos lugares más al final del giro inicial.

Hay que recordar que el sábado, en la carrera sprint, el argentino avanzó cuatro posiciones y demostró una vez más su notable capacidad en el inicio de carrera, pese a verse limitado por un monoplaza con problemas técnicos que lo condicionaron tanto en la clasificación como durante el desarrollo de la competencia.

Colapinto largó desde el puesto 16 en la Sprint y rápidamente se ubicó en la 12° colocación tras una salida precisa en la que superó, entre otros, al Red Bull de Verstappen y al Audi de Gabriel Bortoleto. De hecho, el coche del cuatro veces campeón del mundo quedó estático en el semáforo, situación que permitió al joven corredor de Pilar avanzar posiciones con autoridad. Al atacar la curva uno por el sector interno, Colapinto concretó el sobrepaso al Audi de Hulkenberg, quien optó por el exterior. El argentino logró defender con éxito lo ganado en la segunda curva y, pese a la presión de rivales como Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (Red Bull), mantuvo la competitividad durante la primera parte de la carrera.

*Así fue la largada y la primera vuelta de Colapinto

La jornada del sábado expuso las vulnerabilidades del Alpine en Shanghai. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly manifestaron severos problemas de degradación de neumáticos, un obstáculo determinante en la pérdida de posiciones hacia el final. Gasly, quien largó en séptima posición y finalizó 11°, confirmó que el desgaste excesivo de las gomas complica su capacidad de competir con otras escuderías en el pelotón intermedio.

Por su parte, Franco remarcó lo mismo tras la carrera. “La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining. Creo que, en general, nos costó mucho lidiar con el graining y el clipping. Tenemos clipping en lugares distintos a los de los demás, lo que nos lo puso más difícil. El graining y el desgaste de los neumáticos se notan muy pronto”, dijo el argentino.

Las largadas de Franco ya se convirtieron en un tema para el paddock de la Máxima. El argentino se destaca en este apartado desde sus inicios en Williams, con la salida del GP de Singapur como una de las más recordadas.

No obstante, lo que acaparó todos los flashes fue lo que sucedió en el estreno del 2026 en el circuito de Melbourne. Después de que el Racing Bulls de Liam Lawson se quedara quieto en medio de la pista, el piloto de Alpine logró esquivarlo con un movimiento impresionante al mismo tiempo que evitaba estrellarse contra la pared. La maniobra generó un enorme furor en la F1, recibió elogios de múltiples pilotos y sembró un precedente vital en la Máxima respecto a los procedimientos de largadas en la nueva era técnica de la categoría.