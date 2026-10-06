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‘Gundam Rogue Orbit’ revela su primer gameplay de alta velocidad en Marte

Su protagonista deberá enfrentar una amenaza desconocida junto con un grupo de soldados

Gundam Rogue Orbit presenta su tráiler.
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Bandai Namco y Bandai Namco Studios publicaron un tráiler de tres minutos con el primer vistazo detallado a la jugabilidad de Gundam Rogue Orbit, un título de acción y alta movilidad ambientado en Marte. El juego se lanzará el 5 de marzo de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam.

Combates rápidos y cuerpo a cuerpo

El avance presenta una propuesta centrada en enfrentamientos veloces y cinematográficos. El jugador tendrá que moverse con rapidez, acercarse a sus enemigos y ejecutar ataques cuerpo a cuerpo mientras controla una máquina de gran tamaño. Bandai Namco define esta fórmula como acción de alta movilidad: un sistema que prioriza los desplazamientos ágiles, las reacciones inmediatas y las decisiones tomadas en pocos segundos.

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La precisión y el dominio de las mecánicas serán factores centrales durante las batallas. Según la descripción oficial, cada encuentro recompensará la habilidad para reaccionar, elegir el momento de atacar y llevar las capacidades del Gundam hasta su límite. El material no detalla todavía sistemas como mejoras, personalización, armas disponibles o estructuras de misión.

Los tres minutos de gameplay funcionan como una presentación directa del ritmo que buscará el juego. En lugar de limitarse a secuencias narrativas, el tráiler permite observar cómo la escala de los robots se combina con movimientos rápidos y golpes de fuerte impacto. La acción transcurre en el planeta rojo, escenario destacado en este primer vistazo.

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Gundam Helix contra una amenaza desconocida

Los jugadores asumirán el papel del piloto del Gundam Helix, la unidad protagonista de esta nueva historia de Gundam. Durante la campaña, el personaje se unirá a un grupo improvisado de soldados que deberá enfrentar una amenaza desconocida capaz de poner en peligro a la humanidad.

Bandai Namco plantea el relato como un capítulo independiente dentro de la franquicia. Esa decisión busca reducir las barreras para quienes no conocen las numerosas series, películas y videojuegos anteriores. Los recién llegados podrán comenzar sin estudiar otras historias, mientras que los seguidores veteranos encontrarán personajes, conflictos y un Gundam creados para esta entrega.

La información disponible todavía no identifica al protagonista, a los integrantes del grupo ni al enemigo principal. Tampoco se ha explicado qué relación tendrá el conflicto de Marte con otros elementos conocidos de la saga. El tráiler se concentra en presentar al Gundam Helix, el tono cinematográfico y la amenaza que impulsará la campaña.

Gundam Rogue Orbit
Gundam Rogue Orbit

Fecha y plataformas confirmadas

Gundam Rogue Orbit estará disponible en consolas de actual generación y computadoras. La versión de PC se distribuirá mediante Steam, mientras que las ediciones para consolas llegarán a PlayStation 5 y Xbox Series. Bandai Namco no anunció versiones para PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

El tráiler fue difundido con versiones en inglés y japonés. Por ahora, Bandai Namco tampoco informó las opciones de idioma del juego, sus ediciones, posibles incentivos de reserva o requisitos técnicos para PC. La fecha anunciada para el lanzamiento mundial es el 5 de marzo de 2027.

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