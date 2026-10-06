La historia de Hugh Hefner y la polémica mansión Playboy llegará al cine: estos son los actores confirmados

'Playmates' usará la imagen de Hugh Hefner y la Mansión Playboy para contar una historia. (Shutterstock)

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Jessica Biel se incorporó al elenco de Playmates, próxima película de Searchlight Pictures que marcará el debut de Lorraine Nicholson como guionista y directora de un largometraje.

La actriz compartirá créditos con Lily-Rose Depp, Bill Pullman e Indiana Elle, quienes ya habían sido anunciados como parte del proyecto.

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De acuerdo con información de Variety, Biel interpretará a la esposa de Hugh Hefner, quien aunque estuvo casado en varias ocasiones en la vida real, la esposa que interpretará la actriz será un personaje ficticio creado para la película. Dentro de la historia, el personaje de Biel será una antigua Playmate.

Jessica Biel interpretará a la esposa de Hugh Hefner. (REUTERS/Daniel Cole)

La trama de Playmates , ambientada a principios de los años 2000 en Los Ángeles, se desarrolla alrededor de Elle, una adolescente de 13 años interpretada por Indiana Elle, y Anna, personaje que será interpretado por Lily-Rose Depp.

Elle es presentada como una adolescente que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar. En la historia, conoce a Anna, una de las siete aspirantes que buscan convertirse en la Playmate del Mes.

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A partir de este encuentro, ambas establecen una amistad inesperada y deciden ayudarse mutuamente para conseguir aquello que cada una desea. Mientras Anna busca aparecer en la portada de una revista, Elle tiene como objetivo acercarse a un chico.

Lily-Rose Depp será una conejita que busca aparecer en una portada de la revista. REUTERS/Carlos Osorio

La película será escrita y dirigida por Lorraine Nicholson, quien realizará con este proyecto su primera producción cinematográfica como directora de un largometraje.

El filme está parcialmente inspirado en las vivencias reales de Nicholson al crecer en un entorno cercano a la famosa mansión.

La cineasta también estará al frente de la construcción de los personajes y de la adaptación de la historia para la pantalla.Por si fuera poco, Hugh Hefner será interpretado por Bill Pullman.

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Bill Pullman dará vida a Hugh Hefner en el filme. REUTERS/Caroline Brehman

Para Jessica Biel, Playmates representa una nueva incorporación a una trayectoria que abarca cine, televisión y producción.

La actriz ha participado en películas como The Illusionist, New Year’s Eve, Valentine’s Day y The A-Team. En televisión, formó parte de series como 7th Heaven, Candy, The Sinner y The Better Sister.

Su trabajo en The Sinner, serie en la que también ejerció como productora ejecutiva, le permitió obtener nominaciones a los premios Emmy y Golden Globe. Biel ha mantenido además una actividad constante como productora a través de su compañía Iron Ocean.

Desde esa empresa, la actriz ha participado como productora ejecutiva en proyectos televisivos como Cruel Summer y Limetown, además de producciones en las que también ocupó el papel protagonista, entre ellas Candy y The Sinner.

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Jessica Biel también se ha dedicado a la producción de películas con su empresa Iron Ocean.( REUTERS/Mike Blake)

En Playmates, Lily-Rose Depp también tendrá funciones como productora además de interpretar a Anna. Alex Orlovsky y Duncan Montgomery producirán la película a través de High Frequency Entertainment.

Searchlight Pictures será el estudio encargado del proyecto. Por parte de la compañía, Richard Ruiz, vicepresidente de producción, y Cornelia Burleigh, ejecutiva creativa, supervisarán el desarrollo de la película.

Por el momento, no se ha informado una fecha de estreno para Playmates. La producción se encuentra en desarrollo bajo la dirección de Nicholson y con el reparto principal encabezado por Lily-Rose Depp, Jessica Biel, Bill Pullman e Indiana Elle.