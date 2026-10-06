El video que le dedicó la selección argentina a Lionel Messi en su despedida y emocionó a Antonela Roccuzzo

El homenaje de la AFA a la trayectoria de Lionel Messi en la selección argentina

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Lionel Messi se despedirá de la selección argentina este martes en un partido amistoso que se jugará en el estadio Monumental ante Benín y los homenajes hacia el goleador absoluto de la Albiceleste se multiplican. En medio de los videos conmemorativos que se publicaron en las redes sociales, su esposa, Antonela Roccuzzo, compartió uno en particular y no ocultó su emoción.

En una de sus historias de la red social Instagram, Antonela replicó un posteo original de la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vinculada a la Selección, en el que se muestra un compilado de momentos de Messi y una locución que describe el sentimiento por Leo. Roccuzzo reaccionó al video con tres emojis de caras llorando que evidencian las emociones de la mujer que acompañó al futbolista en gran parte de su vida y le dio tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

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“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles, por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar. Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más", describió el locutor en off.

El video de Lionel Messi que emociono a Antonela Roccuzzo

El relato continuó acompañando las imágenes de Leo desplegando su talento con palabras contundentes, capaz de tocar las fibras más íntimas: “Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad, porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final del Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras cuando pusiste la historia en su lugar, a los ojos del mundo, cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar”.

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“Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles, pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos", concluyó el homenaje de la AFA. La fiesta continuará en el estadio Monumental con show de artistas, un partido de fútbol en el que Messi compartirá sus últimos minutos con la camiseta albiceleste junto a compañeros que lo vieron triunfar y otros que seguirán sus pasos en la Selección.

Lionel Messi recibió el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires

Por otra parte, Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como antesala de su despedida de la selección argentina. La distinción, máxima que concede la casa de estudios, reconoció su trayectoria deportiva, su compromiso con la representación nacional y su actividad solidaria.

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La ceremonia se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, denominado Lionel Andrés Messi, horas antes del amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental. Ese encuentro marcará la 208ª aparición del capitán con la camiseta celeste y blanca, tras más de dos décadas en el seleccionado.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el futbolista rosarino de 39 años ante autoridades universitarias y dirigentes de la AFA. También admitió que la cercanía de su último partido con Argentina volvía la jornada más emotiva.

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“Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial”, agregó Messi.