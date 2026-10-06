Pampita recordó su paso por Rebelde Way con un video vintage

La modelo recordó la escena que hizo para la novela de Cris Morena (VIdeo: Instagram)

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Pampita recordó cuál fue su primer trabajo como actriz a través de las historias de su cuenta de Instagram. Lo hizo mediante un repost de la cuenta series.cmorena, dedicado a su participación en Rebelde Way, la novela creada por Cris Morena. La modelo obtuvo ese papel cuando tenía 24 años y encarnó a Lulú, la profesora de danza del colegio en el que transcurría la trama de la ficción.

El material que compartió muestra una escena en la que Lulú llega al colegio y se encuentra con un grupo de alumnas. Entre las estudiantes aparecen los personajes interpretados por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Angie Balbiani. La secuencia comienza con los comentarios de las jóvenes acerca de la profesora que acababa de llegar al establecimiento y luego avanza hacia un diálogo directo entre Lulú y todas ellas.

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Luisana Lopilato inicia el intercambio al referirse al interés que los varones del colegio tienen por la nueva profesora: “Que los chicos solo quieren estar porque están re hot con la teacher”. Camila Bordonaba responde a esa observación con un comentario referido a la ausencia de esos mismos compañeros en la escena que se desarrolla.

La modelo Pampita difunde en sus redes sociales una escena de la telenovela juvenil Rebelde Way.

Pampita, en el personaje de Lulú, interviene entonces para indicar cuáles son los horarios del taller y pedir puntualidad: “Chicas, menos mal que las encuentro. Miren que las quieren puntuales en el patio”. Camila Bordonaba explica la demora con una mención a otra profesora del colegio. Lulú le responde que los horarios correspondientes a los talleres son tan sagrados como los horarios de las clases regulares.

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El diálogo sigue con un intercambio entre Angie Balbiani y el personaje interpretado por Pampita. En esa conversación se revela un dato sobre Lulú: había sido alumna del mismo colegio. Esa información provoca un nuevo comentario de Camila Bordonaba, antes de que la escena se encamine hacia la pregunta de la profesora por la ausencia de los alumnos varones que integran el grupo.

El video reconstruye distintos momentos de la secuencia. En uno de los fragmentos, Lulú conversa de cerca con otra alumna en un pasillo del colegio. En otro, aparece rodeada por un grupo de estudiantes en el patio, con su vestuario característico de top deportivo y short de jean.

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La modelo Pampita difunde en sus redes sociales una escena de la telenovela juvenil Rebelde Way.

Un tercer fragmento muestra un plano cerrado de los personajes de Luisana Lopilato y Camila Bordonaba durante el mismo intercambio. El registro cierra con una escena distinta, en la que Lulú es levantada por dos compañeros en la escalinata principal del colegio, con el resto del elenco de fondo.

Angie Balbiani, una de las actrices que compartió aquella escena con Pampita en el rol de alumna, mantiene en la actualidad una relación de amistad íntima con la modelo, más de dos décadas después de haber trabajado juntas en Rebelde Way.

La reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia

Como cada año, la conductora camina hacia la Basílica

Bajo una lluvia que no dio tregua desde las primeras horas del sábado, Pampita Ardohain es parte junto a un grupo de amigas y fieles de la tradiciona Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján. La conductora documenta cada tramo en tiempo real a través de sus redes sociales, en una nueva edición de la habitual peregrinación que la tiene como protagonista en los últimos años, luego de la ausencia por motivos laborales en 2025.

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Todo había comenzado con una foto en la parroquia, donde Pampita se fotografió junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen, antes de arrancar la caminata. “Luján allá vamos”, escribió para darse fuerzas. Junto a esa postal, compartió un texto titulado “Peregrinar”, que marida perfectamente con el momento: “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.