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Los sentidos mensajes de los capitanes de las selecciones de rugby a Messi por su partido despedida: “Sos una inspiración”

Julián Montoya, Santiago Mare y Paula Pedrozo destacaron la influencia de Lionel Messi en el deporte argentino y agradecieron su forma de representar al país durante su carrera

Julián Montoya, capitán de Los Pumas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Julián Montoya, capitán de Los Pumas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina recibió el reconocimiento de referentes de otros deportes nacionales. Julián Montoya, capitán de Los Pumas; Santiago Mare, líder de Los Pumas 7’s; y Paula Pedrozo, referente de Las Yaguaretés, dejaron mensajes dirigidos al futbolista y destacaron su influencia dentro y fuera de las canchas.

Los tres capitanes coincidieron en valorar la forma en que Messi representó a la Argentina durante su carrera internacional. También señalaron que su recorrido excedió al fútbol por el ejemplo que proyectó entre deportistas y aficionados de distintas generaciones.

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Montoya, quien encabeza al seleccionado argentino de rugby, puso el foco en la capacidad del rosarino para sostenerse en los momentos adversos. “Quería decirte gracias por enseñarnos a todos los argentinos a creer, a confiar, a trabajar. A seguir adelante, sobre todo, cuando las cosas no salen”, expresó.

Santiago Mare, capitán de Los Pumas Seven (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Santiago Mare, capitán de Los Pumas Seven (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El primera línea resaltó que el legado de Messi no se limita a los resultados obtenidos con la camiseta albiceleste. “Sos una inspiración para todos nosotros. Sos un ejemplo como deportista, pero mucho más como persona”, afirmó el capitán de Los Pumas.

En su mensaje, Montoya remarcó que el futbolista reunió valores con los que se identifica una parte importante del deporte argentino. “Todo lo que uno quiere ver representado a la Argentina está reflejado en vos”, señaló.

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El rugbier también se refirió al privilegio de haber compartido una misma época deportiva con el campeón del mundo. “Me siento un privilegiado de haber sido contemporáneo tuyo y haberte podido ver y disfrutar”, sostuvo.

La despedida de Montoya incluyó una mención a la manera en que Messi defendió los colores nacionales. “Muchas gracias por llevar los colores argentinos a lo más alto, pero sobre todo de la manera que lo hiciste. Muchas gracias, Leo. Te vamos a extrañar”, concluyó.

Santiago Mare, capitán del seleccionado masculino de seven, ubicó su mensaje en el impacto que tuvo Messi sobre quienes crecieron con sus actuaciones en la selección. “Hoy llegó el momento que nadie quería que llegara, pero te retirás de la selección”, dijo al comienzo de su saludo.

Paula Pedrozo, capitana de las Yaguaretés (REUTERS/Catherine Steenkeste)
Paula Pedrozo, capitana de las Yaguaretés (REUTERS/Catherine Steenkeste)

Mare agradeció “cada momento” que el delantero entregó en la cancha y aseguró que verlo jugar fue motivo de felicidad para gran parte del país. “Para estas generaciones haber sido contemporáneo a vos es un privilegio enorme”, manifestó.

El jugador de Los Pumas 7’s destacó la constancia del futbolista a lo largo de su carrera y su identificación con la camiseta argentina. “Quería agradecerte por cómo has defendido la camiseta argentina todos estos años, pero sobre todo por el legado que dejás en todos los argentinos y en todo el mundo”, expresó.

Para Mare, ese legado se sostiene en conductas que exceden la competencia. “Con tus valores, con tu humildad, con nunca rendirte y nunca bajar los brazos, has dejado un mensaje y una inspiración muy fuerte para todos los que te vieron”, afirmó.

El referente del rugby reducido cerró con un saludo personal para el capitán argentino. “Sos un ídolo y un ejemplo a seguir para todos los deportistas y todas las personas que te han visto. Te mando un fuerte abrazo y que disfrutes esta nueva etapa”, señaló.

Por su parte, Paula Pedrozo, una de las capitanas de Las Yaguaretés, habló en representación del rugby femenino y apuntó a la dedicación que Messi mostró a lo largo de su trayectoria. “Quiero destacar tu firmeza y resiliencia, pero principalmente tu dedicación”, sostuvo.

Julián Montoya con la camiseta en honor a la seleccion de 1986 (REUTERS/Fernando Ariaz)
Julián Montoya con la camiseta en honor a la seleccion de 1986 (REUTERS/Fernando Ariaz)

Pedrozo afirmó que la figura del futbolista trascendió las fronteras de su disciplina. “Trascendiste el fútbol. Sos una imagen de inspiración para cualquier argentino y para cualquier persona en este mundo”, expresó.

La capitana de Las Yaguaretés cerró su mensaje con una muestra de reconocimiento hacia Messi: “Respeto y admiración absoluta. Que sigas encontrando la felicidad. Gracias”.

Las palabras de Montoya, Mare y Pedrozo reunieron a los tres seleccionados principales del rugby argentino en torno a la despedida de Messi. Desde sus respectivos equipos, los capitanes resaltaron la influencia del futbolista entre atletas de distintas disciplinas y el valor de su recorrido con la camiseta de la selección.

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