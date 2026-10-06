Honduras

Honduras invierte US$94.300 para reactivar un centro productor de tilapia

La inversión será destinada al Centro Nacional de Investigación, con el propósito de aumentar la disponibilidad de alevines de tilapia y facilitar el acceso de los productores

La tilapia gris estará disponible en octubre y la variedad roja se comercializará a partir de noviembre.
Los alevines funcionan como peces jóvenes necesarios para comenzar el proceso de engorde en los sistemas acuícolas.
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El Centro Nacional de Investigación El Carao en el departamento de Comayagua en Honduras, comenzará a ofrecer alevines de tilapia gris durante octubre y de tilapia roja a partir de noviembre. Cada ejemplar tendrá un precio de L0.50 (unos US$0.02), una tarifa orientada a facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a uno de los insumos básicos para esta actividad.

La inversión forma parte de una iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) y según su directora Nuryn Meza, “La reapertura de las instalaciones en Comayagua permitirá abastecer primero a criadores locales y después a otras zonas”, recuperar la capacidad productiva del centro y ampliar el abastecimiento hacia productores de Comayagua y otras regiones del país.

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La variedad roja comenzará a comercializarse en noviembre y el abastecimiento se dirige inicialmente a productores de Comayagua, aunque podrá extenderse a piscicultores de otras zonas del país.

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es el precio fijado para los alevines: L 0,50 por unidad, equivalente a unos USD 0,02, según una conversión aproximada de L 26,50 por dólar. El precio apunta a reducir uno de los costos iniciales que enfrentan quienes desean arrancar una producción piscícola o ampliar el número de peces en sus unidades productivas.

Los alevines son peces jóvenes utilizados para iniciar el proceso de engorde en los sistemas de producción acuícola. Su disponibilidad y costo inciden directamente en la inversión que los productores deben realizar antes de comenzar cada ciclo de cultivo.

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Alta producción de Tilapia

El abastecimiento desde El Carao podría facilitar el acceso a ese insumo para pequeños y medianos productores, en particular los ubicados en zonas cercanas al centro. La estrategia también busca que el establecimiento atienda demanda proveniente de diferentes regiones del país.

La tilapia gris estará disponible en octubre y la variedad roja se comercializará a partir de noviembre.
El centro especializado reproduce alevines de tilapia gris nilótica y tilapia roja para los piscicultores de Honduras.

El cultivo de tilapia tiene presencia en distintas zonas de Honduras, aunque La Paz y Cortés figuran entre los departamentos con mayor producción. Para las familias dedicadas a esta actividad, la piscicultura constituye una fuente de ingresos y una alternativa productiva en áreas rurales.

La producción de tilapia tiene presencia en buena parte del territorio hondureño y combina explotaciones de pequeña escala con proyectos industriales. Datos del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro) reportan 1,916 productores activos, 907 unidades de producción y unas 254 hectáreas dedicadas al cultivo, distribuidas principalmente en departamentos como Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Comayagua, Santa Bárbara, Copán y Yoro.

La actividad también mantiene un componente importante de producción para el mercado interno. Según los registros, en el país se cultivan principalmente variedades de tilapia roja, gris o negra y blanca.

La tilapia gris estará disponible en octubre y la variedad roja se comercializará a partir de noviembre.
La tilapia gris estará disponible en octubre y la variedad roja se comercializará a partir de noviembre.

Mercado estadounidense

Además del consumo nacional, la tilapia representa un producto de exportación para Honduras. Los datos de Pronagro, elaborados con información del Banco Central de Honduras, muestran que las exportaciones del rubro alcanzaron US$71.1 millones en 2022, con un volumen de 10,223 toneladas métricas. Para 2023, las ventas externas sumaron US$40.4 millones, equivalentes a 5,233 toneladas.

En 2023, ese mercado recibió prácticamente la totalidad de los filetes de tilapia frescos o refrigerados exportados por Honduras, mientras que también concentró la mayor parte de los envíos de filetes congelados. La tilapia entera fresca o refrigerada tuvo igualmente a Estados Unidos como su principal destino.

La reactivación del centro pretende reducir las dificultades de abastecimiento que enfrentan los piscicultores cuando necesitan alevines para comenzar nuevos ciclos. Las autoridades buscan, además, que El Carao desempeñe un papel más activo en el desarrollo de la acuicultura nacional.

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