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El Inter Miami de Messi visitará a Philadelphia Union por una nueva fecha de la MLS: hora, TV y formaciones

El astro argentino será titular este miércoles en el Subaru Park de Chester, donde las Garzas buscarán recuperarse de la derrota 4-1 ante Nashville

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá un difícil examen (Foto: Alan Poizner-Imagn Images)
El Inter Miami de Lionel Messi tendrá un difícil examen (Foto: Alan Poizner-Imagn Images)
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Diez días después de la muerte de su padre Jorge Messi, Lionel Messi se prepara para jugar este miércoles 19 de agosto su tercer partido desde el regreso a la actividad. El escenario es el Subaru Park de Chester, Pensilvania, donde el Inter Miami CF visitará al Philadelphia Union desde las 20:30 (hora argentina) por la jornada 21 de la Major League Soccer (MLS), con transmisión exclusiva por Apple TV.

El DT del equipo de Florida, Guillermo Hoyos, confirmó este martes que Messi entrenó a la par del plantel y que se espera que arranque como titular. Las palabras del técnico ante la prensa tuvieron un tono particular: “Se lo ve bien, manifestándose en la cancha, donde él realmente conoce a la perfección eso. Y está en paz”, dijo Hoyos en relación a la actualidad del futbolista tras la dolorosa pérdida de su padre Jorge, quien lo acompañó durante toda su vida también como representante.

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El regreso de Messi al fútbol llegó apenas cuatro días después de la muerte de su padre de 68 años. Volvió el 12 de agosto como suplente en la derrota 3-2 ante el Club León de México por la Leagues Cup, y el sábado 16 fue titular en la caída 4-1 frente al Nashville SC por la MLS, partido en el que aportó una asistencia pero falló un penal. Ese fue el tercero consecutivo que el argentino no pudo convertir, contando los dos que erró ante Suiza y Egipto en el Mundial 2026.

Casemiro, flamante refuerzo del Inter Miami que llegó desde el Real Madrid, habló del estado de ánimo de su compañero con palabras que circularon ampliamente en los medios. “Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida”, declaró el brasileño.

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En el plano deportivo, Inter Miami llega al partido en la segunda posición de la Conferencia Este con 38 puntos en 19 encuentros —11 victorias, 5 empates y 3 derrotas—, con 46 goles a favor. Messi lidera la tabla de goleadores del club con 13 tantos en la temporada regular, mientras que Rodrigo De Paul y Telasco Segovia encabezan la lista de asistencias con 8 cada uno. El equipo buscará recuperarse del golpe ante Nashville, que cortó una racha positiva.

El Philadelphia Union será el rival de esta jornada (Crédito obligatorio: Mark Smith-Imagn Images)
El Philadelphia Union será el rival de esta jornada (Crédito obligatorio: Mark Smith-Imagn Images)

El rival de turno llega en una situación opuesta en la tabla pero con impulso reciente. El Philadelphia Union, dirigido por Ryan Richter, acumula apenas 19 puntos y ocupa el puesto 13 de la Conferencia Este, con un registro de 5 victorias, 10 derrotas y 4 empates. Pese a esa posición, el Union llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en la MLS, la última de ellas un 3-2 como visitante ante el New York City FC. Su figura ofensiva es el delantero Milan Iloski, con 10 goles y 3 asistencias en la temporada.

El historial entre ambos clubes favorece al Inter Miami, que lidera la serie con 7 victorias contra 4 del Union y 3 empates en 14 encuentros previos. En el partido más reciente entre estos equipos, disputado en mayo en Miami, las Garzas se impusieron 6-4. Desde ese resultado, el equipo de Florida acumula una racha de seis partidos sin perder ante Philadelphia, con cinco victorias y un empate.

El encuentro marca la jornada 21 de la temporada regular de la MLS 2026 y se podrá seguir en todo el mundo a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Probables formaciones:

Philadelphia Union: Andre Blake; Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner; Cavan Sullivan, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques; Indiana Vassilev, Milan Iloski y Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Estadio: Subaru Park.

Horario: 19:30 (hora argentina).

Televisación: Apple TV.

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