Alerta por un error en Telepase: usuarios denunciaron cobros de hasta $155.802 en la Ricchieri

El caso en la autopista Ricchieri expuso que la automatización del cobro de peajes exige controles frecuentes sobre tarjetas, cuentas y consumos electrónicos

Guardar

Un error en el sistema de procesamiento de pagos electrónicos impactó a usuarios de Telepase en la autopista Ricchieri, en el Corredor Sur, el pasado viernes 14 de agosto, entre las 10.00 am y las 18.00 horas. Durante ese período, quienes atravesaron el peaje con Telepase vinculado a Mercado Pago recibieron cargos de hasta $155.802 por un trayecto cuyo valor habitual es $1548 fuera de horario pico. El incidente afectó a personas que utilizan medios electrónicos automáticos para abonar el peaje y generó preocupación por la magnitud del monto cobrado.

El error se produjo en uno de los accesos principales al área metropolitana de Buenos Aires, donde la automatización del cobro es obligatoria para los vehículos que circulan a diario. La falla multiplicó por cien el valor real del peaje y se detectó tanto por alertas automáticas de consumo como por la revisión mensual de resúmenes bancarios.

PUBLICIDAD

El cobro en la Ricchieri multiplicó por cien el valor real del peaje en uno de los accesos principales al área metropolitana de Buenos Aires

El sistema cobró montos exorbitantes a los usuarios, quienes notaron el débito irregular en sus cuentas tras cruzar la autopista Ricchieri en el horario afectado.

La empresa responsable del cobro identificó el inconveniente y resolvió la situación. Sin embargo, persiste la recomendación para quienes hayan utilizado Telepase vinculado a Mercado Pago en la franja horaria señalada: revisar los consumos bancarios y realizar el reclamo correspondiente si se detecta un cobro indebido.

PUBLICIDAD

El caso evidenció la importancia de monitorear los movimientos, dado que la automatización puede facilitar errores de gran impacto en la economía personal.

Errores de facturación y controles bancarios

Durante el incidente, usuarios recibieron notificaciones automáticas de consumos inusuales o descubrieron el error al examinar los resúmenes de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias. El monto incorrecto fue debitado de forma inmediata, lo que generó inquietud entre quienes dependen de la automatización para transitar por autopistas y gestionar sus pagos cotidianos.

PUBLICIDAD

Los usuarios detectaron el débito irregular de Telepase por alertas automáticas de consumo y por la revisión de resúmenes bancarios

La automatización del cobro de peajes a través de sistemas electrónicos como Telepase permite agilizar el tránsito, pero también exige un monitoreo frecuente de los movimientos bancarios. Los usuarios deben prestar atención a los posibles errores de facturación, especialmente cuando los pagos se vinculan a cuentas digitales o tarjetas de crédito.

En situaciones donde el error de procesamiento multiplica por cien el valor real, el impacto puede ser considerable, en particular para quienes manejan presupuestos ajustados. Se recomienda activar notificaciones automáticas de consumos en tarjetas y establecer alertas para gastos superiores a determinados montos. Estas herramientas ayudan a detectar rápidamente cualquier anomalía y facilitan el reclamo ante la entidad correspondiente.

PUBLICIDAD

El incidente sirvió como advertencia sobre la importancia de la revisión permanente de los consumos electrónicos, no solo en el caso de los peajes, sino también en otros servicios vinculados a medios digitales de pago.

La automatización del cobro y la digitalización de los pagos requieren un mayor nivel de control personal para evitar perjuicios económicos y para garantizar la seguridad de las transacciones realizadas diariamente.

PUBLICIDAD

La empresa responsable del cobro informó que identificó el error en Telepase y resolvió la situación en el Corredor Sur

Control de gastos y protección de datos personales

El caso del error en la autopista Ricchieri mostró que un error de procesamiento puede derivar en cobros muy superiores al valor real del servicio. Los sistemas automáticos, aunque eficientes, no están exentos de fallas. Por esa razón, se aconseja a los usuarios revisar con frecuencia los resúmenes de sus tarjetas y cuentas digitales, activar alertas y realizar reclamos inmediatos ante cualquier cargo anómalo.

La experiencia reciente refuerza la necesidad de un chequeo permanente de los movimientos bancarios, especialmente cuando se utilizan sistemas automáticos y medios electrónicos de pago. De este modo, es posible evitar perjuicios económicos y actuar rápidamente ante cualquier error o fraude que se presente.

PUBLICIDAD