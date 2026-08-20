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La ministra venezolana de Hidrocarburos ofreció en EEUU un “abanico” de inversiones en crudo y gas

Paula Henao participó en un simposio en Houston, donde presentó más de 916 oportunidades de exploración y anunció acuerdos con Hunt Oil y SLB

Ministra venezolana de petróleo ofrece en EEUU un abanico de inversiones en crudo y gas
La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston (EFE/Carlos Ramírez)
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La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, promovió este miércoles en Estados Unidos un “abanico” de oportunidades de inversión más allá de la explotación de crudo pesado, incluidos yacimientos de petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad y atraer a empresas extranjeras.

Durante un evento celebrado en Houston, la capital petrolera de Estados Unidos, Henao insistió en que las reformas de la legislación energética venezolana establecen un marco normativo “mucho más claro” y permitirán acelerar las inversiones en más de 916 oportunidades de exploración que, según aseguró, su Gobierno ha identificado en todo el país.

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“Creemos y confiamos en que, amparados en esta nueva reforma de la ley (...), podemos alcanzar de manera más expedita todos estos planes de inversión”, indicó Henao durante el simposio, patrocinado por el Gobierno venezolano y por una empresa de relaciones públicas con sede en Sudáfrica que trabaja con el sector energético.

El vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Jeovanny Martínez, reconoció, por su parte, que su país debe aumentar la “capacidad” y la “confiabilidad” de la infraestructura petrolera y señaló que ese objetivo solo será posible mediante la inversión.

Nosotros hemos evolucionado en los últimos años y hoy presentamos al mundo un contrato que agrada y que establece condiciones claras”, añadió Martínez.

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La visita de estos altos funcionarios del sector energético venezolano se produce en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump tras deponer y capturar al ex dictador Nicolás Maduro durante una intervención militar.

Ministra venezolana de petróleo ofrece en EEUU un abanico de inversiones en crudo y gas
El consultor de la empresa Rystad Energy, Simón Sjothun, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston. Durante el evento, la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, insistió en que las reformas de la legislación energética venezolana establecen un marco normativo "mucho más claro" y permitirán acelerar las inversiones en más de 916 oportunidades de exploración (EFE/Carlos Ramírez)

Por ahora, las grandes petroleras estadounidenses se han mostrado cautelosas ante la posibilidad de reinvertir en Venezuela, con la excepción de Chevron, la única que permaneció en el país después de que, en 2007, el Gobierno de Hugo Chávez exigiera a las compañías energéticas conceder a PDVSA una participación mayoritaria en los proyectos petroleros.

ExxonMobil y ConocoPhillips enviaron a principios de año equipos de profesionales para “evaluar” las oportunidades en el país, pero desde entonces no se han concretado acuerdos con el Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien fue la número dos de Maduro.

Al margen de las negociaciones con las grandes petroleras, Henao anunció en la víspera la firma de acuerdos con dos empresas energéticas estadounidenses: Hunt Oil, una productora independiente, y SLB, la mayor compañía de servicios petroleros del mundo.

La producción venezolana de crudo alcanzó en julio un promedio de 1,2 millones de barriles diarios (bpd), un aumento del 1,09% respecto a junio, en un contexto marcado por la emergencia provocada por dos potentes terremotos registrados el pasado 24 de junio en el norte del país, que dejaron al menos 6.438 muertos.

La mitad de la producción petrolera venezolana se exporta a Estados Unidos, según afirmó el vicesecretario estadounidense de Energía, Kyle Haustveit, durante un evento celebrado esta semana en Houston, de acuerdo con medios especializados.

Según cifras oficiales, la producción de crudo de Venezuela ha aumentado el 29,8% desde los 924.000 bpd registrados en enero, antes de la captura de Maduro y de la flexibilización de las sanciones que Estados Unidos mantenía sobre el sector energético.

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