El peor debut de Tom Cruise en 19 años: así le fue a 'Digger' en taquilla

'Digger' registró la recaudación de apertura más baja para Tom Cruise en 19 años y obtuvo una calificación de C+ en CinemaScore. (Warner Bros.)

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Digger se derrumba en su estreno con apenas 8 millones de dólares en América del Norte y 20 millones a nivel global, mientras Verity se impone en el primer puesto de la taquilla norteamericana con 32,6 millones de dólares.

La película protagonizada por Tom Cruise acumula un desastre financiero que ya se perfila como uno de los mayores fracasos del año para Warner Bros.

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La cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu —en la que Cruise interpreta a un magnate petrolero que enfrenta un desastre ecológico de enormes proporciones— recaudó 8 millones de dólares en su fin de semana de apertura en 3.321 salas de América del Norte.

Rivales de la industria estiman que la cifra definitiva, una vez contabilizados los números del lunes, podría ubicarse más cerca de los 7,5 millones de dólares.

Con un presupuesto de producción de entre 160 y 180 millones de dólares, la sátira política de tono absurdista se convierte en uno de los estrenos más onerosos de la historia reciente.

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El filme contó con un presupuesto de producción de entre 160 y 180 millones de dólares y requería 40 millones en su debut para justificar la inversión. (Warner Bros. Pictures via AP)

Warner Bros. había proyectado una apertura de entre 18 y 20 millones de dólares —cifra que los analistas ya consideraban insuficiente para una película de ese costo—, mientras que especialistas del sector estiman que el filme habría necesitado recaudar cerca de 40 millones de dólares en su debut para justificar su inversión.

“Para una comedia negra, los números no son malos. Pero las comedias negras son películas pequeñas, y esta no lo es. Es una película de Tom Cruise”, señaló el analista David A. Gross, de Franchise Re. “La comedia camina por una línea muy fina, y cuando falla, falla”.

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El fracaso se extiende al plano internacional: la cinta sumó apenas 12 millones de dólares en 73 mercados externos, para una recaudación global de tan solo 20 millones de dólares en su primer fin de semana.

La apertura más baja de Tom Cruise en 19 años

El resultado convierte a Digger en el peor estreno de Cruise desde Leones por corderos (2007), que había abierto con 6,7 millones de dólares pero con un presupuesto considerablemente menor.

La recepción del público fue igualmente adversa: la cinta obtuvo una calificación C+ en CinemaScore —una de las más bajas en la carrera del actor— y un 51% de aprobación en Rotten Tomatoes.

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Warner Bros destinó cien millones de dólares al mercadeo global del proyecto y enfrenta pérdidas de hasta 200 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las proyecciones de empresas de seguimiento de audiencias llegaron a estimar una apertura cercana a los 30 millones de dólares semanas antes del estreno, pero el interés se desplomó en los diez días previos al lanzamiento.

Ante la avalancha de críticas negativas, Warner Bros. intentó reconvertir la controversia en campaña publicitaria, instando a los espectadores a “juzgar por sí mismos” y sosteniendo —sin éxito— que el rechazo era exclusivo del público de Estados Unidos.

El sábado por la mañana, Tom Cruise recurrió a sus redes sociales para declarar que seguía “muy orgulloso de lo que creamos”, en referencia al proyecto.

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Considerando que el estudio destinó otros 100 millones de dólares a la campaña de mercadeo global, el punto de equilibrio teatral de Digger se estima en torno a los 350 millones de dólares a nivel mundial, aunque un vocero de Warner Bros. lo situó en 300 millones de dólares.

Tom Cruise en el papel del magnate petrolero que protagoniza "Digger", la sátira dirigida por Alejandro González Iñárritu que se estrenó con USD 8 millones en América del Norte (Warner Bros.)

En cualquier caso, la película enfrenta pérdidas teatrales de entre 150 y 200 millones de dólares. El panorama se complica aún más porque Cruise percibe un porcentaje de los ingresos brutos antes de que el estudio recupere sus costos.

“Incluso con ingresos complementarios respetables, dada la reputación del filme”, afirmó Gross, en referencia a fuentes como alquiler digital, ventas y licencias de transmisión, “la película va a perder mucho dinero”.

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El tropiezo llega en un momento particularmente delicado para Warner Bros., cuya fusión con Paramount está prevista para el 6 de octubre.

Días antes del estreno se supo que los co-presidentes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy, abandonarán la compañía al cierre de la operación.

La dupla había cosechado un 2025 excepcional con títulos como Sinners y A Minecraft Movie, pero ninguna de sus apuestas de 2026 ha superado los 100 millones de dólares en el mercado interno.

La película que podría convertirse en una de las mayores pérdidas teatrales de la historia del cine con hasta USD 200 millones en rojo (REUTERS/Hannah McKay)

El ranking completo de taquilla

Mientras Digger se hundía, la adaptación de la novela de Colleen Hoover Verity —producida por Amazon MGM Studios— se impuso en el primer puesto con 32,6 millones de dólares desde 3.510 salas.

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El 78% del público fue femenino y el grupo etario más numeroso (38%) correspondió a personas de entre 25 y 34 años.

Dirigida por Michael Showalter, la película protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett obtuvo también una C+ en CinemaScore y un 34% en Rotten Tomatoes, pero su bajo presupuesto de 40 millones de dólares la encamina a la rentabilidad. A nivel global, sumó 62,5 millones de dólares.

“El debut de Verity es otra victoria para las películas de protagonismo femenino en taquilla”, afirmó Shawn Robbins, director de análisis de Fandango y fundador de Box Office Theory.

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El segundo puesto correspondió a Resident Evil (Sony), que en su tercer fin de semana recaudó 12,5 millones de dólares para acumular 124,8 millones de dólares en América del Norte y 215 millones de dólares a nivel global, con un presupuesto de 75 millones de dólares.

La adaptación del libro 'Verity' acumuló más de sesenta millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de cuarenta millones. (Captura de video)

En tercera posición quedó Heart of the Beast (Paramount), con 11 millones de dólares en su segundo fin de semana y una caída del 45% respecto a su debut.

El filme protagonizado por Brad Pitt totaliza 38,3 millones de dólares en el mercado doméstico y 98,6 millones de dólares en todo el mundo, a punto de alcanzar los 100 millones de dólares globales.

El cuarto lugar fue disputado entre Digger y Primetime (A24), el drama protagonizado por Robert Pattinson, que en su segundo fin de semana cosechó 8 millones de dólares para un acumulado doméstico de 34 millones de dólares, con un presupuesto de apenas 15 millones de dólares.

La taquilla doméstica acumula 7.950 millones de dólares en lo que va del año, un incremento del 19% respecto al mismo período de 2025, según Rentrak.

El mercado se encuentra a unos 50 millones de dólares de alcanzar los 8.000 millones de dólares —un umbral que en 2025 no se cruzó hasta diciembre.