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La vez que Ethan Hawke insultó a un director de cine sin saber que lo estaba escuchando

El actor contó que expresó su molestia hacia Michael Almereyda durante la producción de de la cinta de “Hamlet”

Ethan Hawke se desahogó durante el rodaje de Hamlet y descubrió que el director lo escuchaba. REUTERS/Eduardo Munoz
Ethan Hawke se desahogó durante el rodaje de Hamlet y descubrió que el director lo escuchaba. REUTERS/Eduardo Munoz
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Ethan Hawke recordó una anécdota ocurrida durante el rodaje de Hamlet, la adaptación cinematográfica de 2000 dirigida por Michael Almereyda, en la que sus comentarios sobre el realizador fueron escuchados por todo el equipo debido a un micrófono que permaneció abierto.

El actor de 55 años relató el episodio durante una conversación pública con su excompañero de reparto Kyle MacLachlan con motivo de la presentación del nuevo libro de memorias del intérprete, Fictional Selves.

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El artista explicó que el incidente ocurrió mientras él y MacLachlan grababan una escena dentro de un automóvil. Los actores debían permanecer durante un periodo prolongado dentro del vehículo y, mientras esperaban, Hawke comenzó a expresar su molestia hacia Almereyda.

“No sé qué me enfadaba —he trabajado con este director muchas veces y es amigo mío— pero ese día estaba muy enfadado con Michael y no paraba de despotricar contra él: ‘No tiene ni idea de lo que está haciendo’”, recordó.

Ethan Hawke habló mal del director mientras estaba a punto de grabar una escena junto a Kyle MacLachlan. (Captura de video)
Ethan Hawke habló mal del director mientras estaba a punto de grabar una escena junto a Kyle MacLachlan. (Captura de video)

El actor señaló que comenzó a criticar al director sin saber que sus comentarios estaban siendo transmitidos a través del equipo de sonido. Kyle MacLachlan, que se encontraba junto a él, se percató de la situación y trató de advertirle mediante gestos.

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“Miré y pensé: ‘¿Qué está haciendo?’ Miré por la ventana y el director tenía puestos los auriculares”, dijo.

MacLachlan intervino para explicar que habían estado “micrófonos puestos” todo el tiempo, por lo que Almereyda escuchó todas las quejas de Hawke.

Sin embargo, los actores señalaron que el director “lo tomó con calma” y que no hay resentimientos entre los tres. De hecho, Almereyda volvió a trabajar con ellos en la película Tesla de 2020 .

La adaptación de Hamlet de 2000 trasladó la tragedia de William Shakespeare a un contexto contemporáneo. Ethan Hawke interpretó a Hamlet, presentado como un joven cineasta que enfrenta dificultades para relacionarse con una compañía productora después de la muerte de su padre.

Ethan Hawke protagonizó Hamlet como un cineasta que buscaba avanzar en su carrera tras la muerte de su padre.
Ethan Hawke protagonizó Hamlet como un cineasta que buscaba avanzar en su carrera tras la muerte de su padre.

Por su parte, Kyle MacLachlan interpretó a Claudius, un ejecutivo corporativo que asume el control de la empresa. El reparto también incluyó a Julia Stiles, Bill Murray, Diane Venora, Liev Schreiber, Sam Shepard y Steve Zahn.

Durante la charla, Hawke recordó que la producción fue “una película de presupuesto increíblemente bajo” y destacó que el elenco era “un grupo de personas que se unían por la absoluta dicha de amar el trabajo”.

También habló de la preparación de Murray, quien, según recordó, leía libros sobre la interpretación de Shakespeare durante el rodaje.

“Teníamos a Bill Murray en el set, leyendo libros sobre cómo interpretar a Shakespeare. Todos éramos muy sinceros y estábamos enamorados de la obra”, indicó.

Hawke señaló además que ya era admirador del trabajo de MacLachlan antes de compartir pantalla con él y que durante la producción pudo conocer una faceta diferente de su compañero.

Ethan Hawke aseguró ser una fan de los trabajos de Kyle MacLachlan. (REUTERS/Jeenah Moon)
Ethan Hawke aseguró ser una fan de los trabajos de Kyle MacLachlan. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Porque yo ya era fan tuyo, pero había una soltura y una libertad que el verdadero tú posee que no había visto en tus trabajos anteriores, porque te sentías muy cómodo con los versos, y no solo cómodo, sino que los disfrutabas”, comentó.

MacLachlan aborda parte de estas experiencias en Fictional Selves, sus nuevas memorias, actualmente disponibles en librerías y otros puntos de venta.

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