Colapso inminente del puente Pinula en Guatemala: la Corte de Constitucionalidad ordena al Gobierno actuar y las autoridades piden el cierre total

La Conred recomendó el cierre total del puente Pinula en Guatemala ante el riesgo inminente de colapso que ya ha causado el derrumbe de varias viviendas. (Archivo/Saúl de León)

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó el cierre total e inmediato del puente Pinula en Guatemala ante el “inminente colapso”. En paralelo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional y ordenó al Gobierno central adoptar medidas para atender la emergencia en las riberas del río Pinula.

La decisión del tribunal constitucional responde a una acción presentada por el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, por los daños y riesgos en los sectores II y IV de la colonia Villa Hermosa I.

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La resolución instruye a las autoridades nacionales a ejecutar las acciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para evitar nuevos daños y proteger a los habitantes de la zona.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó el área tras las lluvias de las últimas horas y advirtió a través del Boletín 70-2026 una “condición de riesgo inminente de colapso” de la estructura vial.

El organismo pidió a la Municipalidad de San Miguel Petapa impedir el paso de todo tipo de vehículos y establecer controles de seguridad en el sector. El cierre afectará la conexión entre Villa Hermosa y el municipio de Boca del Monte, en Guatemala.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala informó sobre la recomendación del cierre total e inmediato del puente Pinula ante un "inminente colapso".

La CC ordenó medidas para proteger a los vecinos de Villa Hermosa I

El amparo provisional dispone que el Gobierno central adopte de inmediato “cuanta medida sea necesaria” para reducir los daños en los sectores afectados de Villa Hermosa I. También deberá emitir las órdenes ejecutivas, técnicas y administrativas que permitan atender la situación.

La Corte indicó que las medidas deben apuntar a restablecer la infraestructura vial cuando sea posible, ante las dificultades que las condiciones climáticas provocan para el transporte de personas y mercancías.

Los magistrados ordenaron, además, acciones destinadas a garantizar los derechos que puedan estar amenazados, con énfasis en el derecho a la vida. También exige políticas de prevención y planes de contingencia ante una posible salida de cauce o desbordamiento del río Pinula.

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El tribunal exhortó al presidente de Guatemala a evaluar, si fuera necesario, la convocatoria a un consejo de ministros y la declaración de un estado de excepción. Para ello, mencionó las herramientas previstas en la Ley de Orden Público, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de Contrataciones del Estado y las normas presupuestarias.

Imágenes captadas por Luis Rodolfo Santizo, presidente del comité temporal del Río Pinula, muestran la corriente de agua y lodo del Río Pinula fluyendo junto a estructuras de viviendas construidas en el margen del cauce. En las tomas se aprecia la erosión del terreno y el paso del caudal cerca de las edificaciones cercanas a la orilla.

Maynor Morales afirmó que el municipio enfrenta solo la emergencia

El alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, dijo a Infobae que su administración aún no había recibido la notificación oficial de la resolución de la CC. Sostuvo que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) es el ente rector de las cuencas que desembocan en el río Villalobos y el lago de Amatitlán.

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“Hemos agotado la vía administrativa como municipalidad, pero se ha quedado en mesas de trabajo”, afirmó el jefe comunal. Según Morales, esas instancias no se tradujeron en intervenciones concretas, mientras el municipio mantiene tareas en el lugar.

El alcalde atribuyó parte de la presión sobre el caudal a las aguas que, según denunció, llegan desde la Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Villa Canales.

“Es imposible que nosotros sigamos trabajando cuando es demasiada el agua que están conectando constantemente al río Pinula”, afirmó.

Morales indicó que el municipio realiza trabajos de enrocado para reducir la velocidad del agua y contener la erosión en las orillas. “Estamos enrocando la zona para poder evitar que se siga socavando”, señaló.

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Conred pidió activar albergues y habilitar rutas alternas

Además del cierre preventivo del puente, la Conred recomendó habilitar albergues para las familias que viven cerca de la cuenca del río Pinula y facilitar evacuaciones preventivas si las condiciones se agravan.

También solicitó a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres de San Miguel Petapa activar su plan local de respuesta y mantener la vigilancia en el área.

Varios vecinos han optado por dejar sus viviendas de manera voluntaria, según la Conred unas 300 residencias están en riesgo. (Prensa Libre)

A las municipalidades de Ciudad de Guatemala, Villa Canales y San Miguel Petapa les pidió identificar rutas alternativas para garantizar la circulación vehicular y peatonal.

La recomendación prioriza la protección de la población ante el riesgo inminente de colapso del puente Pinula y la continuidad de las lluvias previstas para los próximos días.

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