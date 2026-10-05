Guatemala

Colapso inminente del puente Pinula en Guatemala: la Corte de Constitucionalidad ordena al Gobierno actuar y las autoridades piden el cierre total

La presión del caudal sobre la estructura amenaza la conexión entre Villa Hermosa y Boca del Monte. El jefe comunal de San Miguel Petapa asegura que las gestiones administrativas 'se han quedado en mesas de trabajo'.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala.
La Conred recomendó el cierre total del puente Pinula en Guatemala ante el riesgo inminente de colapso que ya ha causado el derrumbe de varias viviendas. (Archivo/Saúl de León)
Guardar

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó el cierre total e inmediato del puente Pinula en Guatemala ante el “inminente colapso”. En paralelo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional y ordenó al Gobierno central adoptar medidas para atender la emergencia en las riberas del río Pinula.

La decisión del tribunal constitucional responde a una acción presentada por el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, por los daños y riesgos en los sectores II y IV de la colonia Villa Hermosa I.

PUBLICIDAD

La resolución instruye a las autoridades nacionales a ejecutar las acciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para evitar nuevos daños y proteger a los habitantes de la zona.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó el área tras las lluvias de las últimas horas y advirtió a través del Boletín 70-2026 una “condición de riesgo inminente de colapso” de la estructura vial.

El organismo pidió a la Municipalidad de San Miguel Petapa impedir el paso de todo tipo de vehículos y establecer controles de seguridad en el sector. El cierre afectará la conexión entre Villa Hermosa y el municipio de Boca del Monte, en Guatemala.

PUBLICIDAD

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala informó sobre la recomendación del cierre total e inmediato del puente Pinula ante un "inminente colapso".

La CC ordenó medidas para proteger a los vecinos de Villa Hermosa I

El amparo provisional dispone que el Gobierno central adopte de inmediato “cuanta medida sea necesaria” para reducir los daños en los sectores afectados de Villa Hermosa I. También deberá emitir las órdenes ejecutivas, técnicas y administrativas que permitan atender la situación.

La Corte indicó que las medidas deben apuntar a restablecer la infraestructura vial cuando sea posible, ante las dificultades que las condiciones climáticas provocan para el transporte de personas y mercancías.

Los magistrados ordenaron, además, acciones destinadas a garantizar los derechos que puedan estar amenazados, con énfasis en el derecho a la vida. También exige políticas de prevención y planes de contingencia ante una posible salida de cauce o desbordamiento del río Pinula.

El tribunal exhortó al presidente de Guatemala a evaluar, si fuera necesario, la convocatoria a un consejo de ministros y la declaración de un estado de excepción. Para ello, mencionó las herramientas previstas en la Ley de Orden Público, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de Contrataciones del Estado y las normas presupuestarias.

Imágenes captadas por Luis Rodolfo Santizo, presidente del comité temporal del Río Pinula, muestran la corriente de agua y lodo del Río Pinula fluyendo junto a estructuras de viviendas construidas en el margen del cauce. En las tomas se aprecia la erosión del terreno y el paso del caudal cerca de las edificaciones cercanas a la orilla.

Maynor Morales afirmó que el municipio enfrenta solo la emergencia

El alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, dijo a Infobae que su administración aún no había recibido la notificación oficial de la resolución de la CC. Sostuvo que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) es el ente rector de las cuencas que desembocan en el río Villalobos y el lago de Amatitlán.

“Hemos agotado la vía administrativa como municipalidad, pero se ha quedado en mesas de trabajo”, afirmó el jefe comunal. Según Morales, esas instancias no se tradujeron en intervenciones concretas, mientras el municipio mantiene tareas en el lugar.

El alcalde atribuyó parte de la presión sobre el caudal a las aguas que, según denunció, llegan desde la Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Villa Canales.

“Es imposible que nosotros sigamos trabajando cuando es demasiada el agua que están conectando constantemente al río Pinula”, afirmó.

Morales indicó que el municipio realiza trabajos de enrocado para reducir la velocidad del agua y contener la erosión en las orillas. “Estamos enrocando la zona para poder evitar que se siga socavando”, señaló.

Conred pidió activar albergues y habilitar rutas alternas

Además del cierre preventivo del puente, la Conred recomendó habilitar albergues para las familias que viven cerca de la cuenca del río Pinula y facilitar evacuaciones preventivas si las condiciones se agravan.

También solicitó a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres de San Miguel Petapa activar su plan local de respuesta y mantener la vigilancia en el área.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala.
Varios vecinos han optado por dejar sus viviendas de manera voluntaria, según la Conred unas 300 residencias están en riesgo. (Prensa Libre)

A las municipalidades de Ciudad de Guatemala, Villa Canales y San Miguel Petapa les pidió identificar rutas alternativas para garantizar la circulación vehicular y peatonal.

La recomendación prioriza la protección de la población ante el riesgo inminente de colapso del puente Pinula y la continuidad de las lluvias previstas para los próximos días.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaPuente PinulaCorte de ConstitucionalidadConredVilla Hermosarío Pinula

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La comisión de Migrantes del Congreso reduce a diez los expedientes completos para dirigir Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco

El grupo legislativo examinó 31 postulaciones recibidas y publicó el 2 de octubre a quienes cumplieron las exigencias legales y documentales para continuar en la selección de las dos autoridades ejecutivas

La comisión de Migrantes del Congreso reduce a diez los expedientes completos para dirigir Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco

Cuatro hundimientos en menos de un mes en Mixco, Guatemala: tuberías de 26 años y vecinos que exigen solución integral

La colonia Pablo VI acumula colapsos que cierran calles, atrapan vehículos y exponen el deterioro de una red subterránea instalada en 1999. Conred advirtió que las reparaciones ejecutadas no constituyen una solución de fondo.

Cuatro hundimientos en menos de un mes en Mixco, Guatemala: tuberías de 26 años y vecinos que exigen solución integral

La Asociación de Prensa de Huehuetenango denuncia el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez ante el Ministerio Público de Guatemala

La gremial reclamó una pesquisa rigurosa y transparente por el crimen ocurrido el viernes en San Pedro Necta, donde el comunicador de 34 años fue atacado con armas de fuego al volver a su domicilio

La Asociación de Prensa de Huehuetenango denuncia el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez ante el Ministerio Público de Guatemala

El INSIVUMEH confirma la fase de El Niño en Guatemala tras cinco trimestres sobre el umbral

La declaración oficial se sustentó en el Índice Oceánico publicado por NOAA CPC, que registró una anomalía de 2,2 °C entre julio y septiembre en el Pacífico ecuatorial durante 2026

El INSIVUMEH confirma la fase de El Niño en Guatemala tras cinco trimestres sobre el umbral

El Ministerio de Agricultura de Guatemala presenta una guía para el cuidado responsable de perros y gatos

El documento, elaborado por la Unidad de Bienestar Animal con apoyo de Humane World for Animals, orienta desde la decisión de incorporar una mascota hasta las necesidades que tendrá durante toda su vida

El Ministerio de Agricultura de Guatemala presenta una guía para el cuidado responsable de perros y gatos

TECNO

OpenAI corrigió una falla que dejaba expuestas las conversaciones de ChatGPT en Mac

OpenAI corrigió una falla que dejaba expuestas las conversaciones de ChatGPT en Mac

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de One Piece, según la IA

La ‘papelera fantasma’ de WhatsApp: por qué borrar chats no libera espacio realmente

Xbox Game Pass perdería 9 videojuegos el 15 de octubre, incluido Clair Obscur: Expedition 33

La nueva herramienta de IA de McDonald’s evaluaría cuánto están dispuestos a pagar los clientes en cada establecimiento

ENTRETENIMIENTO

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación

La razón por la que Sylvester Stallone no pudo celebrar haber ganado el Oscar de ‘Rocky’: “Quería hundirme en el asiento”

MUNDO

Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca

Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca

Un epidemiólogo ruso acusó al Kremlin de ocultar la causa de muerte de una mujer en Siberia por posible peste neumónica

EEUU retiró sus bombarderos de la base británica de Fairford mientras Londres investiga un presunto complot vinculado a Irán

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio

La crisis energética golpea al régimen de Irán: renunció el ministro de Petróleo en plena escasez de combustible