Costa Rica

Nicole, la joven con parálisis cerebral que emprendió con un carrito de pastelería en Costa Rica

Una computadora de comunicación asistida se convirtió en la herramienta con la que recibe a los clientes, ofrece productos, responde consultas y realiza los cobros

Ilustración de dos mujeres en un puesto de madera con un cartel que dice Dulce y sal, rodeadas de envases con donas y una carta de menú.
Nicole Goldgewicht, una joven de 21 años con parálisis cerebral, abrió el carrito de repostería Dulce y Sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Detrás del carrito de Dulce y Sal, Nicole Goldgewicht encontró una forma de convertir una herramienta de comunicación en un vínculo cotidiano con otras personas. Desde un espacio visible dentro de la tienda Tips, atiende a quienes se acercan a comprar productos de repostería y pastelería con una computadora de comunicación asistida.

La joven, de 21 años y con parálisis cerebral, dejó las tareas que realizaba en la empresa para concentrarse en este proyecto. La nueva actividad le permite conversar con los clientes, ofrecer los productos y realizar los cobros desde su propio puesto.

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Nicole creó Dulce y Sal dentro de Tips después de expresar a su familia que quería emprender. El carrito combina una actividad comercial con el uso diario de la herramienta tecnológica, de modo que pueda relacionarse directamente con el público en situaciones concretas.

Su madre explicó a CR Hoy que esa posibilidad fue uno de los motivos centrales detrás de la iniciativa. “Aparte de que sea su emprendimiento, es una manera de que siga practicando la parte de comunicación, que le encuentre un uso en el día a día”, señaló.

El carrito nació después de su experiencia en Recursos Humanos

Antes de instalar el puesto de pastelería, Nicole colaboró durante aproximadamente dos años en el área de Recursos Humanos de Tips. Entre sus tareas estuvo la organización de actividades para los empleados durante las celebraciones por el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Padre.

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Ese recorrido precedió a una conversación con sus padres, a quienes les dijo que deseaba tener un emprendimiento propio. La familia decidió acompañar esa iniciativa y ayudar a transformar la idea en un proyecto que pudiera funcionar dentro del local.

La emprendedora utiliza una computadora de comunicación asistida para atender a los clientes y cobrar las ventas. (Foto: CR Hoy)
La emprendedora utiliza una computadora de comunicación asistida para atender a los clientes y cobrar las ventas. (Foto: CR Hoy)

Sus familiares construyeron el carrito de repostería, gestionaron su ubicación en la tienda y la acompañaron durante la selección de la mercadería. También participaron en el cálculo de los precios, aspectos necesarios para que el puesto comenzara a operar.

La madre de Nicole consideró ante CR Hoy que algunas personas con discapacidad pueden requerir apoyos para desarrollar determinados planes. Aun así, sostuvo que esa ayuda no debe desplazar sus decisiones ni limitar sus aspiraciones.

Hay que creer que ellos sí pueden”, afirmó. Para ella, el punto de partida está en reconocer que una persona puede necesitar herramientas o colaboración para concretar un objetivo, sin que eso implique que no pueda elegir el camino que quiere seguir.

La mujer planteó que el entorno debe facilitar recursos para que los proyectos personales se vuelvan posibles. En su reflexión, vinculó esa oportunidad con la autonomía, el cumplimiento de los sueños y la posibilidad de construir una rutina elegida.

“Entonces, lo que uno tiene que hacer es apoyarlos con las herramientas, con lo que uno pueda, para que ellos realicen sus sueños también y puedan salir adelante siendo personas útiles”, expresó.

También sostuvo que la sensación de utilidad puede dar sentido a la vida diaria. Según explicó, contar con una actividad propia puede convertirse en un motivo para levantarse por la mañana, alistarse y comenzar el día.

Doris Goldgewicht celebró el proyecto de su nieta

La chef Doris Goldgewicht, abuela de Nicole, compartió un mensaje de orgullo tras conocer el emprendimiento. Sus palabras estuvieron dirigidas a la joven y destacaron la manera en que encara los desafíos que aparecen en su vida.

Doris Goldgewicht valoró la disposición de su nieta para enfrentar dificultades y convertir sus ideas en acciones. (Foto: redes sociales de Doris Goldgewicht)
Doris Goldgewicht valoró la disposición de su nieta para enfrentar dificultades y convertir sus ideas en acciones. (Foto: redes sociales de Doris Goldgewicht)

“Ay, Niki, qué orgullosa me siento de vos, machita. De verdad que sos mi ídolo”, le dijo la cocinera. La chef celebró que su nieta se animara a llevar adelante una idea propia y a compartir con otros aquello que imagina.

Doris Goldgewicht le manifestó que Nicole le enseñó que puede alcanzar aquello que se propone. Además, destacó la alegría con la que transmite sus ocurrencias y la disposición que muestra para convertirlas en acciones.

“Me has enseñado que, de veras, cualquier cosa para vos es posible y lo mejor de todo es esa alegría tuya para compartir con los demás todo lo que se te ocurre”, expresó. La abuela añadió que la ama y la definió como su héroe.

La chef también recordó las dificultades que atravesó su nieta y valoró la actitud con la que, según dijo, las enfrentó. “Con todo lo que vos has pasado, siempre estás con esa sonrisa y siempre, siempre estás dispuesta a hacer algo más”, afirmó.

Para Doris Goldgewicht, esa disposición se expresa en la búsqueda de propuestas que entusiasmen a Nicole y que puedan aportar a otras personas. “Algo que te emocione, algo que ayude a otros. O sea, de verdad, sos excepcional”, concluyó.

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