Panameños aspiran a tener su primera vivienda mediante un aporte estatal de $3 mil

El monto se acredita antes de fijar el préstamo definitivo, lo que reduce el capital a financiar y la letra mensual del comprador. Foto: Jura Lex

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Un total de 679 personas ya inició el trámite para acceder al nuevo aporte estatal para vivienda en Panamá, y los bancos acumulan 1.072 expedientes recibidos a través de la plataforma Panamá Conecta, según cifras de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

El dato surgió en medio de una ronda de reuniones que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) sostuvo con el sector construcción para explicar el funcionamiento del Programa Nacional de Abono Pa’Ti, la iniciativa que el Gobierno lanzó para tratar de facilitar el acceso a la primera vivienda.

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El programa opera bajo un esquema que excluye el manejo directo de dinero por parte de los beneficiarios.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de administrarlo, transfiere el aporte directamente a la entidad bancaria o acreedora del préstamo hipotecario.

El Abono Pa’Ti es un programa con dinero estatal que otorga un aporte no reembolsable de $3 mil para el abono inicial de la primera vivienda, siempre que el inmueble no supere el precio de $80 mil.

El aporte no reembolsable es de $3 mil para el abono inicial de la primera vivienda, siempre que el inmueble no supere el precio de $80 mil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto se acredita antes de fijar el préstamo definitivo, lo que reduce el capital a financiar y la letra mensual del comprador.

Para acceder al beneficio, el solicitante debe registrarse en la plataforma Panamá Conecta, presentar la solicitud, autorizar la consulta y validación de su información, cumplir con las condiciones aplicables al deudor hipotecario y contar con la aprobación de un préstamo para una vivienda elegible.

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El respaldo legal del programa quedó establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre, publicado en la Gaceta Oficial No. 30614 C.

Su objetivo declarado es reducir la barrera económica que representa el abono inicial para acceder a un financiamiento hipotecario

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, encabezó una reunión de trabajo con promotores de las provincias de Herrera y Los Santos.

Funcionarios del Miviot y de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva) expusieron sobre el comportamiento del mercado habitacional. (Cortesía)

Méndez explicó que el encuentro con la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva) forma parte de un seguimiento a varias reuniones previas. El objetivo. agregó, es exponer el comportamiento del mercado habitacional y recibir retroalimentación sobre los bonos, incluido el tratamiento con las letras del Tesoro.

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“Abono Pa’Ti es una iniciativa para apoyar el desarrollo habitacional”, dijo Méndez.

Agregó que a los promotores se les amplío la información, se les conversó e intercambiamos diferentes experiencias. “Creo que es muy positivo, pues va a permitir el desarrollo habitacional en la región de Azuero”, señaló. Durante la cita, el funcionario atendió consultas directas de los promotores sobre el funcionamiento operativo del programa.

Según relató un miembro de la junta directiva de Aproviva, los propios clientes de las inmobiliarias ya preguntan por el beneficio a raíz de las noticias difundidas sobre el aporte.

Diosa Cedeño, integrante de la Junta Directiva de Aproviva, confirmó ese interés creciente. “Estamos aclarando dudas del programa Abono Pa’Ti”, señaló.

Un contrato de seguro hipotecario junto a las llaves de una vivienda ilustra la planificación y protección del patrimonio familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cedeño planteó la principal inquietud del sector, señalando que “necesitamos saber el tiempo estimado en que estará lista la reglamentación y cómo será el trámite para que los clientes logren aplicar a este nuevo aporte que le está dando el Estado para la compra de su vivienda”.

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La representante de Aproviva subrayó además que los promotores de vivienda de la región cuentan con la disponibilidad necesaria para reactivar el sector de la construcción.

La expectativa del gremio es que el programa impacte en el desarrollo económico de Azuero y habilite nuevas contrataciones laborales en la zona.

De acuerdo con las cifras de la AIG, con cientos de expedientes ya en revisión bancaria, sugieren que la demanda del aporte se adelantó a la reglamentación operativa completa que los promotores reclaman.

Esa brecha entre el interés de los compradores y la claridad de los procedimientos quedó como el punto central de las reuniones que el Miviot mantiene con el sector construcción en el interior del país.

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