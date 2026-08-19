Quarter Up despide cerca del 75 % del equipo de Invincible VS tras su estreno

Invincible VS

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Quarter Up, el estudio responsable de Invincible VS, habría despedido a cerca del 75 % de su plantilla menos de cuatro meses después del lanzamiento del juego de lucha. Fuentes vinculadas al equipo calculan que salieron alrededor de 35 desarrolladores de un total de 50 y atribuyen el recorte a ventas inferiores a las esperadas. El personal restante se encargaría de mantener el título y completar su primera tanda de contenido descargable.

Un recorte que habría comenzado en junio

Los primeros testimonios públicos aparecieron mediante publicaciones de antiguos empleados en LinkedIn y un informe de This Week in Video Games. Aunque las cifras no fueron confirmadas oficialmente, los distintos relatos coinciden en que la mayoría del equipo perdió su puesto durante una serie de recortes realizados entre junio y julio.

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El ex ingeniero sénior de jugabilidad Daniel Hogberg escribió que fue despedido junto con la mayor parte de su equipo. Otro antiguo ingeniero, Daniel Schlesinger, informó que había sido desvinculado junto con muchos otros trabajadores de Skybound Entertainment y Quarter Up.

Una fuente anónima calculó que el recorte alcanzó aproximadamente al 75 % de Quarter Up. Otra estimación sitúa la cifra en 35 personas sobre una plantilla de 50, equivalente al 70 %. La diferencia muestra que todavía no existe un número oficial, pero ambas versiones describen una reducción profunda.

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Los despidos tampoco habrían ocurrido en una sola jornada. Según uno de los testimonios, cuatro empleados salieron en junio y otros 29 fueron despedidos en julio. Esa secuencia suma 33 puestos, dos menos que la estimación global de 35, una discrepancia que puede responder a bajas realizadas en momentos distintos o a información incompleta entre los propios trabajadores.

Un equipo mínimo para completar el DLC

Tras los recortes, Quarter Up habría conservado un equipo reducido para dar soporte a Invincible VS durante la primera tanda de DLC. El término DLC se refiere al contenido descargable publicado después del lanzamiento, que puede incorporar personajes, vestimentas, escenarios u otras funciones.

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Una de las fuentes describió al grupo restante como un equipo mínimo. Su tarea sería sostener el funcionamiento del juego y trabajar en la primera oleada de contenido, que incluye a Universa y The Immortal como nuevos personajes jugables.

La situación después de esa entrega permanece sin definir. Los reportes no detallan qué ocurrirá con la segunda tanda de DLC ni cuántas personas seguirán empleadas una vez terminado el trabajo comprometido. También existe la posibilidad de que se produzcan más salidas si Quarter Up reduce todavía más el desarrollo.

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El golpe resulta especialmente rápido porque Invincible VS es el primer título del estudio y llegó al mercado menos de cuatro meses antes de conocerse la magnitud de los despidos. El juego obtuvo críticas favorables y utiliza una propiedad intelectual reconocida, pero esos factores no se habrían traducido en suficientes ventas para mantener al equipo original.

Invincible VS, de Quarter Up.

Las ventas y el futuro de Quarter Up

Un antiguo empleado explicó que la hipótesis interna es que Invincible VS no alcanzó el rendimiento esperado y que el presupuesto disponible no permitía conservar la plantilla. Por ahora no se publicaron cifras de ventas, ingresos ni cantidad de jugadores que permitan medir la diferencia entre los objetivos y los resultados reales.

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Skybound Games, división que integra a Quarter Up como estudio interno, no respondió públicamente sobre los despidos ni aclaró qué sucederá después del primer DLC. Ese silencio deja abiertas preguntas concretas para los jugadores: cuánto tiempo continuará el soporte, si se completará la segunda tanda de contenido y qué ocurrirá con posibles actualizaciones de equilibrio o correcciones técnicas.

Quarter Up fue creado específicamente para desarrollar videojuegos de lucha. Una fuente cercana al estudio considera que Skybound todavía tiene interés en producir juegos basados en sus propiedades intelectuales y podría volver a intentarlo con una estructura diferente. También señaló que el equipo podría comenzar desde cero después de terminar los compromisos actuales, aunque no existe un proyecto anunciado.

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Invincible VS continúa disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. La única actividad futura mencionada por las fuentes es el soporte de la primera tanda de DLC; Skybound Games todavía no confirmó los recortes, el tamaño actual del equipo ni los planes posteriores para Quarter Up.