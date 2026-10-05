Michael Douglas niega haber sido adicto al sexo: “No dormí con tantas mujeres”

Michael Douglas aclaró que ingresó a rehabilitación por problemas con el alcohol en 1992 y desmintió los rumores sobre adicción al sexo. (Photo by John Photography/Shutterstock)

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Michael Douglas desmintió categóricamente que haya acudido a rehabilitación por adicción al sexo, al tiempo que confirmó en sus memorias el romance que mantuvo en secreto durante cuatro décadas con su coprotagonista Kathleen Turner.

El actor de 82 años realiza ambas revelaciones en One Helluva Ride, un libro que sale a la venta el 6 de octubre.

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“No sé si dormí con tantas mujeres, no lo veo así. No, yo no, no. Era un producto sano de los años 60”, declaró Douglas en una entrevista al dominical británico The Sunday Times, publicada el 4 de octubre en el marco de la promoción del volumen.

El artista de Hollywood explicó que la versión sobre su supuesta adicción al sexo provino de titulares de 1992 que afirmaban que había ingresado a rehabilitación por ese motivo. En el libro, desmiente la historia con firmeza.

Douglas sí acudió a rehabilitación en aquella época, pero por problemas con el alcohol.

El actor anunció la publicación de sus memorias en el libro One Helluva Ride para el 6 de octubre. (REUTERS/Eric Gaillard)

“Un editor de un tabloide británico inventó esta historia, que, muchas gracias, aquí estamos hablando de ella a mis 82 años”, afirmó Douglas a The Sunday Times. “No era verdad”, sentenció, aunque aclaró que no culpa exclusivamente al periodismo británico, al tiempo que reconoció que ese tipo de prensa es conocida por esa clase de historias.

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Douglas también negó que sus memorias estén repletas de episodios sexuales, como sostuvo el periodista que lo entrevistó. “Menciono a un par de mujeres en el libro”, precisó.

Ante la insistencia del reportero sobre un pasaje del libro en el que Douglas escribe que debía “terminar con cinco mujeres” antes de formalizar su relación con Catherine Zeta-Jones, su esposa desde el año 2000, el actor precisó el contexto.

“No, no es lo que fue. Lo que Catherine dijo es que, si íbamos a seguir con esto, quería que fuera monógamo”, explicó Douglas a The Sunday Times. “Y entonces, esa noche, hice algunas llamadas a personas con las que salía, y listo”.

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El artista detalló el acuerdo de monogamia que estableció con Catherine Zeta-Jones antes de su matrimonio en el año 2000. (REUTERS/Hannah McKay)

Michael Douglas y Kathleen Turner negaron durante 40 años un romance

La revelación de mayor peso en el libro es la confirmación del affaire que Michael Douglas y Kathleen Turner mantuvieron durante el rodaje de Romancing the Stone (Tras la esmeralda perdida) en México en 1984, y que ambos negaron públicamente durante cuatro décadas.

En el momento de la filmación, Douglas estaba separado —aunque legalmente casado— de su entonces esposa Diandra Douglas, con quien tiene a su hijo Cameron Douglas.

La relación matrimonial atravesaba un deterioro sostenido, según el propio actor.

“La verdad es que durante la producción de Romancing the Stone, Kathleen y yo caímos el uno en el otro y comenzamos una relación”, escribe Douglas en el libro.

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Y agrega: “No fue un amorío pasajero; creció naturalmente a partir de lo cerca que trabajábamos, de la presión que vivíamos, del respeto y el cariño que nos teníamos, y de la atracción que sentíamos el uno por el otro”.

Michael Douglas confirmó el romance secreto que mantuvo con Kathleen Turner durante la filmación de Tras la esmeralda perdida en México. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

El romance se mantuvo en total secreto, incluso ante el director Bob Zemeckis y el coprotagonista Danny DeVito.

El episodio cambió cuando Diandra viajó al set en México con su hijo Cameron. La entonces esposa de Douglas sospechó del affaire y le dejó en claro a Turner que seguía casada con él. Eso llevó a la actriz a poner fin a la relación.

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Durante décadas, la historia oficial que ambos actores defendieron ante la prensa fue que, pese a la evidente química entre ellos, nunca habían tenido una relación.

“Eso era mentira”, escribió Douglas. “Fue una mentira para proteger a mi esposa y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años”, reconoció.

Turner había sostenido esa versión durante años. “Yo estaba anhelándolo, cariño, pero él seguía casado... Era esa maravillosa tensión sexual. Cuando realmente sabes que quieres a alguien, y digo que fue mutuo, y no puedes tenerlo”, había declarado la actriz en declaraciones a People.

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Tras conocerse el extracto del libro, Turner respondió con una escueta declaración: “¡Dios mío, qué alboroto por algo de hace 40 años! Amo a Michael y espero disfrutar del libro".

Kathleen Turner reaccionó a las revelaciones del libro y reafirmo el cariño que siente por Michael Douglas. (Captura de video)

Según el libro, el actor consultó a Turner antes de hacer pública la historia. Ambos mantienen una amistad vigente y volvieron a coincidir profesionalmente en varias ocasiones: en la secuela The Jewel of the Nile y en War of the Roses (1989), y más recientemente en la tercera temporada de la serie The Kominsky Method en 2021.

Douglas decidió volver con Diandra en su momento por su hijo Cameron, aunque en el libro admite que fue un error.

“Lo hice por Cameron, pero no debimos haber vuelto. Después de esa primera separación, nunca volvió a ser lo mismo entre nosotros”, escribe.

El matrimonio se disolvió formalmente en el año 2000, con un acuerdo de divorcio de USD 45 millones a favor de Diandra.