El Salvador activa fotomultas para el transporte pesado y acumula 388 infracciones en diez días

El Salvador activó el sistema de fotomultas para transporte pesado en los accesos de San Salvador y acumuló 388 sanciones en diez días. /(VMT El Salvador)

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El Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador activó las fotomultas para el transporte pesado en todos los accesos y salidas de San Salvador. El sistema lleva cerca de 10 días de funcionamiento y ya registró 388 infracciones, según informó el ministro Romeo Rodríguez durante una entrevista en TCS.

La mayoría de las sanciones aplicadas corresponde a multas de $ 150, aunque también existen infracciones de $50 y $100. El funcionario explicó que los dispositivos identifican a los camiones que circulan en horarios restringidos, exceden los límites de velocidad, usan el carril izquierdo o transportan una carga superior a la permitida.

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“En todos los ingresos y salidas de la ciudad tenemos activado ya el sistema de fotomulta”, afirmó Rodríguez. Entre los corredores con controles mencionó el bulevar Constitución, el bulevar del Ejército, la autopista Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad, la carretera Monseñor Romero y el sector conocido como Kilo Cinco.

Las restricciones para el transporte de carga operan en la mañana y la tarde, con variaciones según cada arteria. En el bulevar Constitución, Los Chorros y el bulevar del Ejército, los vehículos pesados no pueden circular entre las 4:30 y las 9:00 de la mañana. La limitación vuelve a aplicarse desde las 4:30 de la tarde hasta las 9:00 de la noche.

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Los controles con el transporte de carga surgen debido a las estadísticas de accidentes viales ocasionados por este tipo de transporte./ (Comandos de Salvamento)

Rodríguez indicó que las cámaras permiten establecer si una rastra ingresa a una vía en un horario prohibido. “Si una rastra pasa en un horario no permitido en el bulevar Constitución, se le va a aplicar la infracción de $150”, señaló.

Como parte del control que se busca mantener con el transporte pesado, Rodríguez mencionó que se han identificado terrenos públicos y privados en puntos de alta circulación de carga para crear áreas de estacionamiento y descanso para rastras y camiones.

Los lugares se encuentran en zonas de la autopista Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad, San Juan Opico, Los Chorros, Lourdes, Las Delicias y el sector de Quezaltepeque, cercano al bulevar Constitución. En algunos casos, el Gobierno analiza la compra de propiedades privadas.

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La primera etapa consistirá en trabajos de terracería con maquinaria estatal y en la construcción de accesos desde las vías principales. La intención es trasladar los vehículos de carga fuera de los hombros de las carreteras, que deben permanecer libres para atender desperfectos mecánicos o emergencias.

“Vamos a hacer una pequeña calle de acceso, una incorporación, desde las calles principales para poder sacar la carga y que no se esté estacionando en el hombro de la vía”, explicó Rodríguez.

Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, dijo que habilitarán terrenos para crear estacionamientos de transporte pesado cerca de las vías principales. / (Ministerio de Obras Públicas)

El control incorpora un sistema subterráneo de pesaje dinámico instalado en varios puntos de la red vial, entre ellos Kilo Cinco. La tecnología permite conocer el peso aproximado de los camiones mientras transitan, sin necesidad de detenerlos de forma inicial para una inspección convencional.

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El ministro detalló que el sistema también opera en el bulevar Constitución, la carretera al Puerto de La Libertad, la Monseñor Romero y la autopista Comalapa. Si el equipo detecta una unidad con sobrepeso, la información llega de inmediato al centro de monitoreo.

La medida prevé una multa y la intervención de personal en carretera. Según Rodríguez, en ciertos casos se podrá decomisar el vehículo o exigir el traslado de parte de la carga a otra unidad antes de permitir que continúe su recorrido.

“El camión que vaya con sobrepeso no puede circular”, sostuvo el titular de Obras Públicas y Transporte. El objetivo, añadió, es evitar que las sanciones económicas resulten más convenientes para las empresas que cumplir con los límites de carga establecidos.

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Las autoridades emiten actas de infracción y verificación de permisos durante los controles al transporte de carga en El Salvador./ (Secretaría de Prensa).

El ministro también brindó detalles del proyecto vial en el Kilo Cinco, que ya alcanza un 40% de ejecución. El ministro prevé que durante el primer trimestre del próximo año los vehículos puedan circular por el paso elevado, aunque la obra todavía no esté terminada en su totalidad.

Las primeras etapas se concentraron en las cimentaciones y en ajustes de diseño por las condiciones encontradas en el terreno. “Ya pasamos esa etapa, ya las cimentaciones también se avanzaron de la parte del puente”, afirmó el funcionario.

La avenida Jerusalén tendrá cableado subterráneo y nuevos árboles

En la avenida Jerusalén, el Ministerio ejecuta obras de cableado subterráneo y la transformación del arriate central en un espacio con árboles. Los trabajos incluyen infraestructura para energía, fibra óptica, datos e internet en el entorno del estadio de China.

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Rodríguez reconoció que las excavaciones han generado afectaciones al tránsito, aunque aseguró que ordenó mantener habilitados los cuatro carriles de la vía durante el día. Las eventuales restricciones se concentrarían en horarios nocturnos.

El proyecto tenía un plazo estimado de 45 días y, de acuerdo con el ministro, la meta es concluirlo en los primeros días de noviembre. También se evalúa instalar tuberías mediante un método subterráneo para cruzar la avenida sin abrir por completo la calzada.