Bálsamos sin parafina y rubores veganos: premian a jóvenes guatemaltecos por proyectos de emprendimiento innovadores

La cuarta edición de Yo Emprendo x Guate reunió a cerca de seis mil estudiantes de los 22 departamentos del país. (Cámara de la Industria de Guatemala)

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La cuarta edición de Yo Emprendo x Guate reconoció a jóvenes guatemaltecos que desarrollaron propuestas empresariales innovadoras desde las aulas que van desde bálsamos sin parafina y rubores veganos.

El programa, impulsado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Junior Achievement Guatemala (JAG), Fundación Industrial, CIG Joven y Guatemala Emprende, busca fortalecer las habilidades emprendedoras de estudiantes y acercarlos a los retos del mundo empresarial.

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En esta edición participaron cerca de 6 mil estudiantes de instituciones públicas y privadas de los 22 departamentos de Guatemala.

Tras un proceso de formación y evaluación, ocho empresas juveniles llegaron a la final para presentar sus ideas ante un jurado integrado por representantes del sector empresarial y profesionales de distintas áreas.

Los equipos finalistas expusieron los problemas que buscan resolver, la propuesta de valor de sus productos o servicios, sus modelos de negocio y las posibilidades de crecimiento de sus emprendimientos.

Ocho empresas juveniles alcanzaron la etapa final para presentar sus modelos de negocio ante un jurado empresarial. (Cámara de la Industria de Guatemala)

El proceso permitió a los estudiantes experimentar de forma directa la creación y administración de una empresa, con responsabilidades relacionadas con producción, finanzas, mercadeo y ventas.

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Los tres primeros lugares

El primer lugar de Yo Emprendo x Guate 2026 fue otorgado a NOVARA, empresa integrada por estudiantes del Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

Su propuesta consiste en una plataforma web diseñada para reducir los cambios de carrera universitaria ocasionados por la falta de información al momento de tomar decisiones académicas.

Como parte del reconocimiento, el equipo de NOVARA viajará a Quito, Ecuador, para representar a Guatemala en Company of the Year (COY), un evento regional de Junior Achievement que reúne a emprendimientos estudiantiles destacados de América Latina. En ese escenario, los jóvenes podrán presentar su proyecto junto a delegaciones de otros países.

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El segundo lugar fue para ECOLIPS, del Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdova. La empresa presentó un bálsamo artesanal para reparar e hidratar los labios, elaborado sin parafinas ni vaselina. Además, ECOLIPS recibió el reconocimiento de Posibilidades Globales, por el potencial de su propuesta para llegar a otros mercados.

Sandra Ramírez de Garduño, presidenta de la Junta Directiva de Junior. (Cámara de la Industria de Guatemala)

El tercer lugar correspondió a ELIXIA, del Colegio Colonial Bilingüe, que desarrolló un rubor en crema vegano, con pigmentos orgánicos y un envase ecoamigable.

Innovación con impacto social

La categoría de Impacto Social fue entregada a MANNA, del Colegio Monte María. El proyecto elabora libretas con papel reciclado y fue reconocido por responder a una necesidad social y por su capacidad de generar cambios positivos en la comunidad.

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Durante la jornada también se otorgó por primera vez el Alumni Award, un galardón promovido por la Red Alumni de JAG y liderado por la Asociación de Empresarios Juveniles.

El equipo ganador representará a Guatemala en el certamen regional Company of the Year que se celebrará en Quito, Ecuador. (Cámara de la Industria de Guatemala)

El premio al Emprendedor del Año fue para Ivanna Castellanos, del Colegio Intellego. El segundo lugar lo obtuvo María Ximena Paz, del Colegio Monte María, y el tercero fue para Luis Mario Sandoval, del Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdova.

Carmen María Torrebiarte, directora de la Junta Directiva de CIG, destacó el talento y la creatividad de los participantes, mientras que Lissette Ramírez, presidenta de JAG, subrayó que emprender permite a los jóvenes confiar en sus ideas, trabajar en equipo y tomar decisiones.

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Con esta iniciativa, los organizadores buscan que más estudiantes conviertan sus ideas en empresas con posibilidades reales de crecimiento.