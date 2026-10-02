‘Gaelco Sports Collection’ trae de vuelta cinco clásicos de arcade de los noventa

Gaelco Sports Collection presenta su tráiler.

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QUByte Interactive anunció que Gaelco Sports Collection, un recopilatorio con cinco juegos deportivos de recreativa desarrollados por la española Gaelco durante los años noventa, saldrá el 22 de octubre. El paquete llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC, acompañado por opciones modernas de guardado, control del tiempo y visualización más fluida.

Cinco deportes de la etapa arcade de Gaelco

La selección está encabezada por World Rally Championship y World Rally 2, dos juegos de conducción con pruebas contrarreloj sobre superficies como tierra y nieve. El primero fue conocido informalmente en numerosos salones recreativos como el juego de Carlos Sainz, una asociación que todavía sirve para identificarlo entre quienes jugaron la máquina original.

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Su propuesta se aleja de la simulación detallada de títulos modernos como Gran Turismo 7. Las partidas se basan en controles inmediatos, recorridos breves y un contador que obliga a alcanzar cada punto de control antes de que termine el tiempo. Es una estructura diseñada originalmente para las recreativas, máquinas que funcionaban mediante monedas y buscaban partidas rápidas y repetibles.

Los otros tres títulos amplían la variedad deportiva. Snowboard Championship traslada la competición a pendientes nevadas; Squash se centra en los reflejos y la precisión de los golpes con raqueta; y Touch and Go propone partidos de voleibol de playa. En total son cinco juegos, aunque dos de ellos pertenecen a la serie World Rally.

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Gaelco describió la colección como un regreso a desafíos dominados por la velocidad y los reflejos, sin los sistemas complejos propios de los simuladores actuales. Esa diferencia permite que cada juego conserve la estructura directa de su versión arcade, pero dentro de un solo lanzamiento para sistemas domésticos.

Guardado libre y ajustes para versiones modernas

QUByte Interactive incorporará varias funciones de calidad de vida, es decir, herramientas que reducen las limitaciones de los originales sin alterar su diseño principal. Una de ellas permitirá guardar la partida en cualquier momento, algo que las máquinas recreativas no ofrecían y que facilitará interrumpir una sesión para retomarla más tarde.

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También será posible congelar el contador de tiempo. Esta opción cambia una de las principales presiones de las versiones arcade, donde cada segundo formaba parte del desafío y determinaba cuánto podía durar una partida. El jugador podrá decidir si mantiene esa exigencia o si avanza sin quedar condicionado por la cuenta regresiva.

El recopilatorio incluirá un desplazamiento de imagen más suave. Este ajuste, conocido habitualmente como scroll, afecta la manera en que los escenarios se mueven por la pantalla mientras el personaje, el vehículo o la cámara avanzan. La mejora busca adaptar la presentación de juegos antiguos a pantallas y equipos actuales.

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El contenido se completará con un museo virtual que reunirá manuales y piezas de arte. Ese apartado permitirá consultar materiales relacionados con las ediciones originales y el trabajo gráfico de Gaelco, sin tener que recurrir a documentos externos o conservar las máquinas recreativas.

Gaelco Sports Collection, de QUByte Interactive

Plataformas y disponibilidad de los clásicos

La lista inicial difundida para Gaelco Sports Collection contempla dos generaciones de consolas de Sony y Microsoft, además de Nintendo Switch y PC. Otra información publicada sobre el recopilatorio también menciona una versión para Nintendo Switch 2, aunque esa plataforma no aparece en la relación principal del anuncio. Por ahora, las fuentes coinciden en la fecha del 22 de octubre y en los cinco juegos incluidos.

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En PC, el paquete también podrá ser una opción para equipos portátiles compatibles, como Steam Deck o ROG Xbox Ally X, siempre sujeta a los requisitos y verificaciones correspondientes de cada dispositivo. No se informaron detalles sobre precio, ediciones físicas o posibles diferencias entre versiones.

Cuatro de los cinco juegos ya cuentan con otra vía de acceso mediante Evercade, una familia de consolas que utiliza colecciones retro en cartucho. World Rally Championship, World Rally 2, Squash y Touch and Go están disponibles en ese formato; Snowboard Championship es el único integrante de la nueva selección que no forma parte de esa oferta previa.

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Gaelco Sports Collection reunirá los cinco títulos en un único paquete desde el 22 de octubre, con guardado en cualquier momento, control opcional del temporizador, desplazamiento suavizado y materiales históricos dentro de su museo virtual.