Malditos Nerds

‘Gaelco Sports Collection’ trae de vuelta cinco clásicos de arcade de los noventa

El recopilatorio estará disponible desde el 22 de octubre y llegará a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC

Gaelco Sports Collection presenta su tráiler.
Guardar

QUByte Interactive anunció que Gaelco Sports Collection, un recopilatorio con cinco juegos deportivos de recreativa desarrollados por la española Gaelco durante los años noventa, saldrá el 22 de octubre. El paquete llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC, acompañado por opciones modernas de guardado, control del tiempo y visualización más fluida.

Cinco deportes de la etapa arcade de Gaelco

La selección está encabezada por World Rally Championship y World Rally 2, dos juegos de conducción con pruebas contrarreloj sobre superficies como tierra y nieve. El primero fue conocido informalmente en numerosos salones recreativos como el juego de Carlos Sainz, una asociación que todavía sirve para identificarlo entre quienes jugaron la máquina original.

PUBLICIDAD

Su propuesta se aleja de la simulación detallada de títulos modernos como Gran Turismo 7. Las partidas se basan en controles inmediatos, recorridos breves y un contador que obliga a alcanzar cada punto de control antes de que termine el tiempo. Es una estructura diseñada originalmente para las recreativas, máquinas que funcionaban mediante monedas y buscaban partidas rápidas y repetibles.

Los otros tres títulos amplían la variedad deportiva. Snowboard Championship traslada la competición a pendientes nevadas; Squash se centra en los reflejos y la precisión de los golpes con raqueta; y Touch and Go propone partidos de voleibol de playa. En total son cinco juegos, aunque dos de ellos pertenecen a la serie World Rally.

PUBLICIDAD

Gaelco describió la colección como un regreso a desafíos dominados por la velocidad y los reflejos, sin los sistemas complejos propios de los simuladores actuales. Esa diferencia permite que cada juego conserve la estructura directa de su versión arcade, pero dentro de un solo lanzamiento para sistemas domésticos.

Guardado libre y ajustes para versiones modernas

QUByte Interactive incorporará varias funciones de calidad de vida, es decir, herramientas que reducen las limitaciones de los originales sin alterar su diseño principal. Una de ellas permitirá guardar la partida en cualquier momento, algo que las máquinas recreativas no ofrecían y que facilitará interrumpir una sesión para retomarla más tarde.

También será posible congelar el contador de tiempo. Esta opción cambia una de las principales presiones de las versiones arcade, donde cada segundo formaba parte del desafío y determinaba cuánto podía durar una partida. El jugador podrá decidir si mantiene esa exigencia o si avanza sin quedar condicionado por la cuenta regresiva.

El recopilatorio incluirá un desplazamiento de imagen más suave. Este ajuste, conocido habitualmente como scroll, afecta la manera en que los escenarios se mueven por la pantalla mientras el personaje, el vehículo o la cámara avanzan. La mejora busca adaptar la presentación de juegos antiguos a pantallas y equipos actuales.

El contenido se completará con un museo virtual que reunirá manuales y piezas de arte. Ese apartado permitirá consultar materiales relacionados con las ediciones originales y el trabajo gráfico de Gaelco, sin tener que recurrir a documentos externos o conservar las máquinas recreativas.

Gaelco Sports Collection, de QUByte Interactive
Gaelco Sports Collection, de QUByte Interactive

Plataformas y disponibilidad de los clásicos

La lista inicial difundida para Gaelco Sports Collection contempla dos generaciones de consolas de Sony y Microsoft, además de Nintendo Switch y PC. Otra información publicada sobre el recopilatorio también menciona una versión para Nintendo Switch 2, aunque esa plataforma no aparece en la relación principal del anuncio. Por ahora, las fuentes coinciden en la fecha del 22 de octubre y en los cinco juegos incluidos.

En PC, el paquete también podrá ser una opción para equipos portátiles compatibles, como Steam Deck o ROG Xbox Ally X, siempre sujeta a los requisitos y verificaciones correspondientes de cada dispositivo. No se informaron detalles sobre precio, ediciones físicas o posibles diferencias entre versiones.

Cuatro de los cinco juegos ya cuentan con otra vía de acceso mediante Evercade, una familia de consolas que utiliza colecciones retro en cartucho. World Rally Championship, World Rally 2, Squash y Touch and Go están disponibles en ese formato; Snowboard Championship es el único integrante de la nueva selección que no forma parte de esa oferta previa.

Gaelco Sports Collection reunirá los cinco títulos en un único paquete desde el 22 de octubre, con guardado en cualquier momento, control opcional del temporizador, desplazamiento suavizado y materiales históricos dentro de su museo virtual.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingGaelco Sports CollectionQUByte Interactive

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sangre y comedia para rato: ¿De dónde viene Zach Cregger?

La historia del director que se está coronando en el terror

Sangre y comedia para rato: ¿De dónde viene Zach Cregger?

Paramount elige a Bradley Cooper para liderar el nuevo reinicio de ‘G.I. Joe’

Cooper interpretará al comandante de campo del equipo militar en una película todavía sin fecha de estreno

Paramount elige a Bradley Cooper para liderar el nuevo reinicio de ‘G.I. Joe’

Nerial cierra luego de los despidos y deja atrás una trayectoria de 11 juegos

Su lanzamiento más reciente fue Reigns: The Witcher, desarrollado con CD Projekt RED

Nerial cierra luego de los despidos y deja atrás una trayectoria de 11 juegos

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Las cuentas utilizadas en la prueba anterior podrán regresar sin crear otro perfil

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Shuhei Yoshida cree que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían durar varios años más

El expresidente de Sony Interactive Entertainment planteó en una entrevista con The Verge que los altos costos justifican extender el ciclo actual

Shuhei Yoshida cree que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían durar varios años más

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

Sangre y comedia para rato: ¿De dónde viene Zach Cregger?

Sangre y comedia para rato: ¿De dónde viene Zach Cregger?

Paramount elige a Bradley Cooper para liderar el nuevo reinicio de ‘G.I. Joe’

La tercera entrega de ‘Comando Especial′ ya tiene director, guionistas y fecha de estreno en cines

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

El nuevo adelanto de ‘Street Fighter’ revela el conflicto entre Ryu y Ken

SERIES

Amazon y Sony preparan una serie de Spider-Man sobre la ‘Saga del clon’

Amazon y Sony preparan una serie de Spider-Man sobre la ‘Saga del clon’

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

Prime Video asegura la temporada 6 de ‘Reacher’ mientras filma la quinta

La temporada 3 de ‘The Last of Us’ reúne a Laura Bailey, Ian Alexander y John Goodman