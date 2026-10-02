Detienen a instructor de banda musical con nueve paquetes de supuesta droga en Panamá y decomisan otro cargamento que tenía como destino Italia

El instructor de una banda de música de un centro educativo fue aprehendido en La Chorrera con nueve paquetes de presunta sustancia ilícita, dos vapeadores, un celular y $60 en efectivo. Tomada de la PN

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Un instructor de una banda de música de un centro educativo fue aprehendido en La Chorrera, Panamá Oeste, luego de que acciones de inteligencia de la Policía Nacional permitieran ubicarlo.

En su poder fueron encontrados nueve paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, además de dos vapeadores, un celular y $60 en efectivo.

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La Policía Nacional informó que las investigaciones permitieron confirmar la presunta actividad ilícita antes de realizar la intervención.

El organismo no ha revelado la identidad del instructor ni el centro educativo donde trabajaba, mientras el sospechoso y todos los indicios quedaron a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes.

El caso ocurre meses después de que las autoridades desplegaran la operación Impacto Escolar contra el microtráfico y la venta de drogas en áreas próximas a centros educativos.

La Policía Nacional realizó la aprehensión del instructor en Panamá Oeste después de labores de inteligencia que permitieron confirmar la presunta actividad ilícita. Tomada de la PN

La acción se desarrolló simultáneamente en diferentes provincias y permitió procesar a personas señaladas por comercializar sustancias ilícitas alrededor de planteles escolares.

Solo en Panamá Oeste, la operación dejó cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres personas bajo detención provisional.

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Las intervenciones se realizaron en Chame y San Carlos, mientras otros procedimientos fueron ejecutados en Panamá, Colón, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y Los Santos.

En Chiriquí, por ejemplo, la Policía Nacional realizó cuatro allanamientos contra la venta de drogas al menudeo cerca de centros educativos y aprehendió a siete personas.

Las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas, dinero, teléfonos celulares y un vehículo, como parte de las acciones dirigidas a reducir la presencia del microtráfico en los entornos escolares.

El Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional localizaron 210 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor en una terminal portuaria de Colón. Archivo

La seguridad alrededor de los planteles también ha llevado a reforzar durante 2026 los recorridos preventivos y las jornadas de orientación para estudiantes y docentes.

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La Policía Nacional mantiene dispositivos de verificación en centros educativos y acciones de acercamiento destinadas a prevenir delitos y reducir los riesgos que enfrentan los alumnos en sus comunidades.

El procedimiento contra el instructor coincidió con otras acciones de los estamentos de seguridad relacionadas con el tráfico de drogas. En Darién, unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se enfrentaron a tiros con presuntos integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

El enfrentamiento ocurrió en Río Chico, en el sector de Yaviza, mientras los agentes desarrollaban operaciones de seguridad. Tras el intercambio de disparos fueron aprehendidas varias personas, entre ellas ciudadanos panameños y colombianos, y las unidades continuaron desplegadas para ubicar a otros posibles integrantes de la organización.

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Las operaciones del Senafront en Darién dejaron varias personas aprehendidas y el hallazgo de mochilas que serían verificadas por las autoridades para determinar si contenían sustancias ilícitas. Tomada de Instagram

Durante el operativo también fueron localizadas mochilas que presuntamente podrían contener sustancias ilícitas, por lo que se esperaba la intervención del Ministerio Público para verificar su contenido.

Senafront mantuvo las operaciones de búsqueda y control como parte del Plan Firmeza y de la operación Escudo de Acero en Darién.

A estas acciones se sumó un decomiso realizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) junto con la Policía Nacional en una terminal portuaria de Colón.

Las unidades localizaron 210 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de un contenedor que había llegado desde Moín, Costa Rica, y realizaba transbordo en Panamá.

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El cargamento tenía como destino final Gioia Tauro, Italia, una ruta que vuelve a colocar los puertos panameños dentro de las operaciones contra el tráfico internacional. Las autoridades no habían precisado inicialmente el tipo ni el peso definitivo de la sustancia encontrada, mientras los paquetes quedaron sujetos a los procedimientos de verificación correspondientes.

Panamá registró 69.50 toneladas de drogas incautadas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 46.20 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana. Archivo

Los nuevos decomisos se producen después de que Panamá acumulara 69.50 toneladas de drogas incautadas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46.20 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana, mientras cantidades menores estuvieron relacionadas con metanfetaminas, THC y otras sustancias.

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Colón concentró 18.44 toneladas durante los primeros ocho meses del año, seguida por Panamá Oeste con 15.92 toneladas. Panamá contabilizó 13.24 toneladas y Chiriquí otras 12.91, mientras Darién acumuló 2.28 toneladas dentro de los decomisos registrados a escala nacional.

Los tres procedimientos reflejan distintas modalidades que enfrentan actualmente los organismos de seguridad, desde el microtráfico y la presencia de drogas en entornos vinculados a centros educativos hasta estructuras que operan en zonas fronterizas. A ello se suma el uso de la plataforma portuaria panameña para movilizar cargamentos hacia mercados internacionales.