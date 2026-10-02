El café salvadoreño se sostiene en productores individuales, cafetales de media altura y ventas a beneficio

El registro oficial señala que solo 626 casos corresponden a entidades jurídicas, el 4,6% del total, lo que refleja una actividad sostenida principalmente por familias, pequeños propietarios y productores individuales en todo el país (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)

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El V Censo Agropecuario y I de Pesca de El Salvador 2025 retrata una caficultura atomizada, de predominio masculino y con una marcada orientación comercial: el 95,1% de la producción de café se destinó a la venta durante el período de referencia, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.

El censo contabilizó 13.714 productores de café en el país. La amplia mayoría corresponde a personas naturales: 13.088 casos, equivalentes al 95,4% del total. Las personas jurídicas sumaron 626, el 4,6%. La cifra muestra que la actividad continúa organizada, sobre todo, alrededor de familias, pequeños propietarios y productores individuales, antes que de empresas u otras entidades formales.

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Del universo de productores naturales, el 71,1% son hombres y el 28,9% mujeres. La diferencia de género atraviesa todo el mapa cafetero, aunque con contrastes departamentales que muestran una mayor presencia femenina en algunas zonas.

Cabañas y Chalatenango registran las mayores proporciones de productores hombres

En Cabañas, los hombres representaron el 81,8% de los productores naturales de café, la proporción más alta entre los departamentos relevados. Le siguieron Chalatenango, con 80,7%; Cuscatlán, con 77,3%; Santa Ana, con 72,7%, y San Salvador, con 71,6%.

En el otro extremo, San Vicente mostró la mayor participación de mujeres: el 37,5% de los productores naturales de café del departamento fueron mujeres. Usulután alcanzó el 32,2%; La Unión, el 32%; La Libertad, el 31,6%; San Miguel, el 31,8%; Sonsonate, el 30,9%; Ahuachapán, el 30,2%, y La Paz, el 30%.

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La superficie vinculada al grano se distribuyó sobre todo en zonas entre 801 y 1.200 metros, con 51.991 manzanas, por encima de las áreas de estricta altura y de bajío, según el estudio oficial. (Cortesía: Café de El Salvador)

La distribución también revela que la caficultura tiene una base etaria madura. Los grupos de edad con mayor presencia se ubican entre los 55 y los 74 años, tanto entre hombres como entre mujeres. Los registros del censo se reducen de forma visible en los segmentos menores de 40 años y son mínimos entre los productores de 19 años o menos.

La composición sugiere que buena parte de la experiencia productiva y de la titularidad de las parcelas permanece en manos de generaciones adultas y mayores. A la vez, la menor participación de jóvenes aparece como uno de los rasgos demográficos de la actividad.

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Más de 105 mil manzanas vinculadas al cultivo de café

El área total cultivada de café en El Salvador llegó a 105.741 manzanas en el período estudiado. De esa superficie, 101.094 manzanas correspondieron a área cosechada y 4.647 a área en plantilla, es decir, terrenos con cultivos que aún no entraban plenamente en producción.

La mayor parte de los cafetales se concentró en zonas de altura media, con 51.991 manzanas. Las áreas de estricta altura reunieron 43.578 manzanas y las de bajío, 10.172.

El censo clasifica como bajío a las áreas ubicadas entre 500 y 800 metros sobre el nivel del mar; como media altura, a las situadas entre 801 y 1.200 metros; y como estricta altura, a las que superan los 1.200 metros. Casi la mitad del área cafetalera nacional se ubicó en la franja de media altura, aunque las plantaciones de estricta altura también concentraron una porción relevante del cultivo.

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La diferencia importa porque la elevación influye sobre el desarrollo de la planta, los tiempos de maduración del grano y las condiciones de cosecha. El censo no mide en estos cuadros la calidad de taza ni los precios obtenidos en cada zona.

El Cuscatleco, la variedad predominante en más de 5 mil parcelas

El recuento revela contrastes por departamento en quiénes sostienen las fincas. También expone una distribución varietal con un claro ganador. Detrás, una caficultura fragmentada que se explica en números. (Foto archivo)

La variedad con mayor presencia fue Cuscatleco, identificada como predominante en 5.322 parcelas. El segundo lugar correspondió a Bourbon, con 3.432 parcelas, seguido por Pacas, con 2.142, y Catimor, con 1.853.

El registro también incluyó 1.029 parcelas con otras variedades, categoría que agrupa cultivos no clasificados entre las opciones principales. Pacamara apareció en 892 parcelas; Costa Rica 95, en 413; Catísic, en 360; Anacafé 14, en 352; Marsellesa, en 293, y Catuai, en 75.

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En total, el país registró 16.163 parcelas de café. El dato muestra una diversidad varietal que combina tipos tradicionales, como Bourbon y Pacas, con materiales de presencia más reciente o asociados a programas de renovación de cafetales, como Catimor, Costa Rica 95 y Marsellesa.

La concentración del Cuscatleco es una de las particularidades del inventario: superó por amplio margen a las demás variedades en cantidad de parcelas y apareció en cerca de un tercio del total relevado.

Nueve de cada 10 productores se dedican solo a producir café

La actividad principal de los productores también ayuda a describir la cadena. El 89,3% fue clasificado como solo productor, sin que el censo le atribuyera como ocupación principal otra etapa posterior del proceso.

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El 9,2% se ubicó en la categoría de productor pergaminero, vinculada a la obtención de café pergamino tras el beneficio húmedo. Apenas el 0,9% fue identificado como productor beneficiador y el 0,6% como productor exportador.

La estructura muestra que las fases de transformación y salida al exterior se concentran en una porción limitada de los actores censados. La mayoría se dedica a la producción primaria y deriva el procesamiento posterior a otros eslabones de la cadena.

El V Censo Agropecuario de El Salvador indica que el 95,1 % de la producción nacional de café se destina a la venta y es sostenida mayoritariamente por productores individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio concentra dos tercios de los canales de comercialización

La vocación comercial del cultivo es casi total. Del café producido entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, el 95,1% tuvo como destino la venta. El 3,4% se usó como materia prima para autoconsumo; el 1,4% se destinó al consumo del hogar, y el 0,1% se reservó como semilla.

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Entre los productores que vendieron su producción, el beneficio fue el canal de comercialización más frecuente: concentró el 67,7%. Las cooperativas recibieron el 13,2%; los intermediarios, el 9,7%, y los consumidores finales, el 6,1%.

La venta en convenio representó el 2,3% y la exportación directa, el 1%. La venta directa al exterior tuvo una presencia reducida frente al peso de los beneficios, que funcionan como principal puerta de entrada para el café que sale de las fincas.