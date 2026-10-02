Paramount elige a Bradley Cooper para liderar el nuevo reinicio de ‘G.I. Joe’

G.I. Joe

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Paramount Pictures eligió a Bradley Cooper para interpretar a Duke en el nuevo reinicio cinematográfico de G.I. Joe, todavía sin fecha de estreno anunciada. La película será dirigida por Danny McBride y, según el reporte inicial, trasladará su historia a Springfield, una localidad vinculada con Cobra en los cómics y las series animadas de la franquicia.

Bradley Cooper toma el mando como Duke

Cooper asumirá el papel del comandante de campo de G.I. Joe, el equipo militar ficticio que combate a la organización terrorista Cobra. La información fue publicada recientemente, aunque Paramount todavía no presentó oficialmente al resto del elenco.

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Duke ya tuvo una presencia central en las anteriores adaptaciones cinematográficas. Channing Tatum interpretó al personaje en las películas estrenadas en 2009 y 2013. El nuevo proyecto comenzará otra versión de la historia, por lo que no se informó que Cooper vaya a encarnar exactamente al mismo Duke de aquellas entregas.

Uno de los pocos detalles conocidos sobre la premisa es su conexión con Springfield. Dentro del material original de G.I. Joe, esta localidad funciona como una fachada suburbana controlada en secreto por Cobra. El escenario permitiría que el conflicto se desarrolle en un lugar aparentemente cotidiano, aunque los alcances de esa idea todavía no fueron detallados.

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Danny McBride dirigirá y coescribirá la película

Además de ocupar la dirección, McBride coescribió el guion junto con Jeff Fradley y John Carcieri. La producción estará a cargo de Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian y Zev Foreman para Hasbro Entertainment.

G.I. Joe corresponde a una conocida línea de figuras de acción de Hasbro, centrada en un equipo militar que enfrenta amenazas de Cobra. Esa base dio origen a cómics, producciones animadas y distintas películas de acción real.

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El proyecto avanzará sin el cruce con Transformers que había sido insinuado al final de Transformers: El origen de las bestias, estrenada en 2023. Paramount desvinculó ambas franquicias para esta nueva película. La decisión descarta, al menos para este reinicio, la continuación inmediata de aquella escena.

Ese cambio resulta relevante porque el cierre de la película de Transformers había planteado una conexión directa entre las dos propiedades de Hasbro. El reinicio protagonizado por Cooper seguirá su propio camino, según la información disponible, sin integrar a los Autobots ni retomar el encuentro anticipado en 2023.

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Paramount confirmó que la película que cruzaría los universos de "Transformers" y "GI Joe" llegaría en 2025 o 2026. (Créditos: Hasbro/Marvel Comics)

El regreso de G.I. Joe después de Snake Eyes

La franquicia llegó a los cines con G.I. Joe: The Rise of Cobra en 2009, protagonizada por Tatum. El actor regresó para G.I. Joe: Retaliation, estrenada en 2013, cuyo elenco incluyó a Dwayne Johnson y Bruce Willis.

La entrega más reciente fue Snake Eyes, lanzada en 2021. Esa película se concentró en uno de los personajes más reconocibles de la propiedad, pero no tuvo una continuación cinematográfica durante los años siguientes. El proyecto con Cooper será la primera producción de G.I. Joe para cine desde entonces.

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Paramount aún no comunicó cuándo comenzará el rodaje, quiénes completarán el reparto o en qué fecha llegará la película a los cines. Los datos confirmados hasta ahora son la participación de Cooper como Duke, la dirección de McBride y el trabajo de ambos guionistas junto con Carcieri.