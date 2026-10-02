María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

Martía Leal y José María Muscari en Infobae en Vivo

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A 15 años de su primera versión, María Leal y José María Muscari regresan con Ocho mujeres, la comedia policial de Robert Thomas que reúne a ocho intérpretes de distintas generaciones. La actriz y el director visitaron los estudios de Infobae a las Nueve, de Infobae en Vivo, donde hablaron de la obra, los rituales antes de cada función, el paso del tiempo y los cambios en la fama televisiva.

“Lo más importante de la presentación no lo dijiste: que no hace notas María Leal”, señaló Muscari al comienzo de la charla con Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro. La protagonista aceptó la invitación por la insistencia de su amigo y compañero de trabajo, aunque explicó su habitual distancia de las entrevistas.

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“Se me pone la piel de pollo. No me gustan las notas. No siento que amerite”, confesó Leal. Luego contó que esa incomodidad le generó dudas sobre su propia profesión. “El otro día le dije a mi hijo: ‘¿Por qué soy actriz yo? No tendría que ser actriz’. Y él me respondió: ‘Vieja, porque te gusta actuar. Cálmate’”, relató entre risas.

La nueva puesta de Ocho mujeres recupera a seis de las ocho actrices que formaron parte de la primera versión dirigida por Muscari. Además de Leal, Mónica Villa, Silvia Pérez, Emilia Mazer, Cecilia Dopazo y Juana Repetto forman parte de la trama, a quiene se les suman Linda Peretz y Marita Ballesteros, en el lugar de las recordadas Hilda Bernard y Norma Pons en la obra, que se estrenará el 8 de octubre a las 20 en el Multiteatro.

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La pieza presenta a una familia atravesada por la muerte del jefe del hogar. A partir de ese hecho, las mujeres cercanas al personaje pasan a ser sospechosas y empiezan a salir a la luz secretos, rencores y conflictos vinculados al dinero, los vínculos familiares y las apariencias.

José María Muscari, actor, dramaturgo y director, en Infobae en Vivo

Muscari definió la propuesta como una comedia con una trama psicológica. “Cada personaje tiene una razón para actuar como actúa y guarda secretos. En algún momento el público se identifica, porque en las familias el dinero suele generar problemas”, explicó.

Para Leal, el regreso de la obra conserva el espíritu de la temporada anterior, aunque esta vez suma una lectura distinta. “Quince años después, tiene más locura puesta por este señor, que sigue creando todo el tiempo”, expresó sobre el director. También destacó el trabajo de Muscari con los elencos: “Va a las funciones, mira todo, anota y después propone cambios. Sigue creando hasta que la obra queda como él quiere”.

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La reposición representa una novedad en la carrera de Muscari, quien aseguró que nunca había vuelto a montar un espectáculo realizado años antes. El director aceptó el desafío porque implicaba revisar el material desde el presente y observar qué había cambiado en las actrices y en el público.

“Hay cuestiones relacionadas con el paradigma de la mujer que cambiaron mucho. Algunas cosas que hace 15 años no nos hacían ruido, hoy las tuvimos que sacar”, contó. Leal coincidió con esa mirada y remarcó que la decisión no respondió a una preocupación externa: “No tenían sentido en este nuevo paradigma. Es muy loco pensar cómo antes decíamos determinadas cosas con naturalidad”.

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El paso de los años también forma parte de la propuesta escénica. Las actrices retomaron los mismos personajes sin modificaciones para aparentar una edad menor. “La idea no fue quitarles años. Cecilia Dopazo sigue con sus canas, y su personaje también creció 15 años”, explicó Leal, y reflejó su entusiasmo en la obra: “Les puede pasar cualquier cosa viendo esta obra, menos aburrirse”.

La actriz María Leal en Infobae en Vivo

Dos integrantes del elenco original, Norma Pons e Hilda Bernard, murieron desde aquella primera temporada. Leal consideró que esa ausencia también le da un sentido particular al reencuentro con el texto y las compañeras que sí regresan al escenario.

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Durante la entrevista, la actriz reveló algunas de sus cábalas antes de cada función. La actriz conserva unos aros que le regaló Norma Pons y una bata antigua que, según describió, está gastada y remendada después de años de uso.

Además, antes de comenzar la obra comparte un brindis con el elenco y el equipo técnico. Lleva coñac al camarín y reparte una pequeña cantidad entre las personas que participan de la función. “Todos con la mano izquierda y decimos ‘Ocho mujeres’. Las que no toman, meten el dedo aunque sea”, relató.

Muscari bromeó con la dinámica de los ensayos y las funciones, marcada por las necesidades de cada actriz antes de subir al escenario. “Es como un jardín de infantes, pero de adultos. Una quiere ir al baño, otra necesita un té, otra no apagó el celular”, dijo.

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La conversación derivó hacia los cambios en la televisión, el teatro y la popularidad. Muscari retomó una reflexión que había escuchado de Rottemberg sobre la falta de nuevas figuras capaces de convocar a públicos masivos en la calle Corrientes.

“Es como un jardín de infantes, pero de adultos", graficó Muscari en tono irónico sobre el comportamiento de las actrices de Ocho mujeres

“El problema actual es que hay una popularidad más efímera y dividida en micromundos. Una persona puede tener seis millones de seguidores y entrar a un lugar donde nadie la mira”, planteó el director. Para él, las protagonistas de Ocho mujeres pertenecen a una generación asociada con títulos que permanecen en la memoria del público.

En un repaso breve y antojadizo, Mónica Villa remite a Esperando la carroza; Silvia Pérez, a su trabajo con Alberto Olmedo; Cecilia Dopazo, a Clave de sol, Tango feroz y Caballos salvajes; María Leal, a Grande Pa! y una extensa trayectoria en telenovelas y series. “Cada una tiene una popularidad muy ganada”, sostuvo Muscari.

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Leal recordó que durante el auge de Grande Pa! alcanzó niveles de exposición que la obligaron a modificar sus hábitos. “Tenía 65 puntos de rating. Durante tres meses casi no salía a la calle”, reveló. Su mayor preocupación era no poder ir al supermercado, una actividad que disfruta porque le gusta cocinar. Y recuerda un hecho traumático en un shopping: “Fue un escándalo. Terminé llorando y seguridad me tuvo que sacar”, rememoró.

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