Karina Milei encabezó una ronda de negocios en Francia para impulsar exportaciones de langostinos y vieiras

Karina Milei participó en París de una ronda de negocios entre exportadoras pesqueras argentinas y compradores franceses.

Guardar

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó este viernes en París de una ronda de reuniones entre 14 exportadoras argentinas de productos pesqueros y potenciales compradores franceses. La actividad apuntó a ampliar las ventas de langostinos y vieiras en Francia, uno de los principales destinos europeos para el sector.

El encuentro, denominado Argentina B2B Week, fue organizado por PromArgentina dentro de Argentina Week, la agenda oficial de promoción de inversiones que el Gobierno desarrolla en Francia. La delegación estuvo encabezada por el presidente Javier Milei e incluyó a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios de distintos rubros.

PUBLICIDAD

Catorce exportadoras se reunieron con importadores franceses

La ronda vinculó a representantes de las compañías argentinas con importadores locales mediante reuniones directas. Según informó PromArgentina, el objetivo fue identificar oportunidades comerciales y reducir la participación de intermediarios en el ingreso de productos pesqueros al mercado europeo.

El presidente ejecutivo de la agencia, Diego Sucalesca, sostuvo que el formato permite cruzar la información comercial disponible con contactos de compradores estratégicos. “Identificamos oportunidades con nuestra inteligencia comercial y conectamos directamente a 14 empresas argentinas con compradores estratégicos franceses”, afirmó.

La actividad contó con la participación del Consejo Federal Pesquero (CFP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cancillería y la Embajada argentina en Francia.

PUBLICIDAD

Francia compra cerca de USD 850 millones de langostinos por año

El mercado francés importa alrededor de USD 850 millones anuales en langostinos, de acuerdo con los datos difundidos durante la misión. El Gobierno lo ubica como el quinto mercado mundial, detrás de Estados Unidos, China, España y Japón. Una parte predominante de esa demanda se cubre con crustáceos de cultivo.

El mercado de Francia constituye el quinto destino mundial de langostinos con compras por 850 millones de dólares al año.

Las empresas argentinas buscaron posicionar al langostino de captura salvaje por sus condiciones de trazabilidad y sostenibilidad. Las exportaciones nacionales de ese producto generaron USD 1.000 millones en 2025, según precisó PromArgentina.

En el caso de las vieiras, Argentina ya ocupa el primer lugar entre los proveedores de Francia y aporta más del 40 % del volumen importado, según el comunicado. La misión comercial procuró sostener esa participación y aumentar las ventas de langostinos.

PUBLICIDAD

Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP, señaló que el trabajo conjunto permitió presentar la oferta pesquera argentina y abrir instancias de negociación. Eduardo Boiero, titular de CAPeCA, indicó que las reuniones sirvieron para mostrar a los importadores las características de los langostinos y las vieiras de origen argentino.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea reduce aranceles para el sector

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigencia este año según la información oficial, mejoró las condiciones de acceso para parte de la oferta pesquera argentina. La vieira congelada obtuvo una desgravación inmediata, mientras que el langostino tendrá una reducción gradual del arancel hasta llegar a cero.

PUBLICIDAD

PromArgentina aplicó en París un esquema de reuniones que ya había utilizado en Estados Unidos para la promoción de carne bovina. Según la entidad, ese modelo contribuyó a que se completara en nueve meses el cupo de 100.000 toneladas habilitado por la administración de Donald Trump a comienzos de 2026.