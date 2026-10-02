Sangre y comedia para rato: ¿De dónde viene Zach Cregger?

Director Zach Cregger speaks onstage to promote the upcoming movie "Resident Evil" during a Sony Pictures presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S. March 31, 2025. REUTERS/Steve Marcus

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Esta década ha tenido una gran ola de nuevos directores que se están plantando en la industria como el futuro del cine. Los hermanos Philippou (Talk to Me, Bring Her Back), Curry Barker (Obsession) y el que da origen a este artículo, Zach Cregger.

En tan solo 4 años, Cregger ha sacado 3 películas que han resultado éxitos monumentales de taquilla y crítica, apreciando su estilo de humor y terror que resulta agradable para el público, así como su forma peculiar de narrar historias, haciéndolas sentir frescas y novedosas.

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Recientemente el nombre de Cregger ha resonado más que nunca con el estreno de Resident Evil, su tercera película basada en la icónica saga del mismo nombre, la cual no ha estado exenta de polémicas por su fidelidad a los juegos o las decisiones del director. Pero, como era de esperarse, resultó ser un éxito para la taquilla y la crítica.

Esta imagen difundida por Sony Pictures muestra a Austin Abrams en una escena de la película "Resident Evil". (Sony Pictures vía AP)

Sin embargo, Cregger no descansa y ya está trabajando en su próxima película, The Flood, protagonizada por Jennifer Lawrence y descrita como: “Odisea en el Espacio se cruza con Aliens”.

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Sin embargo, ocurre una situación muy particular con este director. Si analizamos su historial, nos vamos a dar cuenta que según varios sitios Barbarian fue su primera película, lo cual puede hacer creer al público que Cregger no tenía experiencia antes de esta producción. ¿Cómo es posible, entonces, que alguien sin previa experiencia se haya vuelto el monstruo que está siendo hoy?

Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. Si analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que Zach Cregger ya había tenido creaciones de éxito en otros lugares lejos del terror que lo han hecho volverse famoso, simplemente que muchos no se dieron cuenta que eran trabajos de él.

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Georgina Campbell as Tess in 20th Century Studios' BARBARIAN, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La carrera de Cregger en el mundo del arte empezó a muy temprana edad, afirmando que siempre estuvo interesado en escribir y actuar. Sus primeros pasos serían actuando en actos de improvisación en su escuela y diversos lugares. Siguiendo esta línea se volvería actor para sus tiempos durante el secundario, donde tendría su primer trabajo como extra de un programa de televisión. Cregger describe esta experiencia como una de las mejores que podría haber tenido, porque le permitió ver cómo la gente trabajaba en un set de filmación.

Sin embargo, el primer trabajo importante de Cregger vendría cuando llegó a la universidad, cuando conoce a Trevor Moore, y junto a Sam Brown, Tommy Williams y Darren Trumeter crean el grupo de comedia The Whitest Kids U Know.

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Este conjunto comenzaría sus actividades durante su periodo universitario haciendo shows mensuales en el anfiteatro de la institución donde cursaban. Una vez terminados sus estudios, el grupo comenzaría a realizar actuaciones mensuales en Nueva York. Fue en este periodo donde tomaron relevancia y terminaron consiguiendo ofertas para convertir sus diversos sketches en un programa de televisión, el cual se emitió durante los 2000 y sería el primer trabajo de Cregger como director junto a Moore.

The Whitest Kids U'Know

El programa destacó por su humor extremadamente negro, bizarro y sin censura, aspectos que podemos encontrar posteriormente en el trabajo solitario de Zach Cregger, humor que también les consiguió más de un problema. Para la segunda temporada, el programa tuvo que cambiar de canal debido a que la cadena original (Fuse) lo consideraba extremadamente fuerte, y fue así como pasaron a Independent Film Channel.

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Con el éxito del show, el grupo posteriormente podría llevar su comedia a la gran pantalla, y fue ahí donde Cregger comenzaría a trabajar en el mundo del cine donde explotaría a la fama. Su primera película fue Miss March, de nuevo dirigida, escrita y protagonizada por Zach y Moore, la cual tuvo un éxito moderado, pero serviría para dar pie a lo que terminaría siendo su primer éxito cinematográfico, nuevamente con Whitest Kids U Know.

Si le preguntan personalmente a Cregger qué opina de Miss March, la detesta con toda su alma, ya que considera que la hizo más por un deseo de ser famoso, que por querer contar una historia, y sería una lección que le serviría a futuro. Con esta nueva mentalidad, Cregger se decidió a escribir durante años, no por un deseo de éxito ahora, sino con el único propósito de divertirse.

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Un día, Cregger leyó un libro llamado El Valor del Miedo de Gavin de Becker, y hubo un capítulo que captó su atención. Uno que incentivaba a las mujeres a percatarse de actitudes de los hombres que podían llegar a parecer inofensivas en un principio. Este capítulo en especial llamaría la atención de Cregger al pensar que él no tenía que estar atento de esas situaciones. Con esta reflexión, Zach tuvo la idea de escribir una escena donde incluyera la mayor cantidad de interacciones posibles nombradas por el libro, y se le ocurrió un Airbnb como el mejor escenario posible para la escena.

Georgina Campbell as Tess in 20th Century Studios' BARBARIAN, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La premisa incluía a un hombre haciéndole a una mujer todas las situaciones nombradas por el libro, matándola en el final de la escena. El desenlace le pareció muy obvio y aburrido, por lo que se le ocurrió cerrar la escena con una gigante desnuda aplastando la cabeza del hombre. Está conclusión trajo un problema, ya ahora la idea había pasado de aburrirlo a encantarle, dejándolo con ganas de más. Así fue como terminó escribiendo toda una película alrededor de estos conceptos, y nació Barbarian.

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La película fue un rotundo éxito en crítica y taquilla, lo que dejó a la gente esperando más del “nuevo” director promesa de la industria.

Sin embargo, un año antes del estreno de Barbarian, Trevor Moore fallecería a los 41 años, hecho que conmovió a todos los miembros de Whitest Kids U Know y en especial a Zach Cregger. Fue durante este periodo de luto cuando Zach comenzaría a trabajar en Weapons simplemente para poder expresar las emociones que sentía en ese momento.

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Zach Cregger en 'Weapons'

Cregger no tenía una idea clara de cómo iba a ser la historia, y optó por dejar que la escritura lo llevará por dónde tenía que ir, y el resultado fue una de las películas más impactantes del 2025, sorprendiendo a los espectadores con su terror y narrativa poco convencional.

Weapons fue la película que terminaría de catapultar al director como una de las promesas del terror moderno, y con ello vendrían miles de ofertas para su próxima película, que culminaría en el llamado para dirigir la nueva adaptación de Resident Evil, película que por la impronta del director, no iba a ser otra interpretación convencional, sino que buscaría plasmar cómo se siente jugar un título de la saga, en lugar de la historia de los juegos.

El resultado fue un nuevo éxito de taquilla y crítica para el director. A pesar de las críticas que recibió de los fanáticos en su momento, definiendo nuevamente lo que ya todos sabíamos: Zach Cregger viene a llevarse el terror por delante, nos guste o no.

Zach Cregger apostó por una historia original que transcurre dentro del universo de Resident Evil, sin adaptar directamente uno de los videojuegos (IMDb)

Con este análisis, ahora entendemos que la carrera de Cregger, su polémica forma de narrar historias y su mezcla de humor negro y terror no vienen de la nada, fueron la culminación de años y años de procesos para crear el estilo de un cineasta que gran parte de la industria había estado ignorando, y que ahora que llegó a la cima, solo plantea dudas sobre qué es lo que hará a continuación.