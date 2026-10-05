Panamá promueve el “batatón de amor”, para elegir la ropa que acompañe el crecimiento del abdomen de las embarazadas

Una médica atiende a varias mujeres embarazadas en batas de maternidad durante una consulta de control prenatal en la Ciudad de la Salud de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una iniciativa impulsada por personal de enfermería permite que mujeres embarazadas con seguimiento médico especializado reciban batitas de maternidad para sentirse cómodas y acompañadas durante la gestación.

El proyecto, bautizado como “Batatón de amor”, surgió en la Consulta Materno Fetal y Alto Riesgo Neonatal de la Ciudad de la Salud.

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La entrega de la prenda no se limita a un gesto material. El equipo aprovecha el encuentro para enseñar a las futuras madres a elegir la ropa que acompañe el crecimiento del abdomen sin generarles incomodidad.

Sandra Robledo, enfermera obstetra y jefa encargada de la consulta, explicó el objetivo detrás de la donación. “Queremos rescatar el uso de la batita de maternidad para que la embarazada pueda lucir hermosa, mostrando su pancita y sintiéndose cómoda”, señaló la enfermera.

La Consulta Materno Fetal atiende embarazos que requieren estudios y control del crecimiento del feto. Alto Riesgo, en cambio, recibe a pacientes con hipertensión, diabetes, lupus o anemia falciforme, entre otras condiciones que exigen vigilancia especializada durante la gestación.

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La Consulta Materno Fetal atiende embarazos que requieren estudios y control del crecimiento del feto. (CSS)

Solo en septiembre, ambas consultas junto con la de Diabetes y Embarazo sumaron más de mil atenciones: 287 pacientes en Materno Fetal, 444 en Alto Riesgo y 324 en Diabetes y Embarazo. La cifra da cuenta del volumen de trabajo que enfrenta el equipo a diario.

Robledo destacó que el acompañamiento educativo forma parte esencial del cuidado de enfermería.

Cada encuentro combina la función clínica con el apoyo emocional, espiritual y el trato respetuoso hacia mujeres que suelen llegar con preocupación por su salud o la de su bebé.

Para el equipo de enfermería, la donación representa mucho más que entregar una bata. Cada prenda busca transmitir un mensaje de acompañamiento y dignidad a pacientes que atraviesan embarazos de alto riesgo.

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La experiencia demuestra, según se describió en la propia actividad, cómo una idea nacida desde enfermería puede convertirse en una acción de impacto social cuando existe compromiso y trabajo en equipo.

El personal de la Ciudad de la Salud continúa impulsando proyectos que ponen en el centro a la mujer embarazada y fortalecen una atención cercana y humana. (CSS)

El personal de la Ciudad de la Salud continúa impulsando proyectos que ponen en el centro a la mujer embarazada y fortalecen una atención cercana y humana.

En otra jornada, ochenta pacientes recibieron atención gracias a jornadas extraordinarias de cateterismo cardiaco e intervenciones coronarias complejas en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud.

La programación especial, que arrancó en septiembre, todavía tiene unos cuarenta pacientes pendientes de procedimiento.

Durante cinco semanas, el servicio trabajó en jornadas adicionales los viernes, sábados y domingos. En cada una de esas fechas se realizaron entre 10 y 12 procedimientos, dirigidos sobre todo a pacientes con enfermedad coronaria, aunque también se atendió a personas con enfermedades valvulares y a quienes necesitaban estudios previos a una cirugía cardíaca.

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El jefe del Servicio de Hemodinamia, el doctor Jaime Dutary, lo explicó con una cifra concreta: la cantidad de procedimientos realizados por el servicio aumentó cerca de cuatro veces entre 2020 y 2025, pero la demanda de atención cardiovascular sigue siendo muy alta y obliga a buscar estrategias adicionales.

Ochenta pacientes ya recibieron atención gracias a jornadas extraordinarias de cateterismo cardiaco e intervenciones coronarias complejas. (CSS)

Dutary remarcó que el objetivo fue reforzar la capacidad de respuesta ante esa demanda acumulada. “Ha aumentado la productividad. La cantidad de procedimientos desde 2020 al 2025 aumentó, aproximadamente, cuatro veces; sin embargo, la demanda sigue siendo muy alta”, indicó el especialista.

Los procedimientos se dividen en distintas rutas según la condición de cada paciente. Una parte corresponde a estudios diagnósticos que permiten definir con mayor precisión el tratamiento necesario y reducir los tiempos de hospitalización.

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Otro grupo de pacientes es candidato a intervenciones coronarias percutáneas, mientras que un tercer segmento requiere estudios complementarios antes de una cirugía cardíaca.

El cardiólogo intervencionista José Remón detalló que las jornadas permiten atender tanto a pacientes ambulatorios como a personas ya hospitalizadas que necesitan el procedimiento antes del alta.

“El tema más importante es atender la demanda atrasada. Sin embargo, también tenemos pacientes hospitalizados que necesitan un procedimiento antes de salir del hospital y pacientes inestables que son prioritarios”, explicó.