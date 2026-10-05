El desborde del río Silvino atrapa vehículos y genera filas en la ruta al Atlántico en Guatemala

El río Silvino se salió de su cauce e inundó un tramo de la carretera que conduce hacia el Atlántico en Morales, Izabal. (Facebook)

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Varios vehículos quedaron atrapados luego que el río Silvino se saliera de su cauce e inundara una parte de la carretera que conduce hacia el Atlántico en Guatemala.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo 4 de agosto a la altura del kilómetro 260, en la jurisdicción de la aldea Cayuga y el sector de la Cueva del Silvino, conocida también como la “Vuelta del Silvino”, en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.

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En videos publicados en las redes sociales se observa a, por lo menos, dos vehículos atrapados, cuando intentaban cruzar por la crecida sin calcular el tamaño ni el riesgo que significaba.

Uno de los vehículos logró salir de la gran poza que se formó en el lugar. Sin embargo, otro quedó atrapado en el área, mientras que los conductores de otros automóviles se arriesgaron para empujar y sacar del lugar el carro atascado en el agua.

Vehículos quedaron atrapados en la Vuelta del Silvino, jurisdicción de Morales, Izabal.

La situación provocó largas colas. Aunque también quedaron detenidos vehículos del transporte pesado, conforme bajó la fuerza del agua fueron pasando uno a uno por el lugar.

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Este no es un problema nuevo. En temporadas de lluvia pasadas, las fuertes precipitaciones en la región han generado la crecida del río y su desbordamiento impidiendo el paso a los automovilistas y obstaculizando el paso vehicular hacia y desde Puerto Barrios.

El problema suele complicarse y, hasta provocar accidentes de tránsito, debido a lo pronunciado y peligroso de la curva que, sumado a la excesiva velocidad, impide que los conductores se percaten del riesgo e impacten contra los vehículos varados.

En las redes sociales fueron publicados videos sobre una inundación en la Vuelta del Silvino, en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.

Calles anegadas en Puerto de San José

Las fuertes lluvias de las últimas horas también provocaron inundaciones en el municipio de San José, Escuintla, donde las calles quedaron completamente anegadas.

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Uno de los lugares más afectados fue la zona donde se localiza el mercado central. Los comercios estaban completamente cerrados, luego que el agua impidiera caminar por el sector.

También se reportó la evacuación voluntaria de varias familias, luego de que sus viviendas fueron inundadas.

Según las autoridades municipales la inundación ocurrió debido a la gran cantidad de basura que se lanza a las calles y aunque se realiza la limpieza constante de los tragantes, los desechos suelen rebasar la capacidad de los trabajos que se realizan.

La acumulación de agua en San José motivó el cierre del mercado central y la evacuación de varias familias. (Facebook)

Sin ingreso al municipio

El ingreso a San Lucas Tolimán, en Sololá también quedó bloqueado por una inundación.

Según los reportes de medios locales, las fuertes lluvias causaron la acumulación de agua e impidió el paso por varias horas. Fue necesaria la intervención de maquinaria, para poder habilitar de nuevo el paso.

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La inundación también afectó el campo de fútbol de la localidad, el cual quedó completamente bajo el agua.

De acuerdo con los vecinos, uno de los factores que ha generado la problemática es la falta de sistemas de drenajes adecuados para la gran cantidad de agua durante la época de lluvia.

El ingreso a San Lucas Tolimán en Sololá quedó bloqueado por una inundación que requirió la intervención de maquinaria. (Facebook)

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que pidió a la población tomar las precauciones pertinentes.