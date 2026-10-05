Guatemala

El desborde del río Silvino atrapa vehículos y genera filas en la ruta al Atlántico en Guatemala

La crecida inundó el kilómetro 260, en Morales, Izabal, donde al menos dos automóviles quedaron varados y otros conductores intentaron retirar uno de ellos mientras descendía el nivel del agua

Lluvias causan inundaciones en varios sectores de Guatemala.
El río Silvino se salió de su cauce e inundó un tramo de la carretera que conduce hacia el Atlántico en Morales, Izabal. (Facebook)
Guardar

Varios vehículos quedaron atrapados luego que el río Silvino se saliera de su cauce e inundara una parte de la carretera que conduce hacia el Atlántico en Guatemala.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo 4 de agosto a la altura del kilómetro 260, en la jurisdicción de la aldea Cayuga y el sector de la Cueva del Silvino, conocida también como la “Vuelta del Silvino”, en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.

PUBLICIDAD

En videos publicados en las redes sociales se observa a, por lo menos, dos vehículos atrapados, cuando intentaban cruzar por la crecida sin calcular el tamaño ni el riesgo que significaba.

Uno de los vehículos logró salir de la gran poza que se formó en el lugar. Sin embargo, otro quedó atrapado en el área, mientras que los conductores de otros automóviles se arriesgaron para empujar y sacar del lugar el carro atascado en el agua.

Vehículos quedaron atrapados en la Vuelta del Silvino, jurisdicción de Morales, Izabal.

La situación provocó largas colas. Aunque también quedaron detenidos vehículos del transporte pesado, conforme bajó la fuerza del agua fueron pasando uno a uno por el lugar.

PUBLICIDAD

Este no es un problema nuevo. En temporadas de lluvia pasadas, las fuertes precipitaciones en la región han generado la crecida del río y su desbordamiento impidiendo el paso a los automovilistas y obstaculizando el paso vehicular hacia y desde Puerto Barrios.

El problema suele complicarse y, hasta provocar accidentes de tránsito, debido a lo pronunciado y peligroso de la curva que, sumado a la excesiva velocidad, impide que los conductores se percaten del riesgo e impacten contra los vehículos varados.

En las redes sociales fueron publicados videos sobre una inundación en la Vuelta del Silvino, en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.

Calles anegadas en Puerto de San José

Las fuertes lluvias de las últimas horas también provocaron inundaciones en el municipio de San José, Escuintla, donde las calles quedaron completamente anegadas.

Uno de los lugares más afectados fue la zona donde se localiza el mercado central. Los comercios estaban completamente cerrados, luego que el agua impidiera caminar por el sector.

También se reportó la evacuación voluntaria de varias familias, luego de que sus viviendas fueron inundadas.

Según las autoridades municipales la inundación ocurrió debido a la gran cantidad de basura que se lanza a las calles y aunque se realiza la limpieza constante de los tragantes, los desechos suelen rebasar la capacidad de los trabajos que se realizan.

Lluvias causan inundaciones en varios sectores de Guatemala.
La acumulación de agua en San José motivó el cierre del mercado central y la evacuación de varias familias. (Facebook)

Sin ingreso al municipio

El ingreso a San Lucas Tolimán, en Sololá también quedó bloqueado por una inundación.

Según los reportes de medios locales, las fuertes lluvias causaron la acumulación de agua e impidió el paso por varias horas. Fue necesaria la intervención de maquinaria, para poder habilitar de nuevo el paso.

La inundación también afectó el campo de fútbol de la localidad, el cual quedó completamente bajo el agua.

De acuerdo con los vecinos, uno de los factores que ha generado la problemática es la falta de sistemas de drenajes adecuados para la gran cantidad de agua durante la época de lluvia.

Lluvias causan inundaciones en varios sectores de Guatemala.
El ingreso a San Lucas Tolimán en Sololá quedó bloqueado por una inundación que requirió la intervención de maquinaria. (Facebook)

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que pidió a la población tomar las precauciones pertinentes.

Temas Relacionados

InundacionesGuatemalaLluvias intensas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asociación de Prensa de Huehuetenango denuncia el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez ante el Ministerio Público de Guatemala

La gremial reclamó una pesquisa rigurosa y transparente por el crimen ocurrido el viernes en San Pedro Necta, donde el comunicador de 34 años fue atacado con armas de fuego al volver a su domicilio

La Asociación de Prensa de Huehuetenango denuncia el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez ante el Ministerio Público de Guatemala

El INSIVUMEH confirma la fase de El Niño en Guatemala tras cinco trimestres sobre el umbral

La declaración oficial se sustentó en el Índice Oceánico publicado por NOAA CPC, que registró una anomalía de 2,2 °C entre julio y septiembre en el Pacífico ecuatorial durante 2026

El INSIVUMEH confirma la fase de El Niño en Guatemala tras cinco trimestres sobre el umbral

El Ministerio de Agricultura de Guatemala presenta una guía para el cuidado responsable de perros y gatos

El documento, elaborado por la Unidad de Bienestar Animal con apoyo de Humane World for Animals, orienta desde la decisión de incorporar una mascota hasta las necesidades que tendrá durante toda su vida

El Ministerio de Agricultura de Guatemala presenta una guía para el cuidado responsable de perros y gatos

Diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria cuestionan la demora del Gobierno ante la emergencia alimentaria por la sequía en Guatemala

Durante una citación legislativa, los representantes advirtieron que las instituciones conocían los pronósticos de El Niño y que los fondos previstos no cubrirían a todos los hogares rurales perjudicados afectados

Diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria cuestionan la demora del Gobierno ante la emergencia alimentaria por la sequía en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal

El conductor, lesionado en la pierna derecha, embistió la motocicleta de los presuntos agresores cuando huían, lo que permitió inmovilizarlos y trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal

TECNO

Xbox Game Pass perdería 9 videojuegos el 15 de octubre, incluido Clair Obscur: Expedition 33

Xbox Game Pass perdería 9 videojuegos el 15 de octubre, incluido Clair Obscur: Expedition 33

La nueva herramienta de IA de McDonald’s evaluaría cuánto están dispuestos a pagar los clientes en cada establecimiento

GPT-6 Astra, de OpenAI, no pudo vencer a un bot humano en StarCraft y copió su código para ganar

OpenAI enfrenta una nueva citación judicial por los riesgos cibernéticos de sus modelos de IA

Adiós a las sanciones automáticas: California exige supervisión humana antes de despedir por IA

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación

La razón por la que Sylvester Stallone no pudo celebrar haber ganado el Oscar de ‘Rocky’: “Quería hundirme en el asiento”

La vez que Ethan Hawke insultó a un director de cine sin saber que lo estaba escuchando

Elton John brinda una conmovedora despedida de México en un controversial Estadio Banorte: las luces y sombras del adiós al “Rocketman”

MUNDO

Un epidemiólogo ruso acusó al Kremlin de ocultar la causa de muerte de una mujer en Siberia por posible peste neumónica

Un epidemiólogo ruso acusó al Kremlin de ocultar la causa de muerte de una mujer en Siberia por posible peste neumónica

EEUU retiró sus bombarderos de la base británica de Fairford mientras Londres investiga un presunto complot vinculado a Irán

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio

La crisis energética golpea al régimen de Irán: renunció el ministro de Petróleo en plena escasez de combustible

Alerta en Rusia: una mujer murió y otras 200 personas fueron aisladas por una posible infección con peste neumónica en Siberia