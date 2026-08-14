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Ignacio Torres pidió evitar que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza sea "un rejunte para ganar las elecciones"

El gobernador de Chubut expuso en AmCham Energy Forum 2026 que los entendimientos deben explicitar objetivos y sostener políticas públicas más allá del calendario, y sostuvo que un armado solo electoral carece de sentido

Llaryora y Nacho Torres
Torres pidió que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza se base en una agenda de desarrollo
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El gobernador de Chubut, IgnacioTorres, pidió que el reciente acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza se construya sobre una agenda de desarrollo y no como un “rejunte” electoral, en un momento en que ambos espacios ya avanzan en una mesa política conjunta con la mira puesta en 2027.

La discusión aparece luego de que delegados de Karina Milei y Mauricio Macri acordaran en la Casa Rosada crear una instancia de coordinación que se reunirá cada 15 días, tras el retorno al diálogo entre el ex presidente y la secretaria general de la Presidencia. Ese acercamiento buscó delinear una agenda legislativa y recomponer confianza entre los dos partidos.

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Durante su exposición en el AmCham Energy Forum 2026, Torres sostuvo: “Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos”. Y advirtió que “el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”.

El mandatario provincial puso como modelo el frente que gobierna Chubut, integrado por peronistas, radicales, dirigentes del PRO y sectores libertarios. Según explicó, ese esquema se sostiene por una agenda común orientada al desarrollo.

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“Me encantaría que nos pongamos de acuerdo como lo hicimos en Chubut. Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y también libertarios. ¿Qué nos une? Una agenda de desarrollo, eso es lo que militamos y defendemos”, afirmó.

La definición central del gobernador fue que existe un piso de coincidencias en asuntos como el equilibrio fiscal, pero que ese consenso ya no alcanza por sí solo. A su juicio, la etapa siguiente exige discutir cómo aprovechar los recursos naturales, agregar valor y generar trabajo.

Torres respondió así a la pregunta de fondo sobre qué debería contener un entendimiento entre ambos espacios: una hoja de ruta común que sobreviva al calendario electoral y permita sostener políticas públicas en el tiempo. “Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo”, dijo.

Reunión del Gobierno y PRO en Casa Rosada santilli, de andres, ritondo, martin menem y lule menem
La Casa Rosada y el macrismo acordaron crear una mesa política conjunta con reuniones cada 15 días para coordinar una agenda legislativa.

También planteó que los consensos deben tener la fuerza suficiente para evitar cambios de rumbo cada vez que se renueva el poder. “Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años”, sostuvo.

El reclamo incluyó al Congreso. Torres pidió una agenda parlamentaria “seria” que dé previsibilidad y evite que las cuestiones básicas vuelvan a discutirse con cada cambio de gobierno.

“Si no nos ponemos de acuerdo para tener una agenda parlamentaria seria que apunte a la Argentina del futuro y que no volvamos a discutir las cuestiones básicas cada cuatro años, no tiene ningún tipo de sentido un acuerdo coyuntural”, concluyó.

La Casa Rosada y el macrismo abrieron una mesa política conjunta para coordinarse

El planteo del gobernador se conoció después de que representantes del oficialismo nacional y del macrismo sellaran un primer entendimiento político en la Casa Rosada. El comunicado conjunto de ese encuentro señaló: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”.

Participaron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis por el PRO, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con Martín y Lule Menem por el oficialismo. Al término de la reunión, las partes definieron crear una mesa política conjunta con encuentros cada 15 días.

La cita se produjo en un contexto delicado para el gobierno nacional, que venía de reveses parlamentarios y buscaba sumar volumen político en el Congreso. El acercamiento quedó vinculado a la promesa de un futuro acuerdo electoral.

Fernando De Andreis resumió el sentido de la reunión al señalar ante la prensa que fue “un muy buen primer paso para construir confianza” y que hubo una mirada compartida sobre la necesidad de “blindar el cambio en la Argentina”. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, la definió como una reunión “institucional” y “muy positiva”.

Por ahora, ese diálogo formal no derivó en definiciones concretas sobre distritos ni sobre el diseño electoral nacional. En ambos campamentos prevalece la idea de que el contacto abierto en la Casa Rosada fue el paso inicial hacia un entendimiento para el año próximo.

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