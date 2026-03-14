Thierry Henry mostró su exigente entrenamiento en el gimnasio y sorprendió con su impactante físico a los 48 años

El francés sorprendió con su impactante físico a los 48 años

A los 48 años, el ex futbolista francés Thierry Henry se ha mostrado con un cambio físico notable tras años enfocados en el entrenamiento y la disciplina personal. El ex delantero del Arsenal y el FC Barcelona compartió en su cuenta de Instagram un vídeo junto a su pareja, Andrea Rajacic, en el que realiza un circuito de ejercicios de una hora, seguido de dos fotografías sin camiseta que exhiben su marcada musculatura.

El francés ha mantenido una rutina constante de actividad física desde su retiro del fútbol en diciembre de 2014, intensificando en los últimos años el trabajo con peso corporal y levantamiento de pesas, lo que ha tenido un impacto visible en su aspecto atlético. La publicación en Instagram detalla: “Sesión de una hora con mi compañera de crimen y un chaleco de 10 kg puesto”, e incluye el mensaje: “Trabaja duro, come bien y nada de azúcar”.

En sus publicaciones recientes, Henry evidencia la disciplina que mantiene en el gimnasio desde su retiro profesional en 2014. El campeón del Mundial 1998 y la Eurocopa 2000, reconocido por su trayectoria en clubes como los Gunners y el Culé, explicó a sus seguidores que busca “tener un cuerpo impecable”, recomendando a su audiencia evitar el azúcar como parte de su rutina de cuidados, según recogió SPORT.

Henry se muestra en plena forma física durante una sesión de entrenamiento,

El exjugador, que disputó un total de 121 partidos con el Barcelona entre 2007 y 2010, alterna sus entrenamientos con deportes como baloncesto y tenis de manera recreativa.

A raíz de este entrenamiento, la transformación corporal del ídolo del Arsenal y la selección de Francia suscitó reacciones inmediatas en redes, donde fanáticos lo elogiaron con frases como: “El Rey se ha convertido en una bestia” y “Puede entrar en el 11 titular del Arsenal ahora mismo”. Incluso, Kylian Mbappé le comentó la publicación: “Ahí sí te agarré, viejito”.

Otra postal de Henry

El nacimiento de Thierry Daniel Henry tuvo lugar el 17 de agosto de 1977 en Les Ulis, un suburbio de París que produjo también a figuras como Anthony Martial y Patrice Evra. Sus padres, Antoine, originario de Guadalupe, y Maryse, de Martinica, jugaron roles distintos en su formación. Antoine impulsó de manera decidida la carrera futbolística de su hijo, llevándolo desde los siete años por clubes como CO Les Ulis, US Palaiseau y ES Viry-Châtillon, mientras que Maryse se preocupó por su educación académica. Debutó en la primera división con la camiseta del Mónaco el 31 de agosto de 1994 frente al Niza.

Durante cinco temporadas en el elenco del principado, protagonizó 156 partidos y marcó 28 goles. En ese periodo logró el título de Ligue 1, fue nombrado Futbolista Francés Joven del Año en 1996, y contribuyó a que Francia conquistara la Copa del Mundo de 1998.

El palmarés de Titi Henry abarca títulos en la Ligue 1 francesa, la Premier League, la Liga de España, la Copa del Rey, la UEFA Champions League (2009), la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes (2009), el Mundial FIFA de 1998 y la Eurocopa 2000. A nivel de distinciones individuales, figura cinco veces como Jugador Francés del Año, cuatro como máximo goleador de la Premier League y dos veces ganador de la Bota de Oro. Además, es integrante de múltiples equipos ideales de la UEFA y la FIFA y fue incluido en la selección histórica del Balón de Oro en 2020.