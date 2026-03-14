Deportes

Thierry Henry mostró su exigente entrenamiento en el gimnasio y sorprendió con su impactante físico a los 48 años

El ex futbolista francés causó furor en redes sociales al mostrar su rutina de ejercicios junto a su pareja Andrea Rajacic

Guardar

El francés sorprendió con su impactante físico a los 48 años

A los 48 años, el ex futbolista francés Thierry Henry se ha mostrado con un cambio físico notable tras años enfocados en el entrenamiento y la disciplina personal. El ex delantero del Arsenal y el FC Barcelona compartió en su cuenta de Instagram un vídeo junto a su pareja, Andrea Rajacic, en el que realiza un circuito de ejercicios de una hora, seguido de dos fotografías sin camiseta que exhiben su marcada musculatura.

El francés ha mantenido una rutina constante de actividad física desde su retiro del fútbol en diciembre de 2014, intensificando en los últimos años el trabajo con peso corporal y levantamiento de pesas, lo que ha tenido un impacto visible en su aspecto atlético. La publicación en Instagram detalla: “Sesión de una hora con mi compañera de crimen y un chaleco de 10 kg puesto”, e incluye el mensaje: “Trabaja duro, come bien y nada de azúcar”.

En sus publicaciones recientes, Henry evidencia la disciplina que mantiene en el gimnasio desde su retiro profesional en 2014. El campeón del Mundial 1998 y la Eurocopa 2000, reconocido por su trayectoria en clubes como los Gunners y el Culé, explicó a sus seguidores que busca “tener un cuerpo impecable”, recomendando a su audiencia evitar el azúcar como parte de su rutina de cuidados, según recogió SPORT.

Henry se muestra en plena
Henry se muestra en plena forma física durante una sesión de entrenamiento,

El exjugador, que disputó un total de 121 partidos con el Barcelona entre 2007 y 2010, alterna sus entrenamientos con deportes como baloncesto y tenis de manera recreativa.

A raíz de este entrenamiento, la transformación corporal del ídolo del Arsenal y la selección de Francia suscitó reacciones inmediatas en redes, donde fanáticos lo elogiaron con frases como: “El Rey se ha convertido en una bestia” y “Puede entrar en el 11 titular del Arsenal ahora mismo”. Incluso, Kylian Mbappé le comentó la publicación: “Ahí sí te agarré, viejito”.

Otra postal de Henry
Otra postal de Henry

El nacimiento de Thierry Daniel Henry tuvo lugar el 17 de agosto de 1977 en Les Ulis, un suburbio de París que produjo también a figuras como Anthony Martial y Patrice Evra. Sus padres, Antoine, originario de Guadalupe, y Maryse, de Martinica, jugaron roles distintos en su formación. Antoine impulsó de manera decidida la carrera futbolística de su hijo, llevándolo desde los siete años por clubes como CO Les Ulis, US Palaiseau y ES Viry-Châtillon, mientras que Maryse se preocupó por su educación académica. Debutó en la primera división con la camiseta del Mónaco el 31 de agosto de 1994 frente al Niza.

Durante cinco temporadas en el elenco del principado, protagonizó 156 partidos y marcó 28 goles. En ese periodo logró el título de Ligue 1, fue nombrado Futbolista Francés Joven del Año en 1996, y contribuyó a que Francia conquistara la Copa del Mundo de 1998.

El palmarés de Titi Henry abarca títulos en la Ligue 1 francesa, la Premier League, la Liga de España, la Copa del Rey, la UEFA Champions League (2009), la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes (2009), el Mundial FIFA de 1998 y la Eurocopa 2000. A nivel de distinciones individuales, figura cinco veces como Jugador Francés del Año, cuatro como máximo goleador de la Premier League y dos veces ganador de la Bota de Oro. Además, es integrante de múltiples equipos ideales de la UEFA y la FIFA y fue incluido en la selección histórica del Balón de Oro en 2020.

Temas Relacionados

Thierry HenryAndrea Rajacicdeportes-argentinaFranciaArsenal

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino de Alpine mejoró su rendimiento el sábado y buscará pelear por los puntos en la carrera principal de este domingo

Franco Colapinto largará desde la

Sin Lionel Messi, Inter Miami empata contra Charlotte FC por la MLS

Las Garzas intentan treparse a lo más alto de la Conferencia Este. Televisa Apple TV

Sin Lionel Messi, Inter Miami

Tres argentinos van por el título en el circuito Challenger: Mariano Navone, Marco Trungelliti y Genaro Olivieri

Además de Guido Andreozzi, que jugará la final de dobles en el Masters 1000 de Indian Wells, otros tres tenistas nacionales buscarán levantar un trofeo este domingo en el segundo escalón del circuito profesional

Tres argentinos van por el

Vélez vence a Platense en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura

El Fortín se mide al Calamar en Vicente López. Por su parte, el Canalla de Ángel Di María chocará en el Gigante de Arroyito ante el Taladro desde las 21.00

Vélez vence a Platense en

La Fórmula 1 anunció la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

La máxima categoría de automovilismo hizo pública la decisión y dejará un vacío en el calendario durante el mes de abril

La Fórmula 1 anunció la
DEPORTES
Franco Colapinto largará desde la

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sin Lionel Messi, Inter Miami empata contra Charlotte FC por la MLS

Tres argentinos van por el título en el circuito Challenger: Mariano Navone, Marco Trungelliti y Genaro Olivieri

Vélez vence a Platense en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura

La Fórmula 1 anunció la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

TELESHOW
El tierno saludo de cumpleaños

El tierno saludo de cumpleaños que le dedicó Agustina Cherri a su hija Muna Pauls: “El milagro de la vida”

Tras conquistar Lollapalooza, Paulo Londra contó cómo vive la llegada de su tercera hija: “Recién ayer pude dormir bien”

Santiago del Moro anunció cuándo ingresará la reemplazante de Carmiña a Gran Hermano: sus enigmáticos posteos

Las mejores fotos del divertido viaje de Emilia Attias y su hija Gina a Nueva York: “Mano a mano”

El terrible accidente del ex Gran Hermano Lisandro Navarro con un perro: “17 puntitos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno boliviano estimó en

El Gobierno boliviano estimó en más de 15 millones de dólares los bienes incautados tras la captura del narco Sebastián Marset

Panamá bajo alerta climática por sensación térmica extrema y fuerte oleaje

Irán lanzó ataques con drones contra sucursales del Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Estudio alerta sobre deterioro del Pacífico panameño por sobrepesca, especies invasoras y residuos