Familias colombianas reciben víveres y respaldo emocional gracias a misión humanitaria salvadoreña

El Gobierno de El Salvador distribuyó ayuda humanitaria a familias afectadas por el sismo en Colombia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Las familias que resultaron afectadas por el reciente sismo en Colombia recibieron este jueves insumos de primera necesidad enviados por el Gobierno de El Salvador como parte de una misión de respaldo solidario ante la emergencia que impactó a diversas comunidades en ese país sudamericano.

Según informó la Presidencia a través de su Secretaría de Prensa, la ayuda humanitaria se distribuyó en Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, donde equipos especializados organizaron y repartieron paquetes con alimentos, artículos de higiene y otros materiales esenciales.

La iniciativa forma parte de la operación denominada Misión Humanitaria Colombia, impulsada por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de asistir a la población colombiana en momentos críticos. El envío incluyó la participación de personal de Protección Civil, quienes trabajan en conjunto con autoridades locales para garantizar la llegada segura de los recursos.

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La ayuda humanitaria en Cali llegó al albergue de la Unidad Deportiva Panamericana. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La distribución de los insumos se realizó en distintos puntos de Santiago de Cali, destacando el albergue de la Unidad Deportiva Panamericana. Entre las 101 toneladas de ayuda humanitaria que son entregadas a las familias colombianas se encuentran paquetes alimenticios, además de insumos de higiene y otros productos de primera necesidad.

Además de la asistencia internacional, las autoridades salvadoreñas recordaron que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Protección Civil permanece activo las 24 horas para responder ante cualquier incidente que se registre en territorio salvadoreño.

La misión humanitaria incluyó la preparación meticulosa de los paquetes, que contenían productos esenciales como alimentos no perecederos, agua potable, kits de higiene y frazadas. Según la información oficial, cada paquete fue diseñado para atender las necesidades básicas de familias que enfrentan las consecuencias del sismo. La organización de los insumos y la logística de entrega reflejan un compromiso de solidaridad y apoyo internacional que ha caracterizado las recientes acciones del Gobierno salvadoreño.

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Los paquetes de asistencia incluyeron alimentos no perecederos, agua potable, kits de higiene y frazadas para las familias afectadas por el sismo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Equipos salvadoreños despliegan ayuda y actividades para la niñez en albergues

“Las familias afectadas por el sismo reciben los insumos enviados por el Gobierno de El Salvador, como parte del respaldo solidario brindado ante la emergencia que impactó distintas comunidades de Colombia”, destacó la Secretaría de Prensa. Esto refuerza la posición del país centroamericano como actor activo en la asistencia regional frente a desastres naturales.

Las actividades lúdicas y recreativas para la niñez se desarrollaron en el coliseo de hockey Miguel Calero, donde el equipo salvadoreño generó espacios seguros para el esparcimiento, priorizando la salud emocional de los niños y niñas afectados por la crisis. “El Salvador presente en los momentos más difíciles”, subrayó la Secretaría, al referirse a la continuidad de la jornada humanitaria.

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La misión humanitaria en Colombia sumó jornadas recreativas y lúdicas para niños en el coliseo Miguel Calero. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El respaldo de El Salvador ante la situación de emergencia en Colombia se suma a una serie de acciones internacionales que buscan fortalecer los lazos de cooperación en la región. Conforme avanzan las tareas de entrega y acompañamiento, las autoridades salvadoreñas reiteran su disposición para colaborar con países hermanos en situaciones de crisis.

La operación humanitaria continuará en los próximos días con nuevas actividades y la entrega de más recursos, según el cronograma establecido por el equipo enviado.