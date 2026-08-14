Liberaron a Kevin Rideout, el misionero estadounidense que estuvo secuestrado nueve meses en Níger

Kevin Rideout

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Kevin Rideout, el misionero estadounidense que fue secuestrado en Níger hace nueve meses, recuperó la libertad y quedó bajo la custodia de funcionarios de su país, según confirmó este viernes SIM International, la organización cristiana para la que trabajaba.

“Estamos agradecidos de confirmar que nuestro buen amigo y hermano en Cristo, Kevin Rideout, fue liberado después de más de nueve meses en cautiverio”, afirmó Phil Bauman, director internacional de SIM, en declaraciones recogidas por CNN.

El comunicado precisa que Rideout “goza de buena salud y está bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos”, y que pronto se reunirá con su familia.

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El misionero fue capturado el 21 de octubre de 2025 por tres hombres armados no identificados en las inmediaciones de su domicilio en Niamey, capital de Níger, en uno de los barrios considerados más seguros de la ciudad, cerca del hotel Bravia.

Según Reuters, los secuestradores se dirigieron hacia la región occidental de Tillaberi, donde operan grupos yihadistas vinculados con Al Qaeda y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Analistas citados por el Washington Post también apuntaron a esa zona como destino probable del misionero.

El misionero fue capturado el 21 de octubre de 2025 por tres hombres armados no identificados en las inmediaciones de su domicilio en Niamey, capital de Níger (Europa Press/Archivo)

Ningún grupo armado reivindicó el secuestro. SIM International no ofreció detalles sobre el momento o el lugar exacto de la liberación, ni sobre si se pagó algún rescate. The New York Times, que adelantó la noticia de la liberación, informó que Rideout estaba bajo custodia del FBI y en buen estado de salud, según imágenes que confirmaban que estaba con vida, de acuerdo con un funcionario estadounidense no identificado. El FBI se negó a hacer declaraciones al respecto.

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Al día siguiente del secuestro, la Embajada de Estados Unidos en Niamey emitió una alerta de seguridad en la que advertía que los ciudadanos estadounidenses “permanecen en un riesgo elevado de secuestro en todo Níger, incluida la capital”. La misión diplomática también reforzó los requisitos de seguridad para su propio personal.

Níger atraviesa un período de inestabilidad desde el golpe de Estado de 2023, cuando una junta militar derrocó al presidente electo, Mohamed Bazoum, y expulsó a los socios occidentales del país, entre ellos Estados Unidos, que mantenía tropas en el territorio.

Las nuevas autoridades forjaron una alianza de seguridad con Rusia. En ese contexto de creciente violencia, en junio pasado más de 30 personas murieron en un ataque armado contra el aeropuerto principal de Niamey —el segundo del año contra esa instalación—, que funciona como base aérea y centro de mando de la junta militar y como sede de la alianza regional que agrupa a las fuerzas de Níger, Malí y Burkina Faso.

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