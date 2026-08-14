A cuánto puede llegar el dólar en septiembre sin intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

El techo de la banda cambiaria pasará de 1.879,97 a 1.919,63 pesos hacia el cierre de septiembre. (Reuters)

Guardar

La inflación de julio estableció el nuevo techo de la banda cambiaria que regirá durante septiembre, el límite superior que el dólar mayorista no debería superar sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) esté obligado a intervenir en el mercado de cambios.

El esquema dispone que el límite máximo para la cotización mayorista se ajusta mes a mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El ajuste no se traslada de manera inmediata: existe un desfase de dos meses entre la difusión del índice y su incorporación al cálculo de la banda.

PUBLICIDAD

En la práctica, esto significa que el IPC de julio, conocido en agosto, es el que define el tope para septiembre. El mecanismo funcionó de igual manera en los meses previos: la inflación de abril fijó el límite de junio, la de mayo determinó el de julio y la de junio, del 1,9%, estableció el techo de agosto.

El nuevo techo del dólar

Según informó el Indec, la inflación de julio se ubicó en 2,11 por ciento. Ese porcentaje, aplicado sobre el punto de partida de 1.879,97 pesos —valor que la banda cambiaria alcanzará recién el último día de agosto—, lleva el techo máximo permitido para septiembre a 1.919,63 pesos.

PUBLICIDAD

El ajuste representa un incremento de 39,66 pesos respecto del valor de referencia de agosto. Se trata de una suba levemente superior a la registrada en el mes anterior, cuando la inflación de junio, del 1,9%, había elevado el techo en 34,69 pesos. La diferencia se explica por la aceleración que mostró el índice de precios.

Si el dólar mayorista superara los $1.919,63 hacia fines de septiembre, correspondería que el BCRA interviniera en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sostener la cotización dentro del rango establecido por el esquema cambiario.

PUBLICIDAD

Qué es la banda cambiaria y cómo se fija el techo

La banda cambiaria es el esquema que delimita un piso y un techo dentro de los cuales puede moverse libremente la cotización del dólar mayorista. Mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de ese rango, el Banco Central no tiene obligación de salir a comprar o vender divisas. Si la cotización perfora alguno de los dos extremos, en cambio, el organismo debe intervenir en el mercado para devolver el precio al interior de la banda.

La brecha entre el dólar mayorista y el techo de la banda era la más amplia en dos meses. (Revista Chacra)

El techo, en particular, no es un valor fijo durante todo el mes, sino que se desplaza de manera gradual día a día hasta alcanzar, al cierre del período, el valor que resulta de aplicar la inflación del mes de referencia sobre el techo del mes anterior. De esta manera, el límite de agosto, que cerró en 1.879,97 pesos, funciona como base de cálculo para el de septiembre, que llegará a los 1.919,63 pesos recién en su último día. El objetivo declarado del esquema es evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio y sostener previsibilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

La brecha con el techo, en el nivel más alto en dos meses

Al 13 de agosto, el dólar mayorista cerró con un valor de $1.492, en una rueda con oferta de contado por 618,4 millones de dólares.

En tanto, el techo de la banda cambiaria se ubicó en 1.859,49 pesos, previo a alcanzar los 1.879,97 pesos hacia fin de mes—, lo que dejaba al dólar mayorista a 367,49 pesos, o 24,6%, de ese límite. Se trata del rango más amplio entre la cotización y el techo desde el 11 de junio, es decir, en dos meses.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los valores vigentes, sería necesario un incremento de $427,63 en el dólar mayorista, equivalente a 28,6%, para que la cotización alcance el techo de 1.919,63 pesos previsto para el cierre de septiembre.